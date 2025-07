Mercato : Afonso Moreira est un joueur de l'OL

C'était dans les tuyaux. C'est désormais officiel. Afonso Moreira pose ses valises à l'Olympique lyonnais durant le mercato estival. L'OL tient sa première recrue.

Cela faisait déjà quelques semaines que les bruits de couloir autour d'Afonso Moreira se faisaient entendre ici et là. La cellule de recrutement a effectivement jeté son dévolu sur le jeune Portugais. Le joueur de 20 ans, formé au Sporting Portugal, a disputé six rencontres avec l'équipe première depuis ses débuts, dont une apparition en Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

Il a également pris part à quinze matchs de Youth League : trois réalisations et une offrande. De plus, l'ailier a joué 55 parties au sein de l'équipe réserve au cours desquelles il a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. L'international U20 portugais (4 sélections, 2 buts) arrive à l'Olympique lyonnais pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Un contrat de quatre ans pour Moreira à l'OL

Ce mardi, l'Olympique lyonnais a officialisé l'arrivée d'Afonso Moreira pour la somme de 2 millions d'euros, plus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. L'attaquant, qui peut évoluer à droite comme à gauche, a paraphé un bail de quatre ans avec le club rhodanien. Il est donc lié à l'OL jusqu'en 2029.

Une nouvelle aventure pour le Portugais qui espère bien obtenir du temps de jeu avec le groupe professionnel. Lui qui avait été prêté au Gil Vicente FC en Liga Portugal, entre janvier et juin 2024 (5 matchs). Cela reste une forme de pari pour la direction lyonnaise qui doit composer avec les moyens du moment.