Lisandro Lopez se rappelle ses années OL avec Hugo Lloris

Quelques jours après l’annonce de la fin de la carrière internationale d’Hugo Lloris, Lisandro Lopez lui a rendu hommage. L’attaquant argentin s’est rappelé ses bons souvenirs passés avec le gardien à l’OL.

Ames sensibles et nostalgiques s’abstenir. Quand les supporters de l’OL mangent leur pain noir depuis dix ans et doivent vivre une nouvelle saison compliquée, l’hommage rendu par Lisandro Lopez à Hugo Lloris ne devrait pas calmer ceux qui se rappellent de cette bonne époque, celle qui a coïncidé avec les derniers trophées lyonnais. Mardi, Hugo Lloris a annoncé la fin de sa carrière internationale avec l’équipe de France suite à la finale du Mondial 2022 perdue contre l’Argentine.

S’en sont suivis depuis des hommages en tous genres pour le recordman de sélections avec les Bleus. Quatre jours après cette annonce, Lisandro Lopez est sorti du silence sur ses réseaux sociaux pour féliciter son ancien coéquipier de sa carrière en sélection. Les deux ont évolué ensemble pendant trois saisons à l’OL avec la Coupe de France 2012 comme trophée en commun. Le dernier à ce jour à être venu garnir l’armoire à trophées lyonnaise.

Plus que le joueur, Lisandro Lopez (39 ans) a salué la personne qu’est Hugo Lloris et qu’il a découverte durant son séjour entre Rhône et Saône. "GÉANT GÉANT GEANT !!! Félicitations mon cher ami pour ton super passage en équipe de France. Tu vas manquer à ce monde du football…, a écrit l'Argentin sur Instagram. Quel privilège d’avoir partagé toutes ces années avec toi et quel honneur de t’avoir rencontré et de savoir que la qualité de personne que tu es dépasse de loin le magnifique gardien que tu es. Profite bien et à bientôt !!! Je t’aime."