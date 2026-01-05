Actualités
Abner après son but lors de Monaco - OL
Abner après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Positionné dans un rôle hybride à Monaco, Abner a eu quelques difficultés. Néanmoins, en scellant la victoire de l’OL, le Brésilien a encore soigné ses statistiques des dernières semaines.

    Il a été l’une des surprises de la composition de l’OL à Monaco samedi. Paulo Fonseca avait récemment expérimenté le duo Tagliafico - Abner avec le passage à une défense à trois centraux. Seulement, au stade Louis II, c’est dans une position bien plus dans l’entrejeu que le Brésilien a commencé la rencontre. Dans le système hybride utilisé par son coach, Abner a occupé le rôle de relayeur droit. Lui le gaucher a eu du mal à parfaitement se situer, enchaînant pas mal de pertes de balle en première mi-temps. Le réajustement à la pause lui a permis de se libérer, mais tout le monde a pu voir que ce n’était pas son poste de prédilection.

    Sept titularisations sur les huit derniers matchs

    Néanmoins, à l’image de Pavel Sulc, sans être étincelant, Abner a réussi à se montrer décisif. En marquant à dix minutes de la fin, l’international auriverde a scellé la victoire (1-3) de l’OL sur le Rocher. Il en a surtout profité pour soigner un peu plus ses statistiques. Avec quatre buts et une passe décisive à la mi-saison, il fait déjà mieux que l’an passé (deux buts et une passe). Surtout, il reste sur quatre réalisations sur ses six dernières titularisations, avec à chaque fois une victoire au bout du compte quand il trouve les filets. Un porte-bonheur ?

    1 commentaire
    1. Bidibulle
      Bidibulle - lun 5 Jan 26 à 11 h 10

      Mine de crayon...

      Il est bien utile celui ci. Il est tres bien utilisé, il a l air assez complice avec Nicolas en plus.
      Mis a part son match a Seville, et un rouge idiot face au PFC, il fait le taf et il "state" le gars!

