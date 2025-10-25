Actualités
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
    • En demi-finale aller de la Ligue des Nations, l’Allemagne a pris une courte option sur la qualification grâce à un but de Bühl. L’OL Lyonnes était bien représenté avec cinq joueuses au coup d’envoi.

    Les mois passent, les années aussi et rien ne change vraiment pour l’équipe de France. Les confrontations contre l’Allemagne restent toujours aussi compliquées à gérer. Quatre mois après la désillusion de l’Euro, les Bleues ont encore buté face aux vice-championnes d’Europe (1-0) dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Il reste une manche retour le 28 octobre prochain à Caen, mais l’Allemagne a pris une courte option ce vendredi soir pour aller en finale. Grâce à un but de Klara Bühl à la 79e minute, Jule Brand était la seule à avoir le sourire dans les rangs de l’OL Lyonnes au coup de sifflet final.

    Un but hors-jeu pour Katoto

    Titulaire dans une position centrale derrière l’attaquante, l’Allemande a joué toute la partie, ne cédant sa place que dans le temps additionnel. Brand a ainsi croisé à plusieurs reprises la route d’Alice Sombath et Selma Bacha, toutes deux titulaires en défense. Elles ont joué l’intégralité du match, non sans quelques difficultés pour la jeune centrale. Les seules dans ce cas, puisque Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, également dans le onze, ont laissé leur place respectivement à la 86e et 71e minute. Avec un petit but de retard, la France garde une chance, mais il faudra faire mieux en Normandie.

    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - sam 25 Oct 25 à 9 h 18

      De ce match, le premier de L'EDFF que j'ai regardé depuis longtemps, je retiendrai la performance de Jule Brand, omniprésente et tranchante ainsi que la belle prestation de Selma.

      Que dire de la titularisation d'Alice en DC, elle qui n'est pas titulaire à L'OL ?
      Je continue de regretter l'absence de Wendie qui aurait pu débloquer la situation par sa présence sur les CPA ou les corners...

    derniers commentaires
