Bacha (OL Lyonnes) fait son mea-culpa après France - Allemagne

Selma Bacha lors de la victoires des Bleues contre le Panama (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant eu des mots assez durs après l’élimination de la France samedi à l’Euro 2025, Selma Bacha a présenté ses excuses, une fois la déception retombée.

Elle a pour elle d’avoir un franc-parler qui contraste souvent avec les discours policés de certains footballeurs. Seulement, samedi, Selma Bacha est peut-être allée un peu loin dans sa prise de parole après l’élimination des Bleues contre l’Allemagne. Face au scénario de ce quart de finale de l’Euro 2025, la latérale française avait clairement joué les mauvaises perdantes et ne l'avait pas caché. "Elles n'ont rien proposé, elles ont bien défendu, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Elles sont qualifiées, je suis désolée de le dire, ce n'est même pas mérité, sauf qu'elles sont en demies. Je suis une mauvaise perdante." Cette sortie médiatique n’a pas forcément plu à tout le monde et vingt-quatre heures après la désillusion de l’élimination à 10 contre 11, Selma Bacha a fait son mea-culpa sur ses réseaux sociaux.

"À chaud, la lucidité manque"

Profitant désormais d’une coupure avant de reprendre le chemin de l’entraînement avec l’OL Lyonnes, la Lyonnaise "va prendre du recul" afin de tirer les conséquences de ce parcours terminé prématurément en Suisse. L’occasion également de présenter ses excuses pour ses propos tenus à Bâle. "À chaud, après un match comme celui-là, les mots dépassent parfois la pensée. L'émotion prend toute la place, et la lucidité manque. J’ai lu, j’ai entendu, j’ai encaissé" Faute avouée, à moitié pardonnée ? Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle des espoirs déçus qu’ont offerts les Bleues dans cet Euro 2025.