OL - Bleues : Mbock voit une Katoto "libérée"

Buteuse dimanche contre les Pays-Bas, Marie-Antoinette Katoto est à son avantage dans ce début d’Euro 2025. Sa capitaine, Griedge Mbock, n’en voit que du positif pour les Bleues.

Avant d'attaquer l'Euro 2025, elle restait sur cinq matchs sans marquer avec les Bleues. Le dernier rendez-vous amical contre le Brésil à Grenoble avant de se rendre en Suisse a permis un déclic. Depuis le lancement du tournoi, Marie-Antoinette Katoto a retrouvé la confiance face au but. Déjà buteuse contre l'Angleterre lors du premier match de poule, la nouvelle attaquante de l'OL Lyonnes a remis ça dimanche contre les Pays-Bas. Passeuse pour Toletti sur le premier but français, Katoto a permis aux Bleues de revenir à 2-2 juste après l'heure de jeu. Une égalisation qui a changé la physionomie du match. "Quand elle est comme ça, je me dis qu'on ne craint pas forcément grand-chose, parce qu'elle emporte tout le monde et c'est vraiment contagieux", a confié Griedge Mbock au lendemain du succès tricolore.

"Elle a une rage en elle"

Après plus de dix ans au PSG, Marie-Antoinette Katoto a fait le choix d'un nouveau challenge avec les Fenottes. Cette décision prise avant l'Euro a-t-elle été bénéfique à sa préparation ? Lors de l'entretien qu'elle avait accordé à Olympique-et-Lyonnais, la buteuse confiait n'avoir pas voulu faire durer le suspense, comme cela avait été le cas en 2023. Elle était alors passée à côté de sa Coupe du monde.

Deux ans plus tard, le chemin ne semble pas le même pour le plus grand plaisir de ses coéquipières. "Quand je vois Marie comme ça, je me dis qu'on peut aller loin, parce que c'est qu'elle est libérée, qu'elle a confiance et qu'elle se sent bien. Et c'est là qu'elle est la plus performante, poursuit sa capitaine. Je l'avais déjà vue comme ça quand je jouais contre le PSG et que j'étais à Lyon. Et je sentais une rage en elle, une volonté de gagner, en fait. Et c'est là que je l'ai connue la meilleure."

Samedi contre l'Allemagne, les Bleues auront encore besoin d'une grande Katoto pour atteindre le dernier carré de l'Euro.