La réserve de l'OL reprendra en National 3 le 24 août

Auteure d'un dernier exercice de bonne facture, la réserve de l'OL a fini dans le peloton de tête derrière Limonest et Lyon-La Duchère. En 2025-2026, elle comptera faire aussi bien malgré un renouvellement d'effectif important.

La montée en National 2 n'était pas forcément un objectif, mais au fil de la saison, la réserve de l'OL a eu des espoirs de retrouver l'échelon supérieure après deux saisons en National 3. Il aura finalement manqué de régularité pour vraiment y croire. Néanmoins, en s'appuyant sur un socle fort tout au long de la saison, Gueïda Fofana a eu des résultats bien plus probants que les saisons précédentes et cela s'est ressenti dans le classement. Derrière Limonest, promu en N2, et Lyon-La Duchère, l'OL a fini à égalité avec Bourgoin, Thonon Evian Grand Genève et l'UF Maconnais. Un exercice réussi malgré la fin de saison en eau de boudin avec quatre défaites consécutives.

Un groupe lyonnais largement remanié

S'il est toujours sur le banc la saison prochaine, Gueïda Fofana cherchera à faire aussi bien, voire mieux. Pas une mince affaire car le groupe lyonnais va se retrouver largement remanié avec de nombreux départs comme celui de Lilian Coponat. Comme à chaque intersaison, le travail va être repris à zéro pour être fin prêt pour le lancement du championnat de National 3, version 2025-2026. La réserve de l'OL, qui ne connait pas encore son groupe et ses adversaires, sait qu'elle lancera sa saison le week-end du 24 août, comme les U19 et les U17.