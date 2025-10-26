OL : un choc à bien gérer avant les grands déplacements

Ce dimanche, l’OL reçoit Strasbourg avec une idée claire : tenir en échec l’une des formations les plus séduisantes de la Ligue 1 et se projeter du mieux possible vers le parcours du combattant qui attend les Lyonnais d’ici à la trêve.

En grillant deux jokers contre Toulouse et Nice, l’OL ne s’est clairement pas facilité la tâche. Ces deux rencontres, accessibles sur le papier, ont débouché sur un zéro pointé. Une vraie frustration dans les rangs lyonnais puisque "deux points auraient pu être pris" vu les scénarios. Il y en a eu zéro et ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca se retrouvent comme dos au mur. Le championnat reste encore long, mais face à Strasbourg, les Lyonnais n’ont pas le droit à l’erreur. Cela entraînerait une troisième défaite de rang, une première depuis presque deux ans, et surtout, ce serait un mauvais message envoyé à la concurrence. Pour le moment, les chocs contre Lens, Marseille ou Lille ont tous tourné à l’avantage du club septuple champion de France. Ce dernier espère bien poursuivre la série, qui plus est à la maison.

Un choc et donc peu de surprise dans le onze ?

En recevant Strasbourg, l’OL ne s’offre pas la partie la plus aisée. Si les Alsaciens ont été tenus en échec en Ligue Europa Conférence par Jagiellonia Byalistok (1-1), ils avaient fait tourner dans les grandes largeurs. Ils restent notamment sur un nul frustrant (3-3) à Paris après avoir mené 3-1 au Parc des Princes. Ce dimanche, ce sera un test "difficile", mais les Lyonnais n’ont pas d’autres choix que de le passer avec brio. Samedi, Marseille a perdu dans le choc contre Lens, tandis que Monaco a fait le job et est revenu à une unité.

Conscient de l’importance de cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1, Fonseca a tenté de ménager au mieux sa monture jeudi en Ligue Europa. Comparé à Strasbourg, cela est resté limité, mais certains ont quand même pu souffler. "La situation est exactement celle que j’attendais à ce moment-là, mais j’ai plus de solutions aujourd’hui. Nos jeunes comme Khlalis (Merah), Mathys (De Carvalho), Afonso (Moreira), ont progressé et peuvent aider l’équipe à certains moments. Je les connais plus et ils ont joué des matchs difficiles. C’est plus facile de faire des changements maintenant."Il le fallait, d’autant plus avec le calendrier qui attend l’OL dans la foulée de ce choc dominical.

Une série qui en dira beaucoup sur la suite

Après deux matchs à la maison en l’espace de quatre jours, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont découvrir du pays sur les dix prochains jours. Le Paris FC dès mercredi 21h05, avant de revenir à Lyon pour reprendre l’avion direction Brest, dimanche 2 novembre. Le périple ne s’arrêtera pas pour autant puisqu’un petit voyage vers Séville est à l’ordre du jour le 6 novembre. Trois déplacements, trois hors-d’œuvre avant d’apposer la cerise sur le gâteau avec la réception du PSG, le dimanche 9 novembre pour la 12e journée de Ligue 1.

Un sacré parcours du combattant avant la trêve internationale qui permettra d’y voir aussi bien plus clair sur les possibles ambitions rhodaniennes. Mais Paulo Fonseca ne veut pas voir aussi loin. "Je n’ai pas le temps pour penser aux autres matchs. On en a fini un jeudi (Bâle), ce dimanche c’est Strasbourg, et je suis entièrement concentré sur ce match. C’est une période difficile pour une équipe qui n’a pas beaucoup de solutions. Nous allons beaucoup jouer, mais c’est impossible d’y penser déjà. Je sais juste qu’il est impossible de jouer tous les matchs avec les mêmes joueurs."

Ce dimanche, la question ne devrait pas trop se poser sur les identités. Strasbourge reste un choc et généralement, le Portugais n’a laissé que peu de surprises depuis le début de la saison.