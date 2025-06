Après l’OL, Pierre Sage a perçu en Lens un projet attrayant

En conférence de presse, Pierre Sage est revenu sur les raisons qui l'ont convaincu de s’engager avec le RC Lens.

Nommé à la tête de l’Olympique lyonnais le 30 novembre 2023, Pierre Sage avait d’abord été appelé en pompier de service pour redresser un club en crise. Porté par des résultats solides, son intérim s’était mué en véritable aventure. Le technicien français avait non seulement assuré le maintien en Ligue 1 – mission initiale – mais conduit l’OL jusqu’à une inespérée sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa.

Malheureusement, la belle histoire a pris fin un an plus tard. Face à une première moitié de saison 2024-2025 décevante, John Textor a tranché : en janvier, il décide de se séparer de Pierre Sage pour confier les rênes de l’équipe à Paulo Fonseca. Son bilan à l’OL affiche 33 victoires, 9 nuls et 14 défaites en 56 matchs. Après plusieurs mois loin des bancs, l’ancien entraîneur de l’Olympique lyonnais fait son retour en Ligue 1, cette fois aux commandes des Sang et Or.

"Tout le monde me disait que c'était naturel de venir ici"

Face aux médias du club, Pierre Sage a détaillé les motivations qui l’ont conduit à rejoindre le RC Lens : "Je vais parler de ma position en premier. Tout le monde autour de moi me disait que c'était assez naturel de venir ici et de prêter une oreille attentive à ce contact-là. Et donc, vu que je fais beaucoup confiance aux gens qui m'accompagnent et qui me supportent au quotidien, j'ai effectivement mis mon nez dans le dossier, et c'est vrai que le dossier était très attirant."

L'ancien technicien de l'OL a mis en lumière l'énergie du club artésien : "Je pense que le mot qui caractérise le mieux le côté attirant, c'est l'énergie. L'énergie du public est exceptionnelle, l'énergie que l'équipe dégageait, qui est selon moi de très haut niveau. Elle fait d'ailleurs partie des équipes qui ont le plus dégagé d'énergie, justement dans les hautes intensités, sur la saison dernière. Et aussi, c'est l'énergie que les dirigeants ont. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des contacts, j'ai rapidement compris que c'étaient des personnes avec qui je pouvais travailler assez aisément", a-t-il assuré.