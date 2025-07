OL - Ligue Europa : des avantages pour les qualifiés dans le Top 8 ?

Pour la nouvelle campagne qui débutera fin septembre, l’UEFA devrait récompenser les clubs qui termineront dans le top 8 de la phase de groupe. Suivant le classement, l’avantage concernera les matchs retours à domicile lors des phases finales de Ligue Europa.

En obtenant son maintien en Ligue 1 en appel, l’OL a également validé sa participation à la Ligue Europa pour la saison 2025-2026. Pour la deuxième année de suite, il y aura donc a minima quatre matchs européens au Parc OL entre le 24 septembre 2025 et le 29 janvier 2026. Quart de finaliste malheureux contre Manchester United, la formation de Paulo Fonseca espère faire aussi bien pour cette nouvelle campagne, malgré un effectif qui risque d’être affaibli. Néanmoins, la Ligue Europa reste un objectif aussi sportif que financier pour l’OL, avec les sanctions qui planent au-dessus de Décines. Ayant terminé à la 6e place de la première phase, les Lyonnais avait affronté le FCSB, avant de se frotter à Manchester United en quarts de finale.

Le soutien du public, une donnée non négligeable

Pour cette nouvelle édition, l’UEFA devrait récompenser les équipes qui finiront aux huit premières places de la phase de poule en vue des matchs à éliminations directes. Dans les faits, les équipes qui auront terminé entre la 5e et la 8e place auront l’avantage de jouer à domicile pour le 8e de finale retour. Les équipes ayant fini à la 3e et 4e place auront cet avantage jusqu’en quarts, tandis que le premier et le deuxième de ce mini-championnat recevront à chaque fois au retour s’ils vont jusqu’en demies. Un avantage non-négligeable afin de s’ouvrir les portes de la finale qui se tiendra à Istanbul. Cette nouvelle règle s’applique d’ailleurs aussi à la Ligue des champions et à la Ligue Europa Conférence.