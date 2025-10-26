Actualités
Katoto quitte les Bleues et retrouve déjà l'OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Titulaire vendredi soir pour Allemagne - France, Marie-Antoinette Katoto ne disputera pas la demie retour à Caen. L'attaquante a quitté le rassemblement des Bleues, touchée à l'ischio-jambier.

    Rassemblement de courte durée pour Marie-Antoinette Katoto. Arrivée lundi à Clairefontaine, l'attaquante a quitté la sélection de Laurent Bonadei samedi. Pourtant titulaire contre l'Allemagne (défaite 1-0) vendredi, Katoto a dû quitter prématurément le rassemblement et ne disputera pas la demi-finale retour de Ligue des Nations à Caen. La raison ? Une blessure contractée à Düsseldorf et qui l'avait d'ailleurs poussée à laisser sa place à la 70e minute. Dans un communiqué, la FFF a acté le forfait de la joueuse de l'OL Lyonnes. "Après avoir passé des examens médicaux ce samedi matin, la joueuse a dû déclarer forfait pour le match retour. Elle a été remise à la disposition de son club. Elle a quitté le groupe France et a rejoint Lyon en début d’après-midi."

    Une absence contre le Paris FC ?

    Si Marie-Antoinette Katoto va retrouver la capitale des Gaules, cela ne devrait logiquement pas faire une joueuse de plus à l'entraînement pour Jonatan Giraldez. Le staff médical lyonnais va observer la gravité de la blessure. Cela permettra de savoir si cette gêne à l'ischio-jambier droit va lui faire manquer le choc contre le Paris FC, samedi prochain (21h), ou si un simple repos suffira.

    *L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.

