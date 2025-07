Ayant disputé son premier amical de l'été samedi contre la réserve du Servette, celle de l'OL montera en puissance au fil des semaines. Début août, les joueurs de Gueïda Fofana disputeront le tournoi relevé de Ploufragan.

La préparation a plutôt bien commencé. Comme l'équipe professionnelle, la réserve de l'OL était sur le pont samedi pour sa première sortie de l'été. Opposée au Servette FC, elle a fait la différence par l'intermédiaire de Daryll Benlahlou en première mi-temps (1-0). Un petit but suffisant pour lancer cette préparation estivale sous les meilleurs auspices. De retour à l'entraînement le 7 juillet dernier, les joueurs de Gueïda Fofana ont déjà deux semaines dans les jambes et le travail va continuer à se faire plus intense au fil des semaines. La reprise du championnat se tiendra le week-end du 24 août, soit encore un bon mois de préparation.

Deux clubs étrangers invités

Cette période cruciale pour faire bonne figure en National 3 à la rentrée sera agrémentée de matchs amicaux, dont notamment un tournoi. En effet, pour la première fois de son histoire, l'OL sera au rendez-vous du tournoi européen U21 de Ploufragan en Bretagne. Cette 27e édition se tiendra du 1er au 3 août prochain avec des adversaires de renom. Côté français, les coéquipiers d'Yvann Konan retrouveront Guingamp, Rennes, Saint-Étienne, Caen ou encore le PSG. Hors des frontières françaises, Hambourg et la Real Sociedad seront les clubs étrangers. Pour ce qui est des groupes, il faudra encore patienter un peu.