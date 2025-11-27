Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon

Pour son entrée en lice en Coupe Gambardella, l'OL ira chez le Racing Besançon. Un adversaire évoluant en Régional 1.

La saison avance, et les U19 de l'OL se positionnent comme des candidats à la phase finale de leur championnat. Il faudra pour cela terminer premiers ou deuxièmes de leur groupe. Actuellement en tête de la poule, ils sont à égalité avec Clermont après avoir dominé les Clermontois (1-3) puis Metz (troisième, 4-1) ces derniers jours. Cela laisse-t-il augurer d'un bon parcours en Coupe Gambardella ?

Trois ans et demi après sa dernière victoire dans ce tournoi, l'Olympique lyonnais commencera la compétition le dimanche 14 décembre en 32es de finale. Il s'agit du premier tour fédéral, qui marque l'entrée en lice des équipes de niveau National. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi pour dévoiler le nom de son adversaire.

Attention à la magie de la coupe

Jean-Michel Aulas, présent à cette occasion, a placé sur la route de son ancien club le Racing Besançon. La formation bisontine évolue en Régional 1, soit un niveau en dessous des Rhodaniens. Elle occupe pour le moment le cinquième rang. Rien d'insurmontable sur le papier donc pour les protégés de Florent Balmont, qui sont en confiance. Mais attention à la magie de la coupe.

On se souvient que l'an passé, l'OL avait chuté face à Bastia (R1) en 8es de finale. Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe et leurs coéquipiers s'étaient inclinés aux tirs au but (0-0, 4 tab 3) dans un contexte assez hostile. Lors de cette édition, l'attaquant anglais pourra encore s'intégrer à l'équipe, puisque les joueurs nés en 2008 et après sont acceptés.