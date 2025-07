Mercato : l’OL sur la piste de Facundo Buonanotte ?

En quête de renforts notamment sur le plan offensif, l’OL aurait ciblé un joueur de Brighton. A 20 ans, Facundo Buonanotte plairait aux dirigeants lyonnais, même si son prix reste élevé.

Ce mercredi, l’OL a joué contre le RWDM Brussels et la ligne d’attaque de la première mi-temps affichait une moyenne d’âge des plus jeunes. Avec ses 20 ans, Afonso Moreira faisait office de plus anciens aux côtés d’Alejandro Gomes Rodriguez (2008) et Tiago Goncalves (2007). Rien de bien surprenant finalement puisque le club lyonnais a clairement avoué que la stratégie serait de miser sur des jeunes joueurs à potentiel. Ce n’est pas la piste avancée par Fabrizio Romano et Foot Mercato qui risque de faire remonter cette moyenne d’âge offensive. A 20 ans, Facundo Buonanotte serait dans les radars lyonnais pour renforcer le secteur offensif.

Un prix élevé pour un joueur courtisé

Seulement, à la différence des noms cités précédemment et déjà présent à l’OL, le joueur offensif argentin possède déjà une certaine expérience. Avec un peu plus de 70 matchs de Premier League, Buonanotte a déjà réussi à se faire une place, grâce notamment à son prêt à Leicester City la saison passée. De plus, le profil du joueur offensif collerait avec les besoins du club rhodanien après les départs de Rayan Cherki et Thiago Almada. Mais tout cela a un prix et vu le contexte économique dans la capitale des Gaules, difficile d’imaginer l’OL mettre une vingtaine de millions d’euros. L’option d’un prêt peut-elle suffire à convaincre le joueur et Brighton ? Avec le Borussia Dortmund également sur le dossier, il faudra jouer des coudes.