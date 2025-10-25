OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end

Dans le cadre du Challenge Espoirs, la réserve de l'OL reçoit celle de Saint-Etienne ce samedi à 18 heures. Les autres formations de l'académie sont au repos.

Ce sont aussi les vacances pour les membres de l'académie lyonnaise. Ce week-end, une seule équipe sera sur le terrain, à savoir la réserve menée par Gueïda Fofana. Un match particulier qui se jouera à huis clos dans le cadre du Challenge Espoirs, compétition regroupant les formations B des clubs professionnels.

Rendez-vous sur la chaîne de l'OL si vous souhaitez observer le fameux derby contre Saint-Etienne. La rencontre commencera à 18 heures ce samedi, et comptera pour la troisième journée de ce tournoi. Victorieux à deux reprises aux tirs au but contre Marseille (2-2, 4-3 tab) puis le Paris FC (1-1, 3-5 tab), les Rhodaniens aimeraient prendre les quatre points du succès et s'emparer de la tête de la poule.

Enchaîner une deuxième victoire de rang

Pour l'heure, ils comptent quatre unités, l'emporter aux tirs au but rapportant deux points. Les coéquipiers de Tiago Gonçalvès se classent pour l'instant cinquièmes sur huit, mais il reste encore cinq parties à disputer. L'occasion aussi de glaner un autre résultat positif après la victoire en National 3 contre le Stade Beaucairois samedi dernier (0-1). Un choc qui tient surtout lieu de suprématie régionale, les professionnels stéphanois évoluant en Ligue 2, nous privant ainsi d'un derby dans l'élite.