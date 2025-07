Présents pour le premier match amical de la saison, Paul Akouokou et Achraf Laaziri n’étaient pas de la partie ce mercredi. Le latéral s’est notamment entraîné avec la réserve de l’OL.

Ce mercredi, le groupe de l’OL avait quelque peu changé par rapport à celui retenu contre Villefranche quelques jours plus tôt. En arrivant à accrocher la signature d’Afonso Moreira mardi soir, Paulo Fonseca a pu compter sur son compatriote contre le RWDM Brussels (0-0). Ce fut l’une des rares attractions de la matinée à Décines, tant il ne s’est pas passé grand-chose au GOLTC. À ce nouveau visage s’est ajouté le retour de Georges Mikautadze préservé samedi contre le FCVB, mais aussi l’absence de Malick Fofana. Pour combler le forfait du Belge, Fonseca a donc convié le jeune Tiago Goncalves. Ce dernier a d’ailleurs démarré la deuxième rencontre amicale aux côtés de Gomes Rodriguez et donc Moreira.

Pas de retrouvailles pour le latéral marocain

Seulement, dans cette seconde sortie estivale et en attendant le départ pour l’Autriche en fin de semaine, deux autres joueurs manquaient à l’appel en plus de Fofana. Paul Akouokou n’était pas dans le groupe, pas plus qu’Achraf Laaziri. Le Marocain se faisait certainement une joie de retrouver certains de ses anciens coéquipiers en Belgique la saison passée. Finalement, comme Islam Halifa, il s’est contenté d’une séance avec la réserve, avant de prendre place en tribunes pour observer l’OL et le RWDM ne pas se départager au bout des 90 minutes de jeu.