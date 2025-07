Mercato : avant d’officialiser des recrues, l’OL doit patienter

Proche de signer Afonso Moreira et Ruben Kluivert, l’OL n’a pas encore reçu le feu vert administratif. Les signatures de contrat ne pourront se faire qu’avec un départ.

Afonso Moreira, Ruben Kluivert et à un degré moindre Pierre Lees-Melou. Le mercato de l’OL commence gentiment à s’accélérer après un stand-by pendant quinze jours puis une remise en route sur la dernière dizaine de jours. Grâce à son maintien en Ligue 1, le club lyonnais peut encore se montrer attractif et actif, non sans quelques restrictions. Michael Gerlinger et Michele Kang ont établi un budget qu’ils ont présenté à la DNCG le 9 juillet et ils vont devoir rester dans les clous. C’est donc une chasse aux bonnes affaires et aux bons coups qui s’est mise en place depuis bientôt deux semaines pour renforcer le groupe de Paulo Fonseca. Si les trois dossiers cités précédemment viennent à se concrétiser, l’OL n’aura dépensé "que" dix millions d’euros pour trois joueurs, avec des salaires corrects à la clé.

Veretout, la clé de ces arrivées

Seulement, ces signatures sont encore loin d’être officialisées. Moreira a beau être à Lyon depuis plusieurs jours et s’entraîner avec le groupe pro, il n’est pas encore un joueur de l’OL. Le Portugais comme les supporters doivent s’armer de patience. Car, l’OL reste à la merci du budget qu’il a présenté et doit donc dégraisser. À ce titre, le départ de Jordan Veretout débloquerait bien des choses. Tournant à près de 300 000 euros par mois, le milieu fait partie du top 5 des plus gros salaires de l’OL. Avec Moreira, Kluivert et Lees-Melou, ce total pourrait bien ne pas être atteint, preuve que le club tente de revenir à un train de vie bien moins dépensier. Mais, avant d’espérer voir ces potentielles recrues à l’œuvre, il faudra attendre que Veretout rejoigne le Qatar.