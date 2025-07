OL : Akouokou, l’autre absent du stage en Autriche

Si l’absence de Lucas Perri pour cause de départ était logiquement attendue, Paul Akouokou manque également à l’appel. Le milieu ivoirien avait déjà manqué le dernier amical entre l’OL et Molenbeek.

Il avait été la très grosse surprise de Paulo Fonseca il y a quelques mois. Certains supporters lyonnais en font encore quelques cauchemars. Au moment de se frotter à Manchester United, l’entraîneur portugais avait choisi de ressortir Paul Akouokou de son chapeau. Malgré l’importance du rendez-vous en Ligue Europa, l’OL avait donc joué à deux reprises avec un joueur qui n’avait plus foulé une pelouse depuis plus d’un an presque. Le pari était osé et n’a pas vraiment fonctionné. L’Ivoirien n’a pas forcément quelque chose à se reprocher dans l’histoire. Mais ce qui aurait pu être une belle histoire a montré à quel point cela ressemblait à un pari sans lendemain. Après Manchester, Paul Akouokou s'est contenté de 20 minutes dans le derby en rentrant à la place de Corentin Tolisso pour ressortir quasiment dans la foulée.

Un joueur difficile à se séparer

Un running gag qui a fait sourire jaune les supporters lyonnais. Néanmoins, à la reprise, l’ancien du Betis était bien présent pour préparer cette nouvelle saison. Allait-il avoir une chance d’inverser l’opinion ? Il a bien eu une mi-temps contre Villefranche, mais depuis, plus rien. Absent contre le RWDM Brussels, Akouokou n’a pas non plus été convié au stage en Autriche. Une punition ou une instance de départ ? Quoi qu’il en soit, son avenir ne semble plus s’écrire entre Rhône et Saône. Mais, encore faut-il trouver preneur. Hormis une rumeur Getafe au début de l’été, ça ne se bouscule clairement pas au portillon.