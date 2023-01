OL - Académie : les U19 ratent le coche à Clermont (3-2)

Ayant une bonne occasion de recoller à Troyes, les U19 de l’OL l’ont laissée passer. Battus par Clermont (3-2), les Lyonnais attaquent mal cette année 2023 en championnat.

C’est une occasion en or qu’ils avait à portée de mains. En déplacement chez les voisins de Clermont dimanche après-midi, les U19 de l’OL avaient l’opportunité de se rapprocher du podium. En effet, Troyes ayant été tenu en échec (0-0) par Le Puy, les Lyonnais pouvait recoller à un point du club troyen en cas de succès. Cette perspective avait semble-t-il donné des ailes aux jeunes pousses lyonnaises puisque l’OL va rapidement ouvrir le score grâce à Pape Fuhrer sur un centre de Thiema Gueye (3e). Une entame parfaite pour les joueurs d’Eric Hély privés notamment de Romain Perret suspendu.

Mais l’avant et après mi-temps ont fait du mal à l’OL. En se faisant rejoindre juste avant de rentrer aux vestiaires, les Lyonnais ont accusé le coup et sont mal rentrés dans le second acte avec un deuxième but clermontois. Un avantage qui a eu le mérite de réveiller l’OL qui est rapidement revenu au score grâce à Diawara (52e). A force de pousser pour aller chercher les trois points, les U19 se sont faits prendre en contre à dix minutes de la fin et repartent donc d’Auvergne avec zéro points et deux places pour les play-offs qui s’envolent avec désormais six points de retard suite au succès d’Auxerre contre Strasbourg dans la matinée (1-0). Prochain rendez-vous dimanche 21 avec la réception de Bobigny avant de penser à la Gambardella.