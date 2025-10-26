OL Académie : Molebe et Lurika offrent le derby des réserves

Samedi, la réserve de l'OL a remporté son premier match dans le Challenge Espoirs au terme du temps réglementaire. Et quoi de mieux que de le faire dans le derby contre l'AS Saint-Étienne.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti des vestiaires du GOLTC samedi soir. Il y avait de la joie et des cris dans le vestiaire lyonnais après le coup de sifflet final de la 3e journée du Challenge Espoirs. Après deux victoires acquises à l'issue de la séance des tirs au but, la réserve de l'OL a fait le travail dès les 90 minutes face à l'AS Saint-Étienne. Dans un match joué à huis clos comme le veut le règlement, les joueurs de Gueïda Fofana se sont donné du baume au cœur avec cette victoire 2-1 arrachée en toute fin de match.

Lurika délivre les Lyonnais

Sous la pluie décinoise, l'entraîneur a pu compter sur les renforts d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, redescendus des pros. Logiquement, les deux attaquants étaient titulaires et c'est le natif de Décines qui a mis l'OL sur le bon chemin. D'une superbe frappe, Molebe a ouvert le score à la 39e minute. Seulement, dans un derby, rien n'est terminé et l'ASSE a égalisé à un quart d'heure de la fin sur penalty. Si les Lyonnais pensaient vivre une 3e séance de tirs au but, le salut est venu de Néhémie Lurika (89e). Le tout sous les yeux de Khalis Merah et Mathys De Carvalho, venus encourager leurs coéquipiers. Quatre points dans la besace et un derby gagné, la soirée ne pouvait qu'être parfaite à Décines.