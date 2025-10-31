Actualités
Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
Paulo Fonseca observant le match Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Suspendu neuf mois suite à son coup de sang en mars dernier, Paulo Fonseca attaque la dernière ligne droite. Dans un mois, l’entraîneur portugais pourra de nouveau s’asseoir sur le banc de l’OL en Ligue 1.

    Encore quatre matchs à tenir et un bout du tunnel qui se rapproche. Après avoir mangé son pain noir pendant huit mois, Paulo Fonseca attaque la dernière ligne droite de sa suspension en ce vendredi 31 octobre. Suspendu neuf mois par la commission de discipline pour son coup de sang envers Benoit Millot en mars dernier, l’entraîneur de l’OL ne peut prendre place sur le banc jusqu’au 30 novembre 2025 à minuit. Le match des 75 ans contre le FC Nantes sera donc le dernier qu’il passera en tribunes.

    De retour à Lorient le 7 décembre

    La punition va ainsi bientôt prendre fin après le déplacement à Brest et Auxerre (23 novembre) et les réceptions du PSG (9 novembre) et des Canaris. Toutefois, dans les faits, il faudra attendre un peu plus d’un mois pour voir Fonseca reprendre sa place. En effet, la journée suivant la fin de sa suspension se tiendra le week-end du 7 décembre avec un déplacement à Lorient. Le début d’un retour à la normale à l’OL.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale
    5 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 31 Oct 25 à 10 h 22

      Tout ça pour que dès le premier match il regueule sur l'arbitre....

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 31 Oct 25 à 10 h 36

        Le pire c'est que je suis certain que ça va arriver, assez rapidement en plus. De là à faire un tête contre tête je n'espère pas quand même...

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 31 Oct 25 à 10 h 28

      Yes bientôt une nouvelle aventure caca nerveuse de Fonseca 🤣

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - ven 31 Oct 25 à 10 h 29

      ce que je n'ai pas compris , c'est la tronche qu'il tirait en tribune quand l'ol menait 3-0
      je me disais il doit être sous calmants , il a pris des médocs ?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 31 Oct 25 à 10 h 35

        Parce qu'il voyait déjà l'avenir peut-être

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Clara Mateo, attaquant du Paris FC
    Matéo (Paris FC) : "L’OL Lyonnes nous rapproche de la Ligue des champions" 11:02
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale 09:30
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL fort avec les gros et faible avec les autres ? 08:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL, théâtre d’une vaste interpellation dans l'affaire du cambriolage du Louvre 08:00
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg : Doukouré prend 4 matchs pour son tacle sur Fofana 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Ligue 1 : un premier nul sous l’ère Fonseca 30/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL 30/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer devient le 610e joueur de l’histoire 30/10/25
    Dominik Greif concède le 3e but de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Greif passeur décisif mais… 30/10/25
    Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
    OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision 30/10/25
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul 30/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes - Paris FC : Yohannes et Heaps dernières à rentrer après leur succès 30/10/25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Maciel justifie la sortie de Tolisso 30/10/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    Paris FC - OL (3-3) : les Lyonnais n’ont pas oublié Fofana 30/10/25
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Coupe du monde U17 : Fathallah envoie les Bleuettes en quarts 30/10/25
    Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
    Gilli a vu des "erreurs inadmissibles" du Paris FC contre l’OL 30/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut