Le 11 juillet 2009, Licha débarquait à l'Olympique lyonnais

Lisandro López a marqué de son empreinte argentine le club rhodanien grâce notamment à la fameuse "grinta" qui le représentait si bien.

Nous sommes le samedi 11 juillet 2009. Un certain Lisandro López pose ses valises à l'OL, en provenance du FC Porto. La direction lyonnaise débourse alors la somme de 24 millions d'euros, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club à l'époque. Entre 2009 et 2013, l'attaquant deviendra le chouchou du stade de Gerland.

Durant ses quatre saisons sous la tunique blanche, celui que l'on surnomme Licha a inscrit 82 buts et délivré 24 passes décisives en 168 rencontres. Mais, au-delà de ses statistiques plus qu'honorables, Lisandro a toujours fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Il était un combattant sur le terrain qui pouvait se sacrifier pour son équipe. L'international argentin (sept sélections) avait cette rage de vaincre qui fait soulever les foules.

Un but mémorable en finale de la Coupe de France 2012

C'est le moment le plus marquant de l'histoire de Lisandro López avec l'OL. Lors de la finale de la Coupe de France 2012 face à Quevilly, il marque l'unique but de la rencontre. Suite à un centre d'Alexandre Lacazette, l'avant-centre réalise une reprise de volée du pied droit qui finit dans le petit filet (28e).

Le Stade de France est Rouge et Bleu. Le club rhodanien glane sa 5e Coupe de France. La même année, les Lyonnais remportent également leur 8e Trophée des Champions face à Montpellier (2-2, 4-2 t.a.b). Ce sont d'ailleurs les deux seuls titres gagnés par Licha sous ce maillot qu'il n'a jamais oublié.