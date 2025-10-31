Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois

Suspendu neuf mois suite à son coup de sang en mars dernier, Paulo Fonseca attaque la dernière ligne droite. Dans un mois, l’entraîneur portugais pourra de nouveau s’asseoir sur le banc de l’OL en Ligue 1.

Encore quatre matchs à tenir et un bout du tunnel qui se rapproche. Après avoir mangé son pain noir pendant huit mois, Paulo Fonseca attaque la dernière ligne droite de sa suspension en ce vendredi 31 octobre. Suspendu neuf mois par la commission de discipline pour son coup de sang envers Benoit Millot en mars dernier, l’entraîneur de l’OL ne peut prendre place sur le banc jusqu’au 30 novembre 2025 à minuit. Le match des 75 ans contre le FC Nantes sera donc le dernier qu’il passera en tribunes.

De retour à Lorient le 7 décembre

La punition va ainsi bientôt prendre fin après le déplacement à Brest et Auxerre (23 novembre) et les réceptions du PSG (9 novembre) et des Canaris. Toutefois, dans les faits, il faudra attendre un peu plus d’un mois pour voir Fonseca reprendre sa place. En effet, la journée suivant la fin de sa suspension se tiendra le week-end du 7 décembre avec un déplacement à Lorient. Le début d’un retour à la normale à l’OL.