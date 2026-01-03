Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur

  • par Gwendal Chabas

    • Avant son déplacement à Monaco ce samedi (17 heures), l'OL reste sur cinq matchs sans victoire à l'extérieur en Ligue 1. Une série qu'il aimerait stopper en Principauté.

    La fin d'année a été assez délicate pour l'OL. Après un départ canon, il a clairement marqué le pas entre octobre et décembre, malgré quelques résultats et prestations convaincantes. En 2026, il aimerait repartir sur de meilleures bases, avec un mercato assez actif attendu et l'envie de rester au moins dans le top 5. Pour cela, il lui faudra prendre des points à l'extérieur.

    Ce qu'il fait moins récemment en Ligue 1. Sa série avant d'aller à Monaco ce samedi (17 heures) n'est pas bonne. Les hommes de Paulo Fonseca n'ont plus gagné loin de leurs bases en championnat depuis le 28 septembre. C'était à Lille, lorsqu'ils avaient triomphé 1 à 0 au terme d'une vaillante performance défensive.

    3 points sur 15 possibles

    Depuis, nous avons eu le revers à Nice (3-2), les matchs nuls au Paris FC (3-3), à Brest (0-0), à Auxerre (0-0) et la défaite à Lorient (1-0). Soit trois unités sur quinze possibles au cours d'un calendrier pourtant sur le papier abordable. Les exclusions ont certes joué un rôle important dans cette mauvaise passe, mais cela n'explique pas tout.

    Le voyage en Principauté sera-t-il l'occasion de mettre un terme à cette spirale de cinq rencontres ? Si la réponse est positive, l'Olympique lyonnais fera un petit trou avec son rival grâce à ses sept longueurs d'avance. Mais cela n'est pour l'instant qu'une utopie.

