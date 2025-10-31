Actualités
Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
Les joueurs de l’OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale

  • par David Hernandez

    • Face aux différentes contraintes économiques, l’OL n’a pas eu d’autres choix que de réduire la voilure. En se séparant de gros salaires et en mettant en place une politique plus restrictive, le club a réduit de 40% sa masse salariale.

    Dans un mois environ, l’OL va devoir se présenter face à la DNCG, comme chaque milieu de saison. Ce passage va forcément faire l'actualité puisqu’il intervient cinq mois après la décision favorable de maintenir le club en Ligue 1, suite au travail fait par les équipes de Michele Kang. Seulement, ce sauvetage s’est accompagné d’une politique très restrictive pour revenir à une certaine vérité financière. Les problèmes lyonnais sont encore loin d’être tous refermés et c’est un travail sur le long terme sur lequel planche la nouvelle direction. Toutefois, cette dernière espère bien arriver avec des éléments positifs devant la DNCG, afin de montrer sa bonne foi.

    Une nouvelle grille salariale

    Parmi les éléments mis en avant, Michele Kang et Michael Gerlinger mettront sûrement la réduction de la masse salariale tout en haut de la liste. C’était l’une des grandes missions de l’été et elle a été plutôt bien réussie. Si l’OL s’est appauvri sportivement, les départs d’Alexandre Lacazette, Nemanja Matic, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ont soulagé les finances. En misant sur des éléments moins réputés et donc moins chers mais aussi au plan de départs volontaires dans le club, la direction rhodanienne a réduit de 40% sa masse salariale sur l’exercice 2025-2026. Un chiffre encourageant, d’autant plus avec le début de saison réussi des Lyonnais.

