L’OL éliminé sans les honneurs à Bastia en Gambardella

Favori sur le papier, l’OL a déjoué dimanche en huitième de Coupe Gambardella. Face à Bastia, pensionnaire de Régional 1, les joueurs de Samy Saci ont été éliminés aux tirs au but (0-0, 4 tab 3).

Après des premiers tours sans véritable souci, l’OL avait encore l’opportunité de poursuivre son parcours en Coupe Gambardella avec une opposition contre un adversaire d’un niveau inférieur. Ayant hérité de Bastia, pensionnaire de Régional 1, les joueurs de Samy Saci pouvaient logiquement espérer atteindre les quarts de finale et se mettre pourquoi pas à rêver d’un nouveau sacre après celui de 2022. Le rêve a tourné au cauchemar dimanche après-midi sur la pelouse de Furiani. Face à des Corses qui ont joué avec leurs armes, les Lyonnais ont mordu la poussière à l’issue de la séance des tirs au but et se retrouvent éliminés de la Coupe Gambardella (0-0, 4 tab 3). Une réelle désillusion, car la coupe restait l’unique objectif de cette seconde partie de saison, les U19 étant décrochés dans la course aux play-offs en championnat.

Molebe et Gomes Rodriguez en échec

Il aurait pour cela fallu mettre un peu plus pour faire craquer la défense de Bastia. Malgré les renforts d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, l’OL a buté sur la muraille corse qui a fait front suite à un rouge reçu à dix minutes de la fin. Comme un symbole, l’élimination aux tirs au but est intervenue après deux échecs de Molebe et Gomes Rodriguez dans l’exercice. Déjà tombeur de deux formations du championnat national, le SC Bastia poursuit l’aventure en Gambardella. Les Lyonnais n’ont eux que leurs yeux pour pleurer et cette élimination confirme encore un peu plus le déclin sportif de l’Académie…