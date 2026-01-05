OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques

Positionné dans un rôle hybride à Monaco, Abner a eu quelques difficultés. Néanmoins, en scellant la victoire de l’OL, le Brésilien a encore soigné ses statistiques des dernières semaines.

Il a été l’une des surprises de la composition de l’OL à Monaco samedi. Paulo Fonseca avait récemment expérimenté le duo Tagliafico - Abner avec le passage à une défense à trois centraux. Seulement, au stade Louis II, c’est dans une position bien plus dans l’entrejeu que le Brésilien a commencé la rencontre. Dans le système hybride utilisé par son coach, Abner a occupé le rôle de relayeur droit. Lui le gaucher a eu du mal à parfaitement se situer, enchaînant pas mal de pertes de balle en première mi-temps. Le réajustement à la pause lui a permis de se libérer, mais tout le monde a pu voir que ce n’était pas son poste de prédilection.

Sept titularisations sur les huit derniers matchs

Néanmoins, à l’image de Pavel Sulc, sans être étincelant, Abner a réussi à se montrer décisif. En marquant à dix minutes de la fin, l’international auriverde a scellé la victoire (1-3) de l’OL sur le Rocher. Il en a surtout profité pour soigner un peu plus ses statistiques. Avec quatre buts et une passe décisive à la mi-saison, il fait déjà mieux que l’an passé (deux buts et une passe). Surtout, il reste sur quatre réalisations sur ses six dernières titularisations, avec à chaque fois une victoire au bout du compte quand il trouve les filets. Un porte-bonheur ?