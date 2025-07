Mercato : l’OL a fixé ses conditions à Everton pour Fofana

Malick Fofana lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le viseur d’Everton, Malick Fofana devrait être le prochain joueur de l’OL à faire ses valises. Néanmoins, le club lyonnais réclame a minima 40 millions d’euros sans bonus. Une somme que n’ont pas atteint les Toffees sur leur première offre.

En se mettant en évidence contre Hambourg, Malick Fofana a-t-il soigné ses adieux à l’OL ? Il est encore trop tôt pour dire que ce match amical était le dernier du Belge avec le club lyonnais. Toutefois, un départ est plus que jamais d’actualité. Après les 42 millions d’euros de Rayan Cherki, la grosse quinzaine pour Lucas Perri, l’OL devrait bientôt recevoir une nouvelle somme importante sur son compte bancaire. Cela va logiquement affaiblir encore un peu plus le secteur offensif lyonnais, mais difficile pour le club de faire l’impasse sur la valeur marchande de Malick Fofana à la vue des finances et du dossier présenté à la DNCG.

Everton veut boucler vite

Après un an et demi, le Diable Rouge devrait donc mettre les voiles. Mais pour aller où ? Everton a fait une première offre comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par L’Equipe. Seulement, elle est loin de répondre aux exigences rhodaniennes. Si un club veut s’offrir Malick Fofana, il devra mettre a minima 40 millions d’euros sur la table. Le tout sans bonus ou intéressement. Pour le moment, les Toffees n’offriraient que 36 millions d’euros, bonus compris. Pas suffisant donc, mais les discussions se poursuivent entre toutes les parties pour une issue favorable rapidement.