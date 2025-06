Katoto : "On était faits pour se trouver un jour avec l'OL Lyonnes"

Ayant fait toute sa carrière au PSG, Marie-Antoinette Katoto a choisi de se lancer un nouveau défi. À 26 ans, l'attaquante française rejoint le projet de l'OL Lyonnes. Un choix qui coulait de sources après des approches qui remontent à sa plus tendre enfance, comme elle l'a confié à Olympique-et-Lyonnais.

Olympique-et-Lyonnais : Bienvenue à Lyon. Votre nom avait déjà un peu circulé ces dernières années à l'OL Lyonnes. Pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment ?

Marie-Antoinette Katoto : Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle ère avec Lyon, et je pense que ça a beaucoup joué. L'ambition et le projet du club, je pense qu'aujourd'hui me correspond encore mieux qu'avant. Même si déjà avant, c'était le cas...

Vous aviez hésité à l'époque ?

J'ai longtemps hésité, il y a eu beaucoup de discussions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai failli venir ici très tôt, être formée ici. J'ai décidé rester où j'étais, mais je ne regrette rien et je suis heureux d'être enfin ici.

Vous avez parlé du projet. Quels ont été les mots de Michele Kang pour vous convaincre de signer ?

Honnêteté, sincérité, ambition, des mots et des valeurs qui me ressemblent, qui me vont totalement. J'aimerais remercier le club et Michele Kang pour la confiance et la volonté. Je suis reconnaissant parce que c'est toujours un club que j'ai admiré, que j'ai adoré et aujourd'hui, être ici, c'est vraiment un soulagement.

C'est une nouvelle ère à l'OL Lyonnes. Vous avez 26 ans. Est-ce un moment charnière dans votre carrière ? De se dire qu'il fallait découvrir autre chose après dix ans au PSG ?

Bien sûr. C'est un moment clé dans ma carrière. Je pense qu'il y a plusieurs années déjà que j'avais envie d'être ici, que j'avais envie de découvrir cet environnement. La saison qui vient de se finir, c'était long. Je suis complètement excitée à l'idée de commencer, de découvrir de nouvelles joueuses, de nouvelles personnes dans un nouvel environnement. C'est un énorme projet.

"J'aurais pu être formée ici"

Il y a beaucoup d'attente et aussi de pression autour de vous depuis vos débuts. Il n'y a pas eu aussi cette volonté de se dire "je quitte la France" pour aussi fuir cette pression médiatique ?

Pas spécialement la France. La France, c'est notre pays. On est attachés. On a envie de faire évoluer les choses dans notre pays. C'est quelque chose de très important. C'est vraiment une grosse volonté de notre part. On a pris un peu de retard. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais je pense que maintenant, tout est mis en place, tout est bien mis en place pour faire évoluer le football féminin en France.

Vous parliez des différentes approches de l'OL Lyonnes. Qu'est-ce que représente ce club pour la joueuse, mais aussi la femme que vous êtes ?

Ça représente beaucoup. Je pense que c'est le meilleur club du monde à mon avis. L'histoire, les trophées, tout ce qui est mis en place depuis des années, depuis mon plus jeune âge. Je vois ce club gagner, que ce soit sur la scène européenne, nationale, internationale aussi d'une certaine manière. Il y a toujours eu de grandes joueuses dans ce club. Vraiment, c'est un club incroyable.

Michele Kang a annoncé la construction d'un centre de performance. Est-ce quelque chose qui vous parle et touche de voir que le développement de la femme est au cœur du projet ?

Tout ce qui a été mis en place aujourd'hui est quelque chose d'incroyable. C'est réellement touchant pour nous, je pense, en tant que femme et en tant que joueuse professionnelle. Vraiment la volonté de grandir et de progresser tout le temps, de faire plus et de gagner. C'est un projet, une ambition qui marque et qui fait qu'aujourd'hui, il faut gagner.

"Plusieurs joueuses m'ont montré leur envie que je vienne"

Il y a eu la Ligue des Nations, mais surtout l'Euro qui arrive. Était-ce important de trancher votre avenir avant cette compétition ?

Oui, je ne voulais pas faire la même erreur que j'ai faite il y a deux ans. La vérité, c'est que ça a un peu duré parce que j'ai beaucoup hésité. Aujourd'hui, je pense que c'était plus simple parce que je sais ce que je veux, je savais où je voulais aller. C'était beau, c'était plus simple, c'était clair, c'était net, c'était précis. C'est vraiment un soulagement d'être ici et d'avoir finalisé avant cet été.

Il y a deux ans, Diani faisait le même chemin. Elle avouait récemment que Wendie (Renard) avait joué un grand rôle dans sa signature. Est-ce qu'il y a une joueuse des Bleues dont vous êtes un peu plus proche et qui a un peu fait le forcing ?

Il n'y en a pas qu'une, il y en a pas mal. Ça m'a réellement touché que plusieurs joueuses, même en dehors de l'équipe de France, ont montré leur volonté. Ça m'a fait plaisir et je les ai très vite rassurées en disant que mon choix était déjà fait, qu'il était déjà clair. Leur présence, leur amour et leur forcing m'ont beaucoup touché. Ça m'a fait plaisir, même celle que je connaissais moins ou plus en tant qu'adversaire. Je suis aussi très contente de retrouver les joueuses avec qui je joue en équipe de France. Celles avec qui j'ai joué dans le passé et découvrir de nouvelles joueuses, de nouvelles personnes, de nouveaux staffs. Je suis aussi vraiment contente.

"Je rejoins avant tout le projet OL, plus qu'un coach"

Avec sept départs, il va y avoir du mouvement à l'OL Lyonnes. Mais la concurrence sera toujours là. Aviez-vous besoin de sortir de votre zone de confort pour faire taire les critiques ?

Je ressens avant tout de l'excitation, l'envie de découvrir de grandes joueuses offensivement. D'apprendre de chacune d'entre elles pour qu'on se tire toutes vers le haut pour le meilleur de l'équipe, du club. Pour ma part, je pense que c'est important pour moi de sortir de ma zone de confort, d'avoir une concurrence et de progresser chaque jour en entraînement et en match.

Sur quels points, purement en footballistique, pensez-vous vous améliorer en venant à Lyon ?

Je pense sur encore plus la concentration sur le terrain, les efforts aussi. Et comme attaquante, la finition aussi, ce sera pas mal. C'est un bon programme (sourire).

Il y avait un coach différent lors des négociations. Est-ce que cela vous a fait réfléchir ou est-ce avant tout le projet OL Lyonnes qui vous a séduite ?

C'est avant tout le projet. Concernant le coach, je n'étais au courant de rien du tout. J'avais eu quelques discussions avec lui.

Il y a quelques semaines, vous étiez ici au Parc OL en finale avec le PSG. Quel était votre sentiment, en sachant que vous alliez rejoindre le club ?

C'était un sentiment étrange, mais j'avais envie de tout donner sur le terrain comme d'habitude. À chaque fois que je suis sur le terrain, j'étais prête à tout donner, à rester professionnelle jusqu'à la fin. C'est ce qui s'est passé, mais je pense que le trophée et la victoire sont mérités. J'ai hâte désormais de pouvoir en gagner avec l'OL.