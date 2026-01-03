Actualités
Sulc buteur sur corner à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3)

  • par Gwendal Chabas
  • 26 Commentaires

    • Porté par un doublé de son intenable Tchèque Pavel Šulc, l'OL a gagné à Monaco ce samedi (1-3). Le voilà bien en place dans la lutte pour l'Europe à mi-parcours.

    Ce n’était pas vraiment à ce type de match auquel nous nous attendions entre Monaco - OL ce samedi. Deux formations réputées joueuses, qui ont cette fois-ci donné dans le duel physique. Résultat, une première période très hachée dans laquelle les coups de sifflet ont été légion. Dans le jeu, c’est l’ASM qui commençait la plus fort, avec un pressing haut gênant pour son adversaire. 

    Le 4-4-2 losange avec Abner milieu droit installé par Paulo Fonseca avait du mal à s’ajuster, jusqu’à la demi-heure de jeu environ. Les Monégasques avaient déjà perdu leur gardien, Lukáš Hrádecký, mais aussi leur défenseur, Christian Mawissa, avant de concéder un but sur corner. L’inévitable Pavel Šulc, toujours bien placé, reprenait une déviation de Nicolas Tagliafico au premier poteau (0-1, 38e). Un peu plus tôt, Afonso Moreira avait perdu son duel avec Philipp Köhn (28e).

    Un but évitable concédé par l’OL

    Malgré ces coups du sort, le club du Rocher ne se démobilisait pas. Imposant tour à tour leur puissance physique, Mika Biereth, Folarin Balogun et Mamadou Coulibaly ont poussé les Rhodaniens à la faute en gagnant les duels qu’il fallait afin de provoquer l’égalisation gaguesque (1-1, 45e+4). 

    Mieux organisé et plus précis après le repos, l’Olympique lyonnais a tout de même connu une frayeur avec l'annulation de la réalisation de Thilo Kehrer pour une faute légère sur Corentin Tolisso (52e). Mais assez logiquement, il a repris le dessus grâce au doublé de l’incontournable Pavel Šulc d’une belle frappe bien placée (1-2, 57e).

    Le geste incompréhensible de Coulibaly

    En délicatesse, les Monégasques ont en plus vu leur buteur, Mamadou Coulibaly, dégoupiller complètement sur un geste insensé. Auteur d’une intervention style kung-fu sur Nicolas Tagliafico, il a été exclu à 20 minutes du terme. Et l’OL en a profité pour affirmer sa domination et marquer par l’intermédiaire d’Abner pour sceller la victoire après un beau travail collectif (1-3, 78e).

    Les septuples champions de France ont ensuite tranquillement géré la fin de la partie, faisant bien tourner le ballon. Trois points qui font du bien dans la besace, puisqu’ils en comptent maintenant 30. Ils prennent sept longueurs d’avance sur leur rival du jour et se rapprochent provisoirement de Lille et Marseille, quatrième et troisième (32 unités). Les coéquipiers de Clinton Mata bouclent la phase aller à la cinquième place.

    à lire également
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest
    26 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - sam 3 Jan 26 à 19 h 05

      Bravo! Solides et solidaires...l'OL que j'aime!

      Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 3 Jan 26 à 19 h 05

      MERCI et BRAVO les gones ! 👍👏
      Et bravo aussi aux B.G. qui étaient là bas, et bien présents tout au long du match .
      Bonne soirée , et ALLEZ L'OL ! 💖💙
      épicétou .

      Signaler
    3. Mimoun
      Mimoun - sam 3 Jan 26 à 19 h 05

      Si j'étais né à Monaco je serais sans doute plus riche, mais niveau foot aujourd'hui très pauvre...

      Signaler
    4. Mimoun
      Mimoun - sam 3 Jan 26 à 19 h 07

      Les gones ont bien bossé, ils méritent leur victoire (en 2ème !)

      Signaler
    5. Monark
      Monark - sam 3 Jan 26 à 19 h 09

      Magnifique !!! Quand on se met à jouer vraiment , ça impressionne🤩🤩. Content pour Kluivert qui a démontré ce soir qu’on pouvait compter sur lui. Que dire de Tyler , avec qui tout est plus facile.
      Un grand merci nos gones pour cette belle soirée et ce beau début d ‘année que vous nous offrez.
      ❤️❤️❤️💙💙💙

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - sam 3 Jan 26 à 19 h 39

        Clairement. Kluivert a fait un excellent match, et le travail de l'ombre de Tyler est tellement appréciable !
        Sulc, j'ai même plus les mots.

        Signaler
    6. gone69
      gone69 - sam 3 Jan 26 à 19 h 09

      Excellente opération tout les 🔥 sont au vert 🙂

      Signaler
    7. Ledromois
      Ledromois - sam 3 Jan 26 à 19 h 09

      L'arbitrage était mauvais mais le refus du but monégasque est heureux pour l'Ol (on ne va pas se plaindre vu les "ça glisse", le PSG ect)

      On creuse un petit trou pour la 5ème place

      Signaler
    8. Avatar
      OL IN - sam 3 Jan 26 à 19 h 11

      Bravo elle était pas facile mais prévisible cette victoire.
      La qualité technique de l’effectif nous permet de faire courir les adversaires jusqu’à les achever.
      Cette fois ci la pièce tombe du bon côté on aurait du encaisser ce but annuler. Tant mieux et place à la suite 💪🏼

      Signaler
    9. Toitoi
      Toitoi - sam 3 Jan 26 à 19 h 11

      Match réussi ainsi qu'agréable à suivre, sans doute facilité à l'approche de sa fin avec le rouge tout à fait justifié à l'encontre des monégasques à 70 minutes de jeu.

      Merci beaucoup l'OL, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux comme premier match de l'année !

      Signaler
    10. LeCaladois
      LeCaladois - sam 3 Jan 26 à 19 h 11

      Je redoutais tellement ce match avec l'absence de Niakhaté... finalement Kluivert a sorti un match incroyable ! Après Morton Sulc Moreira, ça semble être encore une bonne pioche avec Kluivert.
      Bravo à la cellule de recrutement !
      Sulc+Moreira+Kluivert= 10M . Comme quoi..

      Signaler
    11. Avatar
      zikos35 - sam 3 Jan 26 à 19 h 12

      On va devoir compter sur les rennais ce soir pour ne pas que Lille reprenne ses 5 pts d'avance.
      Incroyable Sulc décisif déjà 16 fois depuis le début de saison

      Signaler
      1. Avatar
        brad - sam 3 Jan 26 à 19 h 19

        Tu ne fais pas une petite erreur ? plutôt 8 buts pour 16 matchs et c'est déjà beaucoup pour un inconnu que la cellule à dégotté en express.......
        à moins que tu comptabilises ses passes décisives mais même là ça ferait beaucoup....

        Signaler
      2. Ledromois
        Ledromois - sam 3 Jan 26 à 19 h 20

        des matchs nuls pour Strasbourg Lille et Rennes et on est bien

        Signaler
      3. OLPassePresent
        OLPassePresent - sam 3 Jan 26 à 19 h 28

        Avec 11 buts et 5 p.d.. ça doit pas faire loin de 16 🙂
        Y a pas que la L1 qui compte !!!

        Signaler
    12. Avatar
      brad - sam 3 Jan 26 à 19 h 13

      Et bien bravo les gones , on reste bien en vie a 2 points du podium , belle entrée 2026 !
      Et pour compléter le week.end , Pierrot fait rêver les Lensois , bravo a lui , il attaque fort aussi cette nouvelle année.....

      Signaler
    13. RBV
      RBV - sam 3 Jan 26 à 19 h 18

      Pour une fois que l’arbitrage tourne dans notre sens…
      Mais qu’ils sont mauvais nos arbitres…VAR comprise.
      Ils écrivent le film de ce championnat…

      Signaler
    14. RBV
      RBV - sam 3 Jan 26 à 19 h 18

      Pour une fois que l’arbitrage tourne dans notre sens…
      Mais qu’ils sont mauvais nos arbitres…VAR comprise.
      Ils écrivent le film de ce championnat…

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - sam 3 Jan 26 à 19 h 41

        La VAR a pourtant appelé le central sur le 2eme but de l'ASM.
        Et pour une fois, il a maintenu sa décision. On s'en sort effectivement très bien sur le coup.

        Signaler
    15. Avatar
      gOLdorak - sam 3 Jan 26 à 19 h 24

      Deuxième mi-temps d'un meilleur niveau que la première (en même temps, je ne vois pas comment elle aurait pu être pire). On remerciera quand même l'arbitre qui annule généreusement un but parfaitement valable de Monaco, Coulibaly pour la faute la plus débile de l'histoire de l'humanité, et le coach de Monaco qui ne devrait pas rester sur le Rocher très longtemps, sauf si l'objectif affiché est de jouer le maintien. Quelle faiblesse, mes aïeux !

      Kluivert est un grand mystère: ses interventions sont toujours à la limite du n'importe quoi, mais ça passe miraculeusement. On prend un but, mais il a quand même fallu que Morton, Kluivert, Mata et Greif se ratent tous en même temps, ce qui est un bel exploit. Mata a d'ailleurs mieux terminé le match qu'il l'a commencé.

      Sulc, c'était une de mes grosses cotes en début de saison, et je suis assez heureux qu'il me donne raison. Il commence à avoir de vrais stats d'attaquant – alors que c'est un milieu offensif –, et j'espère que même Paulo ne sera pas assez perché pour le mettre sur le banc quand il commencera à titulariser Endricks.

      Petit match, mais match gagné, donc je prends. Par contre, c'est clair qu'on ne tombera pas toutes les semaines contre des équipes autant au fond du gouffre que ce Monaco-là.

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - sam 3 Jan 26 à 19 h 43

        Je te trouve dur avec Kluivert.
        Heureusement qu'il est là pour tenir la baraque derrière ce soir. Et je l'ai trouvé plutôt propre dans ses interventions. Son retour miraculeux en deuxième est exceptionnel et ne doit rien à la chance.

        Signaler
    16. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 3 Jan 26 à 19 h 40

      Je suis aux anges. Ce soir et je suis heureux de mettre trompé sur ce match. J’en tire quelques enseignements : Nous avons une belle profondeur de BANC contrairement aux idées reçues ! Kuivert dont le recrutement a été critiqué, Tessmann, Mangala, Karabec et sans Niakite. Ensuite, quelle équipe aurons nous avec Endrick, Ernest N. , Fofana et sans spéculer des deux ou trois recrutements possibles! ..Je rêve d’une remontada au classement….

      Signaler
    17. Avatar
      Sonny03 - sam 3 Jan 26 à 19 h 41

      Ils sont où les arrivistes, supporters en carton qui ont jugé prématurément le niveau intrinsèque de Kluivert comme ils l'ont fait pour Niakhate la saison dernière ?
      Un conseil, laissez aux joueurs le temps de s'adapter, soyez plus indulgents et 🤫

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - sam 3 Jan 26 à 19 h 44

        Surtout qu'on voit bien qu'il est largement plus à l'aise et efficace dans l'axe que sur le côté droit.
        Il a fait 3 matchs en tant qu'axial, et il n'en a raté aucun.
        Alors il faut aussi de la pondération, parce que justement ce n'est "que" 3 matchs. Mais effectivement, c'est rassurant.

        Signaler
        1. Avatar
          gg - sam 3 Jan 26 à 20 h 02

          Salut,

          Alors je suis le premier à penser que Ruben a été très bon ce soir, comme il l’aura été face au PSG, mais son match face à Nice, exactement au même poste que ce soir, était mauvais.

    18. Bidibulle
      Bidibulle - sam 3 Jan 26 à 19 h 43

      Très heureux du résultat, un match quand même très haché, un match avec beaucoup d'agressivité.
      Voir Kuivert à ce niveau c est tres rassurant, Clinton au supplice face à Balogun...
      Enfin Pavel, il nous met un but à la Pavel, enfin, marre des buts de raccros ;)!
      Allez l'OL, victoire super importante et pas attendue.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 20:00
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 19:25
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 19:03
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 16:50
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 16:05
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 15:10
    OL Académie
    OL : week-end de repos à l'académie 14:20
    Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
    Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ? 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca loue la "compétitivité" de la Ligue 1 12:40
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ? 11:00
    Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux" 10:10
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 09:25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 02/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 02/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 02/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut