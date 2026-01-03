Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3)

Porté par un doublé de son intenable Tchèque Pavel Šulc, l'OL a gagné à Monaco ce samedi (1-3). Le voilà bien en place dans la lutte pour l'Europe à mi-parcours.
Ce n’était pas vraiment à ce type de match auquel nous nous attendions entre Monaco - OL ce samedi. Deux formations réputées joueuses, qui ont cette fois-ci donné dans le duel physique. Résultat, une première période très hachée dans laquelle les coups de sifflet ont été légion. Dans le jeu, c’est l’ASM qui commençait la plus fort, avec un pressing haut gênant pour son adversaire.
Le 4-4-2 losange avec Abner milieu droit installé par Paulo Fonseca avait du mal à s’ajuster, jusqu’à la demi-heure de jeu environ. Les Monégasques avaient déjà perdu leur gardien, Lukáš Hrádecký, mais aussi leur défenseur, Christian Mawissa, avant de concéder un but sur corner. L’inévitable Pavel Šulc, toujours bien placé, reprenait une déviation de Nicolas Tagliafico au premier poteau (0-1, 38e). Un peu plus tôt, Afonso Moreira avait perdu son duel avec Philipp Köhn (28e).
Un but évitable concédé par l’OL
Malgré ces coups du sort, le club du Rocher ne se démobilisait pas. Imposant tour à tour leur puissance physique, Mika Biereth, Folarin Balogun et Mamadou Coulibaly ont poussé les Rhodaniens à la faute en gagnant les duels qu’il fallait afin de provoquer l’égalisation gaguesque (1-1, 45e+4).
Mieux organisé et plus précis après le repos, l’Olympique lyonnais a tout de même connu une frayeur avec l'annulation de la réalisation de Thilo Kehrer pour une faute légère sur Corentin Tolisso (52e). Mais assez logiquement, il a repris le dessus grâce au doublé de l’incontournable Pavel Šulc d’une belle frappe bien placée (1-2, 57e).
Le geste incompréhensible de Coulibaly
En délicatesse, les Monégasques ont en plus vu leur buteur, Mamadou Coulibaly, dégoupiller complètement sur un geste insensé. Auteur d’une intervention style kung-fu sur Nicolas Tagliafico, il a été exclu à 20 minutes du terme. Et l’OL en a profité pour affirmer sa domination et marquer par l’intermédiaire d’Abner pour sceller la victoire après un beau travail collectif (1-3, 78e).
Les septuples champions de France ont ensuite tranquillement géré la fin de la partie, faisant bien tourner le ballon. Trois points qui font du bien dans la besace, puisqu’ils en comptent maintenant 30. Ils prennent sept longueurs d’avance sur leur rival du jour et se rapprochent provisoirement de Lille et Marseille, quatrième et troisième (32 unités). Les coéquipiers de Clinton Mata bouclent la phase aller à la cinquième place.
Bravo! Solides et solidaires...l'OL que j'aime!
MERCI et BRAVO les gones ! 👍👏
Et bravo aussi aux B.G. qui étaient là bas, et bien présents tout au long du match .
Bonne soirée , et ALLEZ L'OL ! 💖💙
épicétou .
Si j'étais né à Monaco je serais sans doute plus riche, mais niveau foot aujourd'hui très pauvre...
Les gones ont bien bossé, ils méritent leur victoire (en 2ème !)
Magnifique !!! Quand on se met à jouer vraiment , ça impressionne🤩🤩. Content pour Kluivert qui a démontré ce soir qu’on pouvait compter sur lui. Que dire de Tyler , avec qui tout est plus facile.
Un grand merci nos gones pour cette belle soirée et ce beau début d ‘année que vous nous offrez.
❤️❤️❤️💙💙💙
Clairement. Kluivert a fait un excellent match, et le travail de l'ombre de Tyler est tellement appréciable !
Sulc, j'ai même plus les mots.
Excellente opération tout les 🔥 sont au vert 🙂
L'arbitrage était mauvais mais le refus du but monégasque est heureux pour l'Ol (on ne va pas se plaindre vu les "ça glisse", le PSG ect)
On creuse un petit trou pour la 5ème place
Bravo elle était pas facile mais prévisible cette victoire.
La qualité technique de l’effectif nous permet de faire courir les adversaires jusqu’à les achever.
Cette fois ci la pièce tombe du bon côté on aurait du encaisser ce but annuler. Tant mieux et place à la suite 💪🏼
Match réussi ainsi qu'agréable à suivre, sans doute facilité à l'approche de sa fin avec le rouge tout à fait justifié à l'encontre des monégasques à 70 minutes de jeu.
Merci beaucoup l'OL, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux comme premier match de l'année !
Je redoutais tellement ce match avec l'absence de Niakhaté... finalement Kluivert a sorti un match incroyable ! Après Morton Sulc Moreira, ça semble être encore une bonne pioche avec Kluivert.
Bravo à la cellule de recrutement !
Sulc+Moreira+Kluivert= 10M . Comme quoi..
On va devoir compter sur les rennais ce soir pour ne pas que Lille reprenne ses 5 pts d'avance.
Incroyable Sulc décisif déjà 16 fois depuis le début de saison
Tu ne fais pas une petite erreur ? plutôt 8 buts pour 16 matchs et c'est déjà beaucoup pour un inconnu que la cellule à dégotté en express.......
à moins que tu comptabilises ses passes décisives mais même là ça ferait beaucoup....
des matchs nuls pour Strasbourg Lille et Rennes et on est bien
Avec 11 buts et 5 p.d.. ça doit pas faire loin de 16 🙂
Y a pas que la L1 qui compte !!!
Et bien bravo les gones , on reste bien en vie a 2 points du podium , belle entrée 2026 !
Et pour compléter le week.end , Pierrot fait rêver les Lensois , bravo a lui , il attaque fort aussi cette nouvelle année.....
Pour une fois que l’arbitrage tourne dans notre sens…
Mais qu’ils sont mauvais nos arbitres…VAR comprise.
Ils écrivent le film de ce championnat…
La VAR a pourtant appelé le central sur le 2eme but de l'ASM.
Et pour une fois, il a maintenu sa décision. On s'en sort effectivement très bien sur le coup.
Deuxième mi-temps d'un meilleur niveau que la première (en même temps, je ne vois pas comment elle aurait pu être pire). On remerciera quand même l'arbitre qui annule généreusement un but parfaitement valable de Monaco, Coulibaly pour la faute la plus débile de l'histoire de l'humanité, et le coach de Monaco qui ne devrait pas rester sur le Rocher très longtemps, sauf si l'objectif affiché est de jouer le maintien. Quelle faiblesse, mes aïeux !
Kluivert est un grand mystère: ses interventions sont toujours à la limite du n'importe quoi, mais ça passe miraculeusement. On prend un but, mais il a quand même fallu que Morton, Kluivert, Mata et Greif se ratent tous en même temps, ce qui est un bel exploit. Mata a d'ailleurs mieux terminé le match qu'il l'a commencé.
Sulc, c'était une de mes grosses cotes en début de saison, et je suis assez heureux qu'il me donne raison. Il commence à avoir de vrais stats d'attaquant – alors que c'est un milieu offensif –, et j'espère que même Paulo ne sera pas assez perché pour le mettre sur le banc quand il commencera à titulariser Endricks.
Petit match, mais match gagné, donc je prends. Par contre, c'est clair qu'on ne tombera pas toutes les semaines contre des équipes autant au fond du gouffre que ce Monaco-là.
Je te trouve dur avec Kluivert.
Heureusement qu'il est là pour tenir la baraque derrière ce soir. Et je l'ai trouvé plutôt propre dans ses interventions. Son retour miraculeux en deuxième est exceptionnel et ne doit rien à la chance.
Je suis aux anges. Ce soir et je suis heureux de mettre trompé sur ce match. J’en tire quelques enseignements : Nous avons une belle profondeur de BANC contrairement aux idées reçues ! Kuivert dont le recrutement a été critiqué, Tessmann, Mangala, Karabec et sans Niakite. Ensuite, quelle équipe aurons nous avec Endrick, Ernest N. , Fofana et sans spéculer des deux ou trois recrutements possibles! ..Je rêve d’une remontada au classement….
Ils sont où les arrivistes, supporters en carton qui ont jugé prématurément le niveau intrinsèque de Kluivert comme ils l'ont fait pour Niakhate la saison dernière ?
Un conseil, laissez aux joueurs le temps de s'adapter, soyez plus indulgents et 🤫
Surtout qu'on voit bien qu'il est largement plus à l'aise et efficace dans l'axe que sur le côté droit.
Il a fait 3 matchs en tant qu'axial, et il n'en a raté aucun.
Alors il faut aussi de la pondération, parce que justement ce n'est "que" 3 matchs. Mais effectivement, c'est rassurant.
Salut,
Alors je suis le premier à penser que Ruben a été très bon ce soir, comme il l’aura été face au PSG, mais son match face à Nice, exactement au même poste que ce soir, était mauvais.
Très heureux du résultat, un match quand même très haché, un match avec beaucoup d'agressivité.
Voir Kuivert à ce niveau c est tres rassurant, Clinton au supplice face à Balogun...
Enfin Pavel, il nous met un but à la Pavel, enfin, marre des buts de raccros ;)!
Allez l'OL, victoire super importante et pas attendue.