Tete et Memphis ont convaincu Kluivert de signer à l’OL

Deuxième recrue estivale de l’OL, Ruben Kluivert a pu compter sur les conseils de certains compatriotes pour faire son choix. Les deux anciens Lyonnais, Kenny Tete et Memphis Depay, ont vanté les mérites du club lyonnais.

Il est le "fils et le frère de", mais en débarquant à l’OL, il veut avant tout se faire son propre nom. Avec un patronyme presque connu de tous en Europe, Ruben Kluivert a dû apprendre à vivre avec, et ce depuis ses débuts en professionnels. À 24 ans, il n’a pas connu la trajectoire de son père Patrick ou celle de son frère Justin, mais cette arrivée à Décines doit lui servir à passer un cap.

On ne va pas se mentir, difficile d’avoir une réelle idée du niveau du défenseur, débarqué en provenance de Casa Pia en première division portugaise. Tout reste donc à faire pour le Néerlandais, conscient du défi qui l’attend. "J’ai prouvé ce dont j’étais capable, et le staff de l’OL l’a vu. On a eu l’occasion de discuter, notamment sur ce que je pouvais encore améliorer. Et on a conclu que c’était ici, à Lyon, que je pourrais le mieux me développer."

"Memphis m'a dit que c'était magnifique ici"

Entre Rhône et Saône, il ne retrouvera pas de compatriote. Toutefois, il va perpétuer la tradition néerlandaise de ces dernières années à l’OL. Ruben Kluivert va s’inscrire dans les pas de Kenny Tetê et Memphis Depay, deux anciens Bataves présents à Décines. Deux joueurs qu’il connait d’ailleurs plutôt bien. "Kenny Tete est un bon ami. Il a joué avec mon frère en sélection. Quand on est à Amsterdam, on se voit souvent. Il m’a donné de très bons conseils sur Lyon."

Présent dans la vidéo de présentation de Ruben Kluivert, Memphis a également joué les bons guides. "D’autres clubs étaient intéressés, mais pour moi, le choix, c’était Lyon. L’histoire du club, ce qu’on m’en a dit, et aussi les retours de Memphis (Depay) : il m’a parlé de la ville, du stade… Il m’a dit que c’était magnifique." L'objectif est désormais de faire aussi bien, voire mieux pour inscrire son nom dans l'histoire de l'OL.