Mercato : l'OL vend Perri à Leeds pour seize millions d'euros

Dans le viseur du club anglais depuis plusieurs semaines, Lucas Perri a finalement signé un contrat de quatre ans avec Leeds United. L'OL récupère seize millions d'euros dans l'opération, auxquels pourraient s'ajouter deux millions de bonus et un intéressement de 10% sur une future plus-value.

Il n'avait cessé de clamer son amour pour Lyon et pour l'OL depuis son arrivée en janvier 2024. Finalement, l'aventure de Lucas Perri dans la capitale des Gaules se sera limitée à un an et demi et à seulement 49 matchs joués. Ce samedi, le gardien a officiellement quitté les rangs lyonnais, avec la confirmation de son départ pour Leeds United. Après quelques jours de négociation, l'OL et le club anglais ont trouvé un accord sur la base d'une indemnité de transfert de 16 millions d'euros. À cette part fixe s'ajouteront deux millions d'euros de bonus et 10% d'intéressement sur une potentielle plus-value future.

Qui pour le remplacer désormais ?

Absent des deux premiers matchs amicaux de l'OL, Lucas Perri avait quitté ses désormais anciens coéquipiers dès jeudi. Accompagné de ses représentants, il avait rejoint l'Allemagne et Paderborn où Leeds est actuellement en stage. Après avoir satisfait à la visite médicale, le voilà de retour en Premier League après une pige à Crystal Palace en 2019. Pour l'OL, le chantier du gardien est à présent érigé comme l'une des priorités de ce recrutement estival. Ce samedi, à Hambourg (0-4), Rémy Descamps et Lassine Diarra se sont partagés les 120 minutes de jeu, pendant que Mathieu Patouillet et Yvann Konan sont restés sur le bord du terrain.