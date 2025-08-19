Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses

Avec la venue de Dominik Grief lundi, l'OL a désormais dépensé plus de 35 millions d'euros cet été. Le tout en ayant recruté, contre des indemnités, sept joueurs.

Finalement, le mercato de l'Olympique lyonnais se déroule plus ou moins comme on l'imaginait. Dans l'obligation de se séparer des gros salaires et de vendre ses principales valeurs marchandes, il a procédé à une cure d'amincissement massive, taillant ainsi dans les dépenses. Il affiche ainsi, au 19 août et sans les bonus, une balance des transferts positive d'environ 38 millions d'euros.

Entre Rayan Cherki (36,5 M€, hors incentives), Lucas Perri (16 M€), voire Saïd Benrahma (12 M€), il a réussi quelques belles cessions (73,7 M€ en tout). Ce qui lui permet de l'autre côté d'investir sur des joueurs, majoritairement des paris entre cinq et dix millions d'euros. Le plus gros achat est d'ailleurs Tyler Morton, milieu de terrain défensif anglais, arrivé pour 10 M€.

Presque trois fois moins que le PSG et Strasbourg

Six autres footballeurs ont été recrutés moyennant une indemnité : Matt Turner (déjà reparti, 8 M€), Pavel Šulc (7,5 M€), Dominik Grief, le dernier en date (4 M€), Ruben Kluivert (3,78 M€), Afonso Moreira (2 M€) et Adam Karabec (un prêt payant de 0,3 M€). On ajoutera à la liste Nicolas Tagliafico, resigné pour deux ans, avec une saison supplémentaire en option.

Le montant total des frais se monte ainsi à 35,58 millions d'euros, sans les potentiels bonus, le 7e plus important à ce jour dans le championnat. C'est moins, par exemple, que Rennes (41 M€), le Paris FC (44 M€), et bien sûr, que Marseille (65 M€), Strasbourg (102) et le PSG (103 M€). Ces deux derniers clubs explosant tous les compteurs.