OL : la réserve aussi l'emporte 1 à 0 face au Servette FC

Comme les "grands", la réserve de l'OL disputait samedi son premier match amical. Opposée à son homologue du Servette FC, elle s'est imposée sur le score de 1 à 0.

Le GOLTC a accueilli deux matchs de l'OL samedi. Le premier, celui du groupe de Paulo Fonseca, qui affrontait le pensionnaire de National, le FC Villefranche-Beaujolais. A la clé, un succès 1 à 0 décroché après le repos sur un penalty de Corentin Tolisso. Un peu plus tard, c'est dans cette même enceinte que la réserve a elle aussi lancé sa campagne de rencontres amicales.

Elle défiait son homologue du Servette FC, douze jours après la reprise de l'entraînement. L'occasion pour Gueïda Fofana, qui poursuit l'aventure, de pratiquer une large revue d'effectif. Comme le précise Borgia_OL, très au fait de l'actualité de l'académie, l'entraîneur de l'équipe Pro 2 a fait appel à 23 éléments au total.

Première pour Diarra et Halilou

On a notamment pu voir en action les deux nouveaux venus, le latéral Boubakar Diarra (2007) et le milieu de terrain Ibrahim Halilou (2005). Les Rhodaniens ont globalement contrôlé les débats, maîtrisant la possession et se créant quelques opportunités. Mais finalement, seul Daryll Benlahlou (19 ans) est parvenu à trouver la faille en première période.

Cela suffit aux Gones, qui s'offre un premier succès cet été. Un scénario finalement assez semblable à ce qu'ont vécu les "grands" dans un contexte similaire. Ayant désormais connaissance de ses adversaires en National 3, la réserve lyonnaise attend de connaître son calendrier, avant le début de saison dans un peu plus d'un mois, le 24 août.