Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL

Après 29 tirs à Nice, l’OL a tenté sa chance à 17 reprises contre le FC Bâle. Malheureusement, cela a avant tout débouché sur des frappes forcées et une incapacité à tuer le match. Tout sauf une surprise pour Paulo Fonseca.
La victoire a été sérieuse, mais elle a une fois de plus montré un scénario comme les supporters lyonnais en connaissent trop depuis le début de cette saison. Face au FC Bâle, l’OL a retrouvé le goût de la victoire et, s’il n’a pas forcément mis toute la manière, il a fait le métier. Un but précoce (3e) et un second tardif (89e) pour définitivement réduire à néant les espoirs adverses, les Lyonnais ont été plutôt cliniques dans ce domaine. Mais, ce n’est pas vraiment la définition qui leur collerait le mieux à la peau depuis ce début de saison.
Jeudi soir, la formation lyonnaise a encore joué à se faire peur dans un match qu’elle maitrisait. Cela lui avait joué des tours contre Toulouse et dans un scénario différent à Nice. Les erreurs du passé devaient servir de leçon. Or, ce n’est pas complètement l’impression qui en est ressortie en Ligue Europa. D’où la question de savoir si l’OL est vite rattrapé par ses limites une fois l’ouverture du score faite ou s’il existe de la suffisance ?
4 buts sur 46 tirs tentés en deux matchs
La réponse pourrait bien se retrouver à mi-chemin entre les deux. Car statistiquement, difficile de voir en cette équipe des joueurs qui ne sont pas les brindilles pour tuer le match quand il le faut. On avait déjà eu un aperçu à Rennes avec deux ratés de Merah et Karabec puis contre Toulouse et Nice, l’OL a les occasions pour enfoncer le clou. Sur les deux dernières sorties, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tenté leur chance à 46 reprises.
Un chiffre conséquent mais qui ne doit pas faire oublier que seulement treize d’entre eux ont trouvé le cadre. Pas vraiment un pourcentage à faire lever les foules alors que finalement l’OL a tout pour faire le spectacle. "Nous sommes l'équipe la plus créative du championnat, avec le plus d’expected goals. Nous devons faire mieux, mais c’est aussi un signe de forme et de force", voyait positivement Paulo Fonseca avant le match de Ligue Europa.
Des tirs forcés au détriment du collectif
Cette 3e rencontre européenne n’a malheureusement pas donné lieu à un autre scénario côté lyonnais, avec une facilité à faire le break rapidement. Non, l’OL a joué avec les émotions de ses supporters, passant à la limite de la correctionnelle sans une intervention de Tyler Morton et deux arrêts de Dominik Greif. Contre Bâle, ce qui a sauté aux yeux est la proportion à voir certains éléments forcer la décision quand la notion collective aurait dû prendre le dessus.
Le but magnifique contre Toulouse a été assez mis en avant pour que deux semaines plus tard, les tentatives plus individuelles soient pointées. On pense logiquement à ce contre de Martin Satriano qui aurait pu mettre sur orbite Malick Fofana ou à Tanner Tessmann qui a clairement oublié Khalis Merah et Corentin Tolisso en retrait pour tenter une frappe en angle fermé. Cela ne ressemble pas à cet OL 2025-2026, mais peut-il également traduire un peu de frustration ?
L'OL mauvais élève de l'efficacité
Pas avare d’efforts sur le front de l’attaque, Satriano n’a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la surface. Hormis une tête compliquée, son match face à Bâle a été celui d’un attaquant qui travaille avant tout pour l’équipe. D’où la volonté de Fonseca de ne pas trop en faire sur l’absence de poids devant quand il s’agit de parler de l’Uruguayen. "Martin travaille beaucoup pour l’équipe. Je pense qu’il continue à progresser. Il a franchi un cap lors des derniers matchs. Je suis vraiment content du travail qu’il réalise. C’est important de marquer, mais je pense que le but arrive naturellement pour les joueurs qui travaillent comme lui."
Sera-t-il un jour le buteur numéro 1 de cet OL ? Il n’a jamais vraiment eu cette réputation dans sa carrière et le jeu rhodanien semble devoir faire la part belle aux autres. Si Fonseca a rappelé que l’OL avait perdu "Cherki, Almada, Lacazette, capables de marquer seuls quand on était en difficulté", le Portugais assure s’appuyer sur "un collectif qui est bien meilleur même si on doit peut-être concrétiser davantage nos occasions." Un collectif dont l’OL est dépendant et qui ne pourra pas faire de miracles tous les trois jours sans un brin d’efficacité. À ce jour, la formation lyonnaise est l’un des mauvais élèves de la Ligue 1 dans le domaine…
L’OL joue bien, c’est indéniable, mais on reste dans le même schéma : grosse maîtrise, plein d’occasions, et pas assez de buts. 46 tirs pour 4 réalisations, c’est le résumé parfait de notre inefficacité. Fonseca a mis en place un vrai jeu collectif, ça combine, ça bouge bien, mais devant ça manque de sang-froid et surtout d’un vrai tueur. Depuis la perte de joueurs décisifs comme Cherki ou Lacazette, on sent que personne ne prend vraiment le rôle du finisseur. Résultat : on domine, on régale parfois, mais on ne tue jamais le match. C’est l’OL, quoi — beau à voir, stressant à vivre.
combien de fois l'an dernier , Cherki était le seul à accélérer le jeu , à mettre un peu de folie et déstabiliser les défenses adverses ?
Quand il rentrait il changeait souvent la face du match ( mais Fonseca a réussi l'exploit de se passer de lui a monaco dans un match décisif pour le classement ) .
Ensuite il y avait Alex qui réussissait à planter sur une demie occasion , même si on ne le voyait pas beaucoup pendant certains matchs .
Aujourd'hui ceux ci ne sont plus la et notre attaque est en panne , d'autant plus que Fofana plafonne et ne performe plus comme avant .
Maintenant , avec un Sulc et un Moreira , on a vu qu'on peut aussi inscrire des buts .
A Fonseca de les faire jouer plus souvent .
C’est le chantier ultra-prioritaire de la trêve hivernale . Pour ce faire, nous serions bien inspirés de relancer la piste Sinayoko. J’ai lu que ce dernier a mal vécu sa venue avortée à l’OL. Il côte 7M€ sur tranfermarkt. Le deal doit pouvoir se faire à 5M€ .Moyennant quoi, on cède AMN qui n’a clairement plus sa place dans notre équipe type. A 15M€ c’est réaliste avec une écurie de première league. On donne sa chance à Barisic dans le couloir droit . Il nous reste 10M€ à réinjecter dans nos caisses. Tout cela est vertueux.