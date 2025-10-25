Actualités
La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
La joie des joueurs de l’OL contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après 29 tirs à Nice, l’OL a tenté sa chance à 17 reprises contre le FC Bâle. Malheureusement, cela a avant tout débouché sur des frappes forcées et une incapacité à tuer le match. Tout sauf une surprise pour Paulo Fonseca.

    La victoire a été sérieuse, mais elle a une fois de plus montré un scénario comme les supporters lyonnais en connaissent trop depuis le début de cette saison. Face au FC Bâle, l’OL a retrouvé le goût de la victoire et, s’il n’a pas forcément mis toute la manière, il a fait le métier. Un but précoce (3e) et un second tardif (89e) pour définitivement réduire à néant les espoirs adverses, les Lyonnais ont été plutôt cliniques dans ce domaine. Mais, ce n’est pas vraiment la définition qui leur collerait le mieux à la peau depuis ce début de saison.

    Jeudi soir, la formation lyonnaise a encore joué à se faire peur dans un match qu’elle maitrisait. Cela lui avait joué des tours contre Toulouse et dans un scénario différent à Nice. Les erreurs du passé devaient servir de leçon. Or, ce n’est pas complètement l’impression qui en est ressortie en Ligue Europa. D’où la question de savoir si l’OL est vite rattrapé par ses limites une fois l’ouverture du score faite ou s’il existe de la suffisance ?

    4 buts sur 46 tirs tentés en deux matchs

    La réponse pourrait bien se retrouver à mi-chemin entre les deux. Car statistiquement, difficile de voir en cette équipe des joueurs qui ne sont pas les brindilles pour tuer le match quand il le faut. On avait déjà eu un aperçu à Rennes avec deux ratés de Merah et Karabec puis contre Toulouse et Nice, l’OL a les occasions pour enfoncer le clou. Sur les deux dernières sorties, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tenté leur chance à 46 reprises.

    Un chiffre conséquent mais qui ne doit pas faire oublier que seulement treize d’entre eux ont trouvé le cadre. Pas vraiment un pourcentage à faire lever les foules alors que finalement l’OL a tout pour faire le spectacle. "Nous sommes l'équipe la plus créative du championnat, avec le plus d’expected goals. Nous devons faire mieux, mais c’est aussi un signe de forme et de force", voyait positivement Paulo Fonseca avant le match de Ligue Europa.

    Des tirs forcés au détriment du collectif

    Cette 3e rencontre européenne n’a malheureusement pas donné lieu à un autre scénario côté lyonnais, avec une facilité à faire le break rapidement. Non, l’OL a joué avec les émotions de ses supporters, passant à la limite de la correctionnelle sans une intervention de Tyler Morton et deux arrêts de Dominik Greif. Contre Bâle, ce qui a sauté aux yeux est la proportion à voir certains éléments forcer la décision quand la notion collective aurait dû prendre le dessus.

    Le but magnifique contre Toulouse a été assez mis en avant pour que deux semaines plus tard, les tentatives plus individuelles soient pointées. On pense logiquement à ce contre de Martin Satriano qui aurait pu mettre sur orbite Malick Fofana ou à Tanner Tessmann qui a clairement oublié Khalis Merah et Corentin Tolisso en retrait pour tenter une frappe en angle fermé. Cela ne ressemble pas à cet OL 2025-2026, mais peut-il également traduire un peu de frustration ?

    L'OL mauvais élève de l'efficacité

    Pas avare d’efforts sur le front de l’attaque, Satriano n’a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la surface. Hormis une tête compliquée, son match face à Bâle a été celui d’un attaquant qui travaille avant tout pour l’équipe. D’où la volonté de Fonseca de ne pas trop en faire sur l’absence de poids devant quand il s’agit de parler de l’Uruguayen. "Martin travaille beaucoup pour l’équipe. Je pense qu’il continue à progresser. Il a franchi un cap lors des derniers matchs. Je suis vraiment content du travail qu’il réalise. C’est important de marquer, mais je pense que le but arrive naturellement pour les joueurs qui travaillent comme lui."

    Sera-t-il un jour le buteur numéro 1 de cet OL ? Il n’a jamais vraiment eu cette réputation dans sa carrière et le jeu rhodanien semble devoir faire la part belle aux autres. Si Fonseca a rappelé que l’OL avait perdu "Cherki, Almada, Lacazette, capables de marquer seuls quand on était en difficulté", le Portugais assure s’appuyer sur "un collectif qui est bien meilleur même si on doit peut-être concrétiser davantage nos occasions." Un collectif dont l’OL est dépendant et qui ne pourra pas faire de miracles tous les trois jours sans un brin d’efficacité. À ce jour, la formation lyonnaise est l’un des mauvais élèves de la Ligue 1 dans le domaine…

    à lire également
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes
    3 commentaires
    1. Avatar
      LugduGone - sam 25 Oct 25 à 8 h 21

      L’OL joue bien, c’est indéniable, mais on reste dans le même schéma : grosse maîtrise, plein d’occasions, et pas assez de buts. 46 tirs pour 4 réalisations, c’est le résumé parfait de notre inefficacité. Fonseca a mis en place un vrai jeu collectif, ça combine, ça bouge bien, mais devant ça manque de sang-froid et surtout d’un vrai tueur. Depuis la perte de joueurs décisifs comme Cherki ou Lacazette, on sent que personne ne prend vraiment le rôle du finisseur. Résultat : on domine, on régale parfois, mais on ne tue jamais le match. C’est l’OL, quoi — beau à voir, stressant à vivre.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - sam 25 Oct 25 à 8 h 41

      combien de fois l'an dernier , Cherki était le seul à accélérer le jeu , à mettre un peu de folie et déstabiliser les défenses adverses ?
      Quand il rentrait il changeait souvent la face du match ( mais Fonseca a réussi l'exploit de se passer de lui a monaco dans un match décisif pour le classement ) .
      Ensuite il y avait Alex qui réussissait à planter sur une demie occasion , même si on ne le voyait pas beaucoup pendant certains matchs .
      Aujourd'hui ceux ci ne sont plus la et notre attaque est en panne , d'autant plus que Fofana plafonne et ne performe plus comme avant .

      Maintenant , avec un Sulc et un Moreira , on a vu qu'on peut aussi inscrire des buts .
      A Fonseca de les faire jouer plus souvent .

      Signaler
    3. Monark
      Monark - sam 25 Oct 25 à 9 h 29

      C’est le chantier ultra-prioritaire de la trêve hivernale . Pour ce faire, nous serions bien inspirés de relancer la piste Sinayoko. J’ai lu que ce dernier a mal vécu sa venue avortée à l’OL. Il côte 7M€ sur tranfermarkt. Le deal doit pouvoir se faire à 5M€ .Moyennant quoi, on cède AMN qui n’a clairement plus sa place dans notre équipe type. A 15M€ c’est réaliste avec une écurie de première league. On donne sa chance à Barisic dans le couloir droit . Il nous reste 10M€ à réinjecter dans nos caisses. Tout cela est vertueux.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Niakhaté et Merah (OL) ont rendu visite aux jeunes de l'US Meyzieu 09:30
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL 08:00
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end 07:30
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National 24/10/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi 24/10/25
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    OL Lyonnes : Liana Joseph opérée du genou et soutenue par ses coéquipières 24/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires 24/10/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps a remis les gants 24/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Strasbourg : un match "difficile", mais "pas décisif", juge Fonseca 24/10/25
    Supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL privés du match face au Paris FC 24/10/25
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens 24/10/25
    Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe 24/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi 24/10/25
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton 24/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    Malick Fofana après OL - Bâle (2-0) : "Important de montrer une réaction" 24/10/25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    En Ligue Europa, l'OL retrouve ses bonnes habitudes 24/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut