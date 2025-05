Durant le week-end, Lilian Coponat a officialisé son départ de l'OL pour le GFA Rumilly-Vallières. Le milieu n'est pas le seul membre de la réserve à ne pas avoir reçu d'offres de la part du club pour devenir pros.

L'OL va-t-il devoir s'en remettre à son académie la saison prochaine ? Le 24 juin prochain, le club lyonnais va passer devant la DNGC et va tenter d'échapper à la rétrogradation qui le guette depuis novembre dernier. Seulement, il se pourrait qu'en arrivant à tenir ses promesses, l'OL doive se serrer la ceinture en vendant des joueurs et en étant interdit d'en recruter d'autres. Une restriction qui aurait pour conséquence de faire appel à des jeunes joueurs qui évoluaient en réserve la saison passée. Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez ou encore Téo Barisic ont fait leur début en pros dans cet exercice 2024-2025, mais cela semble léger. D'autres comme Islam Halifa, Matthieu Patouillet ou Achraf Laaziri sont de retour de prêts concluants et frapperont logiquement à la porte pour la reprise prévue le 7 juillet prochain à Décines.

La liste des non retenus à l'Académie bientôt dévoilée

Ce ne sera pas le cas de Lilian Coponat et d'autres joueurs qui n'ont pas été conservés par l'OL à la fin de leur contrat stagiaire. Comme chaque fin de saison, une liste finale des joueurs non retenus voit le jour, mais certains n'ont pas reçu de proposition de contrat pro ou de renouvellement, comme Irvyn Lomami. Comme Coponat, membre de la génération 2005, Jérémy Mounsesse, Ali Hassan et Thiema Gueye vont quitter leur club formateur et chercher un nouveau point de chute pour lancer leur carrière professionnelle.