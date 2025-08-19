Actualités
Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates

  • par Gwendal Chabas

    • En septembre, Teo Barišić jouera avec la Croatie Espoirs. Le défenseur lyonnais est convoqué par Ivica Olić pour les qualifications à l'Euro U21.

    Retour en sélection pour Teo Barišić. Le jeune Rhodanien de 20 ans, appelé pour la première fois avec les Espoirs en juin dernier, retrouvera son équipe nationale en septembre. Le sélectionneur Ivica Olić a officialisé son groupe de 23 joueurs lundi. Il renouvèle ainsi sa confiance au défenseur de l'OL, sous contrat jusqu'en 2028.

    Au printemps, le Lyonnais a enchaîné trois titularisations consécutives contre le Qatar (3-1), l'Irlande (1-0) et la Suède (1-1). Il avait durant ce stage tapé dans l'œil de son entraîneur, confirmant sa belle saison dans le Rhône. Cet été, il a participé à une grande partie de la préparation avec les "grands", avant de retrouver la réserve le week-end passé contre Thonon (0-2).

    Match contre la Turquie en septembre

    En attendant de voir s'il pourra retrouver le groupe professionnel dans les prochaines semaines, Barišić s'apprête à entamer les éliminatoires à l'Euro U21. Début de la campagne le 9 septembre à Trabzon. Les Croates y défieront la Turquie. Dans cette poule H, nous retrouvons aussi la Hongrie, la Lituanie et l'Ukraine. Il faudra terminer premier pour se qualifier directement pour la compétition, ou alors meilleur deuxième.

    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL - Téo Barisic : "Je continue à me battre pour ce maillot"

