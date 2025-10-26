Actualités
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

OL Académie : Molebe et Lurika offrent le derby des réserves

  • par David Hernandez

    • Samedi, la réserve de l'OL a remporté son premier match dans le Challenge Espoirs au terme du temps réglementaire. Et quoi de mieux que de le faire dans le derby contre l'AS Saint-Étienne.

    Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti des vestiaires du GOLTC samedi soir. Il y avait de la joie et des cris dans le vestiaire lyonnais après le coup de sifflet final de la 3e journée du Challenge Espoirs. Après deux victoires acquises à l'issue de la séance des tirs au but, la réserve de l'OL a fait le travail dès les 90 minutes face à l'AS Saint-Étienne. Dans un match joué à huis clos comme le veut le règlement, les joueurs de Gueïda Fofana se sont donné du baume au cœur avec cette victoire 2-1 arrachée en toute fin de match.

    Lurika délivre les Lyonnais

    Sous la pluie décinoise, l'entraîneur a pu compter sur les renforts d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, redescendus des pros. Logiquement, les deux attaquants étaient titulaires et c'est le natif de Décines qui a mis l'OL sur le bon chemin. D'une superbe frappe, Molebe a ouvert le score à la 39e minute. Seulement, dans un derby, rien n'est terminé et l'ASSE a égalisé à un quart d'heure de la fin sur penalty. Si les Lyonnais pensaient vivre une 3e séance de tirs au but, le salut est venu de Néhémie Lurika (89e). Le tout sous les yeux de Khalis Merah et Mathys De Carvalho, venus encourager leurs coéquipiers. Quatre points dans la besace et un derby gagné, la soirée ne pouvait qu'être parfaite à Décines.

    à lire également
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL Académie : Molebe et Lurika offrent le derby des réserves 07:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour 25/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : Textor a choisi les remplaçants d’Affolter et Mallon 25/10/25
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr 25/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE 25/10/25
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 25/10/25
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 25/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 25/10/25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 25/10/25
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    Le Paris FC heureux d’affronter des "équipes qui jouent" comme l’OL 25/10/25
    Sofie Svava avec le Danemark
    OL Lyonnes : Svava buteuse avec le Danemark, Endler de retour avec le Chili 25/10/25
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Fonseca (OL) dithyrambique envers Strasbourg 25/10/25
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Niakhaté et Merah (OL) ont rendu visite aux jeunes de l'US Meyzieu 25/10/25
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes 25/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL 25/10/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end 25/10/25
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National 24/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut