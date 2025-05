OL : Téo Barisic, déjà sur le chemin du départ ?

Lancé dans le grand bain face à Angers, le jeune de défenseur de l'OL Téo Barisic attire d'ores et déjà les convoitises de clubs français et européens.

Ce n'est peut-être pas le nom le plus connu du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Et pour cause, le défenseur, âgé de 20 ans, a disputé l'intégralité (ou presque) de sa saison avec l'équipe de National 3 dont il est le capitaine (la réserve de l'OL) : 22 apparitions dont 20 titularisations. Joueur confirmé à ce niveau, il a même signé son premier contrat professionnel avec Lyon en 2024 pour une durée d'un an. Cerise sur le gâteau, Téo Barisic a effectué ses grands débuts contre Angers dans le cadre de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 au Parc OL : il a remplacé Duje Ćaleta-Car à la 89e minute. Il est devenu ainsi le 600ᵉ joueur de l'histoire de l'OL à jouer avec l'équipe professionnelle.

De nombreux départs attendus

En pleine incertitude autour de son passage devant la DNCG, le club rhodanien pourrait voir partir un grand nombre de joueurs, durant un mercato d'été, qui risque d'être haletant. Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont fait leurs adieux, et Nicolás Tagliafico (en fin de contrat), devrait lui aussi voguer vers de nouveaux horizons. Malick Fofana, Corentin Tolisso, Jordan Veretout, Thiago Almada, Saël Kumbedi, Duje Ćaleta-Car sont autant d'éléments dont l'avenir s'écrira potentiellement ailleurs qu'à Lyon.

Son agent fait monter la pression ?

Et si Téo Barisic s'ajoutait à cette liste sans fin ? Auteur de sa première apparition dans le groupe professionnel le 2 mars 2025 contre Brest, le Franco-Croate intéresserait des clubs en France, notamment Angers, et en Europe, d'après les informations de Foot Mercato. De plus, le latéral de formation a été récemment appelé avec la sélection U21 de la Croatie. Son contrat avec l'OL inclut une option de deux années supplémentaires.