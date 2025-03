Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" accueille Matthieu Louis-Jean. Une heure de débat et d’échange avec le directeur sportif de l’OL autour de l’actualité lyonnaise.

Il aurait certainement préféré venir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" avec une victoire en poche. Malheureusement pour Matthieu Louis-Jean, l’OL a trouvé le moyen de s’effondrer à Strasbourg vendredi (4-2) et de perdre à la Meinau dans un match important pour l’Europe. C’est donc forcément un peu frustré par le résultat que le directeur technique lyonnais va se présenter face à l’équipe de TKYDG ce lundi à partir de 19h. Néanmoins, la parole de Matthieu Louis-Jean étant assez rare, cette venue va permettre de se pencher sur plusieurs points brulants du club lyonnais. La déroute en Alsace aura le droit à son décryptage, englobant la suspension de Paulo Fonseca, l’état d’esprit dans le groupe. Seulement, ce match servira surtout de porte d’entrée pour permettre le débat et les échanges avec nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

Manchester, Mercato, Académie...

Pendant une heure (ou un peu plus !), le directeur technique de l’OL répondra aux différentes questions et interrogations qui entourent le club, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le mercato occupera une place importante dans cette émission, avec l’ancien scout de Manchester United et chef du recrutement rhodanien. Toutefois, il sera aussi question de l’Académie, du rôle de certains dirigeants et bien d’autres sujets. Cette émission risque d’être animée et débutera comme chaque lundi à 19h.

