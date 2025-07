OL - Mercato : recruter malin oui, mais comment ?

Autorisé à recruter, l'OL ne pourra pas dépenser plus que de raison. Il est donc chaudement invité à sélectionner ses achats avec soin, ce qui n'est pas aisé dans un mercato toujours incertain.

Un ouf de soulagement pour le staff, les joueurs et toute une institution. Le 9 juillet dernier, la commission d'appel fédérale de la DNCG a décidé, après consultation des arguments lyonnais, de maintenir l'OL en Ligue 1. Mais ses péripéties financières ne sont pas derrière lui pour autant. En effet, les septuples champions de France (2002-2008) n'auront pas les mains libres lors du mercato.

Ils seront contraints, ce qui n'est peut-être pas plus mal, de respecter un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Concrètement, il devra faire avec une part moindre de son budget consacré aux transferts et aux émoluments des footballeurs cet été. Une autre manière de travailler qui restreint certes les possibilités, mais qui n'empêche pas d'avoir quelques résultats.

Être "proactif" et imaginatif

Pour Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs, c'est depuis deux semaines un contre-la-montre qui s'est lancé afin d'essayer de renforcer avec des moyens limités l'effectif. "Il faut être proactif, nous glissait le directeur technique durant son passage dans TKYDG fin mars. Lors d'un recrutement, plus tu es en avance sur le dossier, plus tu as des chances de le boucler. Ensuite, cela dépend des critères. À l'hiver 2024, nous avions énormément investi pour le maintien. À présent, les achats vont être plus ciblés. On sait qu'on a certains besoins à des postes précis, car on souhaite garder une colonne vertébrale. On veut tout de même apporter des qualités bien spécifiques au groupe."

Difficile d'avoir sa cible principale dans ces conditions

Mais comme nous l'explique un dirigeant d'une équipe du Rhône déjà confrontée à ce type d'intersaison, cette mission est délicate. "C'est compliqué d'attirer son premier choix dans ces cas-là. Les agents et les joueurs sont au courant de l'incertitude qui plane autour du club. Dans leur processus de décision, ils peuvent se dire : "Attention, l'OL, c'est un peu moins stable qu'avant". Mais avec les interrogations liées aux droits TV et le contexte général du football français, il y aura toujours des opportunités, a-t-il ajouté. En revanche, elles ne se découvriront peut-être pas tout de suite, mais dans 15 jours."

Alors, il faut essayer de voir plus loin et être imaginatif. "Je pense qu'ils (les Lyonnais) vont aussi recruter en fonction des départs, car ils ont sans doute besoin de se délester de charges et de salaires importants. Il faut être dans une anticipation permanente, encore plus que lors d'un mercato classique, pour avoir des solutions à chaque poste. On doit penser à un plan B ou C", complétait notre interlocuteur.

Peu de marge de manœuvre sur ce mercato

Plus que jamais, le dernier sixième de Ligue 1 aura peu de marge de manœuvre. Il serait surtout bien inspiré de ne pas trop se tromper. Avec une qualité qui semble essentielle et dont nous avons souvent parlé. "La mentalité est partie prenante des critères de recrutement. Le vestiaire est important, c'est avec un groupe soudé que l'on gagne des compétitions. On veut aller dans cette direction, assurait Matthieu Louis-Jean. Mais nous devons aussi nous adapter à l'ADN de l'OL, qui pratique un football protagoniste, technique, tourné vers l'attaque. On se fie à tout ça."

Pour l'instant, Afonso Moreira est le plus proche de s'engager avec l'Olympique lyonnais. Déjà sur place, le Portugais pourrait être la première arrivée de l'été. Ruben Kluivert devrait suivre. L'idée, comme l'a confié Paulo Fonseca, est de faire venir "de jeunes joueurs". Lui qui a "des besoins dans toutes les lignes". Une bonne idée du profil recherché, des garçons un peu hors des radars.

L'OL est-il encore attrayant ?

Avec potentiellement, dans un second temps, une plus-value, à l'image d'un Jake O'Brien. "Le football moderne a évolué. Il y a une partie du business modèle qui fait que l'on doit vendre, c'est comme ça. Le club l'a toujours fait, mais pour cela, il faut des éléments de qualité, rappelait Louis-Jean. On sait qu'Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), Thiago (Almada, déjà parti), Tanner (Tessmann) apporteront une plus-value importante. Mais nous, on souhaite les conserver le plus longtemps possible. La priorité, c'est la performance, et pour cela, il nous faut des joueurs forts. On doit trouver le bon équilibre avec l'expérience dans la construction de l'effectif."

On parle également d'un intérêt pour Pierre Lees-Melou, bien plus aguerri. Tout cela pour dire que les Rhodaniens aimeraient combler leurs lacunes, ce qui n'est pas aisé dans le contexte actuel. Leur nom est certes un plus, mais il n'est plus aussi clinquant qu'avant. Alors, l'OL est-il toujours attractif ? "Selon moi, oui, nous confiait un dirigeant de National. Il est qualifié pour une coupe d'Europe, possède un historique, un vécu et des infrastructures non négligeables. Il reste parmi les tops écuries françaises, avec, outre Paris, Marseille, Lille, Monaco, voire Nice et Rennes." Des clubs avec lesquels il espère encore pouvoir rivaliser, même si cela s'annonce compliqué.