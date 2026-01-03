Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3)

Porté par un doublé de son intenable Tchèque Pavel Šulc, l'OL a gagné à Monaco ce samedi (1-3). Le voilà bien en place dans la lutte pour l'Europe à mi-parcours.

Ce n’était pas vraiment à ce type de match auquel nous nous attendions entre Monaco - OL ce samedi. Deux formations réputées joueuses, qui ont cette fois-ci donné dans le duel physique. Résultat, une première période très hachée dans laquelle les coups de sifflet ont été légion. Dans le jeu, c’est l’ASM qui commençait la plus fort, avec un pressing haut gênant pour son adversaire.

Le 4-4-2 losange avec Abner milieu droit installé par Paulo Fonseca avait du mal à s’ajuster, jusqu’à la demi-heure de jeu environ. Les Monégasques avaient déjà perdu leur gardien, Lukáš Hrádecký, mais aussi leur défenseur, Christian Mawissa, avant de concéder un but sur corner. L’inévitable Pavel Šulc, toujours bien placé, reprenait une déviation de Nicolas Tagliafico au premier poteau (0-1, 38e). Un peu plus tôt, Afonso Moreira avait perdu son duel avec Philipp Köhn (28e).

Un but évitable concédé par l’OL

Malgré ces coups du sort, le club du Rocher ne se démobilisait pas. Imposant tour à tour leur puissance physique, Mika Biereth, Folarin Balogun et Mamadou Coulibaly ont poussé les Rhodaniens à la faute en gagnant les duels qu’il fallait afin de provoquer l’égalisation gaguesque (1-1, 45e+4).

Mieux organisé et plus précis après le repos, l’Olympique lyonnais a tout de même connu une frayeur avec l'annulation de la réalisation de Thilo Kehrer pour une faute légère sur Corentin Tolisso (52e). Mais assez logiquement, il a repris le dessus grâce au doublé de l’incontournable Pavel Šulc d’une belle frappe bien placée (1-2, 57e).

Le geste incompréhensible de Coulibaly

En délicatesse, les Monégasques ont en plus vu leur buteur, Mamadou Coulibaly, dégoupiller complètement sur un geste insensé. Auteur d’une intervention style kung-fu sur Nicolas Tagliafico, il a été exclu à 20 minutes du terme. Et l’OL en a profité pour affirmer sa domination et marquer par l’intermédiaire d’Abner pour sceller la victoire après un beau travail collectif (1-3, 78e).

Les septuples champions de France ont ensuite tranquillement géré la fin de la partie, faisant bien tourner le ballon. Trois points qui font du bien dans la besace, puisqu’ils en comptent maintenant 30. Ils prennent sept longueurs d’avance sur leur rival du jour et se rapprochent provisoirement de Lille et Marseille, quatrième et troisième (32 unités). Les coéquipiers de Clinton Mata bouclent la phase aller à la cinquième place.