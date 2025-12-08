Actualités
Afonso Moreira lors de Lorient - OL
Afonso Moreira lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Logiquement mené à Lorient après une première mi-temps ratée, l’OL n’a pas réussi à revenir dans le match. Une constance depuis l’arrivée de Paulo Fonseca.

    Ce devait être le moment de bascule dans la saison lyonnaise. Après un automne compliqué, l’OL avait pour ambition de finir l’année de la meilleure des façons. Avec un calendrier abordable sur le papier, l’objectif de recoller au podium avant la trêve hivernale était largement envisageable. Encore fallait-il que les joueurs lyonnais mettent tous les ingrédients possibles pour s’offrir un Noël agréable. Ce ne fut pas le cas à Auxerre il y a deux semaines. Ce ne fut pas plus le cas ce dimanche à Lorient. Il a presque tout manqué à l’OL pour espérer repartir avec autre chose qu’une défaite de Bretagne (1-0).

    Un déficit mental ?

    Si Yvon Mvogo a permis aux Lorientais de signer une victoire convaincante, les Lyonnais ont donc eu les occasions pour revenir. Mais une fois de plus, en se tirant une balle dans le pied en jouant à dix contre onze, la formation rhodanienne n’a pas arrangé son cas. Pour la 9e fois depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’OL a couru après le score. Pour la neuvième fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas réussi à trouver les ressources mentales et techniques pour revenir dans la rencontre. À l’extérieur, c’est un triste bilan de neuf défaites toutes compétitions confondues quand les Lyonnais encaissent le premier bilan.

    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l'OL reverse 5000€ au Téléthon
    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 8 Déc 25 à 14 h 44

      On l'a déjà dit, mais la statistique le confirme. Fonseca est un très très mauvais coach. C'est un préparateur de match en amont. Mais ce n'est PAS un coach sur le terrain en direct. il n'a aucune réactivité ni aucune qualité dans les lectures de match.

      Vivement qu'il parte parce qu'on le rappelle, il est payé 3 fois plus que Pierre Sage

      Signaler

    Laisser un commentaire

