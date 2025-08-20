Actualités
Adam Karabec, joueur offensif de l'O
Adam Karabec, joueur offensif de l’OL (@OL)

Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Nouvelle recrue de l’OL cet été, Adam Karabec a fait ses début avec le déplacement à Lens. Il devrait enchaîner ce samedi 23 août contre Metz au Parc OL. Un stade qu’il connait déjà.

    Depuis mercredi matin, il a pris petit à petit ses marques dans son nouvel environnement. Sixième recrue de l’été à l’OL, Adam Karabec a commencé les entraînements avec ses nouveaux partenaires et a été de la partie contre Lens, samedi en fin d’après-midi (0-1). Il a d'ailleurs fait ses débuts à Bollaert, en rentrant en toute fin de match et en prenant un jaune. Après des premiers pas en Ligue 1, il devrait connaitre sa première à la maison ce samedi 23 août pour la venue du FC Metz.

    Deux défaites avec le Sparta Prague

    Le Parc OL, Adam Karabec le connait déjà un peu et n’arrivera pas forcément en totale découverte à Décines. Il a déjà goûté à l’atmosphère du Grand Stade sans avoir porté le maillot lyonnais. Cela remonte à plus de quatre ans pour un match de poule de Ligue Europa. Le Sparta Prague était venu au Parc OL le 4 novembre 2021. Tout juste âgé de 18 ans, Karabec était entré lors des deux confrontations contre la formation lyonnaise. Dix minutes à l’aller à Prague et autant au retour du côté de Décines. À chaque fois, le Sparta s’est incliné (3-4 et 3-0).

    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque
      Ahtmos - mer 20 Août 25 à 8 h 11

      HS mais l'interview de notre nouveau gardien est vraiment top. C'est un gars calme et direct sans langue de bois. J'ai l'impression qu'au delà des joueurs on a recruté que des bon gars cette année. C'est essentiel dans un groupe on voit la situation a Marseille par exemple. Ça fait vraiment plaisir parce que l'ambiance a déjà l'air au beau fixe et avec les bonnes mentalités de nos recrues la mayonnaise peut prendre rapidement. A voir sur le terrain maintenant mais ça rend optimiste en tout cas.

    2. Juni38
      Juni38 - mer 20 Août 25 à 8 h 41

      il a commencé fort , une minute de jeu , un jaune .

