Réduit à dix pendant toute une mi-temps, l'OL a concédé sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1 (1-0). Les Lyonnais ont eu des opportunités de revenir, mais ce fut trop faible offensivement pour exister.
On commence à en avoir l’habitude avec l’OL et spécialement qu’avec cette version 2025-2026. Ce dimanche, les Lyonnais avaient un bon coup à jouer en se rendant au Moustoir pour affronter Lorient. Les résultats des uns et des autres dans cette 15e journée de Ligue 1 offraient la possibilité à l’OL de garder le contact avec la troisième et quatrième place et de créer un petit écart avec ceux de derrière. Seulement, dans l’ADN rhodanien de ces opportunités, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé passer cette occasion. Encore une fois réduit à dix en cours de match, la formation lyonnaise a subi une cinquième défaite en Ligue 1 (1-0).
Un néant offensif pendant trop longtemps
En Bretagne, on savait que la tâche ne serait pas facile et ce ne sont pas les conditions climatiques qui ont arrangé les choses. Sous la bourrasque lorientaise, le 3-4-2-1 de Fonseca n’a pas eu le même succès que lors de ses deux premières expériences. Rapidement bousculés par les Merlus, les Lyonnais ont multiplié les imprécisions techniques et n’ont jamais réussi à trouver de l’allant offensif. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Satriano pousser Mvogo à une première parade sur une tête.
Sulc et De Carvalho ont bien suivi le mouvement avec deux grosses situations sur un contre rapidement mené par le Tchèque, mais c’est bien Lorient qui a ouvert la marque à la 40e sur un ballon perdu par Tagliafico au milieu du terrain. Sur un coup de billard, Pagis a crucifié Greif à bout portant (1-0, 40e). Un premier coup dur suivi d’un second avec une exclusion de Maitland-Niles pour un deuxième jaune (42e).
Mvogo a dégoûté les Lyonnais
Pour la cinquième fois de la saison, l’OL a donc joué en infériorité numérique et cela a poussé Paulo Fonseca à faire reculer Tolisso dans le double pivot et faire entrer Hateboer comme piston à la place de De Carvalho. Dans une seconde période où Lorient a avant tout cherché la transition rapide, les Merlus ont quelques opportunités après l’heure de jeu, mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, les Lyonnais ont eu les occasions de revenir dans la partie. Une retournée de Corentin Tolisso a poussé Mvogo à la parade avant qu’Afonso Moreira ne bute sur le portier adverse.
Ce dernier a eu les gants chauds sur la fin de match, avec cette claquette sur un coup-franc de Morton. Il y a eu du mieux mais ce fut bien trop décousu pour espérer quelque chose tandis que Lorient a loupé trois situations chaudes pour faire le break. Désormais, la victoire est obligatoire face au Havre dans une semaine.
Aucun commentaire, cela n'en vaut pas la peine.
Et je risquerais d'être grossier .
Bonne soirée, si j'ose dire !
Sur les 9 derniers matches de L1, c'est :
- 2 victoires à domicile (Strasbourg, Nantes)
- 3 nuls contre des mal classés (PFC, Brest, Auxerre)
- 4 défaites dont 3 contre des équipes moyennes (Toulouse, Nice, Lorient)
Soit 9 points sur 27.
1 point par match.
Heureusement que Fonseca est un "génie" qui "fait des miracles", je n'ose imaginer sinon où on en serait...
PS : Même si en soi on n'était même pas vraiment à l'extérieur contre Tel Aviv vu que c'était en Serbie.
PS : Même si en soi on n'était même pas vraiment à l'extérieur contre Tel Aviv vu que c'était en Serbie.
Arrête avec ta politique, tu soûles et tu convaincs personne.
T'as toujours la pêche les soirs de défaite Tongaridiot🚑...
@OctoGone
Convaincre les tocards de ton acabit n'a jamais été mon but.
D'ailleurs, dire qu'Israël est génocidaire c'est pas un postulat que je cherche à imposer, c'est un fait, comme dire que 2 et 2 font 4 et que 4 et 4 font 8.
A moins d'être demeuré ou sociopathe, je pense que tout le monde accepte cette réalité.
@Moncon
Sachant que tu as dit que Sage échouerait à Lens, dans un contexte moins favorable à lui que l'OL, je t'invite solennellement à fermer ton claper, petite fiente sociopathe que tu es.
Pourquo arrêter avec la politique? Si d'un côté interdire les russes et valider Israël ne te gêne pas,j'avoue, je ne comprends pas. Et puis, que tu le veuilles ou non, le foot est politique : le Qatar au PSG, la coupe du monde aux US, tu crois que ce n'est pas politique ?
C'est parce que vous préférez faire l'autruche que l'inommable est possible.
C'est parce que vous préférez faire l'autruche que l'inommable est possible.
"Pourquo arrêter avec la politique? Si d'un côté interdire les russes et valider Israël ne te gêne pas,j'avoue, je ne comprends pas."
Evidemment rockaddict, surtout sachant que le ratio de civils tués à Gaza est largement au dessus de ce qui se passe en Ukraine (même si la guerre en Ukraine est immonde aussi) mais pour se rendre compte de ça, faut avoir un cerveau, organe dont manquent malheureusement pas mal de tocards, ici comme ailleurs.
Ah ! quand le grand malade narcissique utilise "petite fiente " et raconte n'importe quoi, c'est qu'il perd son sang froid.... seule la vérité fâche mon pauvre...😂
Montcoua, te rends pas encore plus bête que tu le montres... Tu parles de vérité? Explique moi TA vérité, que je comprenne, éclaire moi de ta science...
Ecoute Rockaddict, t'es sans doute un brave type, mais tu me sembles être ce que l'on appelle communément "un c0n prétentieux" alors, ne m'en veux pas, mais je ne vais pas perdre de temps avec toi.
J'en perds déjà trop avec l'autre .... mais l'autre est un cas assez rare !
Allez, passe donc une bonne soirée !
On aurait largement pu en prendre 5 sans les gros ratages des lorientais!
Et svp, qu'on nous enlève Satriano!!!
On aurait pu en mettre trois aussi !
Trop de chose. Je n'ai jamais vu notre équipe autant déséquilibrée sur un match. Des trous béants au milieu de terrain. Un moreira pas titulaire alors qu'il est le seul à amener de la percussion. Un MN à la ramasse total. Je ne comprends pas ce qu'il fait encore titulaire. Il creuse encore, même si on pensait qu'il avait toucher le fond. Un tagliafico qui semble fatigué.
Ça manquait d'envie, de contrôle, d'équilibre.
Lorient 3 points sur un butalac !
Vaut mieux que je me taise a chaud sinon je vais dire qu'on est a chier et que Fonseca est un gros naze
La saison était bien partie en L1, c'est un train de devenir un chemin de croix
Textor, cette espèce de chien qui a viré sage pour 3 ou 4 nuls de suite pour prendre ce niais
Ça me révolte
Et je rajoute que la nouvelle direction a bien déconné d'avoir vendu Mikau, pour se tirer balle dans le pied, faire pire, c'était pas évident, bravo 👏
"Vaut mieux que je me taise a chaud sinon que je vais dire qu'on est a chier et que Fonseca est un gros naze"
La prétérition est ma figure de style préférée !
😂
Peu d'envie sauf quand c'est trop tard. Je comprend pas et ça m'énerve aussi.
Nul !
Je vous arrête ! Fonseca est un des meilleurs coaches d'Europe.
Il a seulement un gros défaut : on ne sait jamais quelle équipe il veut faire gagner.
Au tour du Havre ?
Faudrait quand meme le psychanalyser
Première mi-temps totalement à l'envers.
Le 352 n'a pas fonctionné et nous fait prendre un but et un rouge avec des pistons à la ramasse.
Le passage à 3 attaquants a été trop tardif, car sur la deuxième mi-temps on peut avoir des regrets.
Trop de jeu long contre le vent alors que dès qu'on posait le jeu on les mettait en difficulté.
Les faits de jeu sont contre nous une fois de plus. Si AMN prend un deuxième jaune, Abergel doit le prendre aussi. Je voudrais bien revoir la faute sur Mata car sur le seul ralenti que propose L1+ la faute semble évidente.
A peine 4 minutes de temps additionnel, une pure plaisanterie aussi. Dont 2 minutes de jeu effectif avec les fumigènes allumés qui sont tout simplement honteux.
Bref, match à oublier, il va falloir se remettre la tête à l'endroit.
Patience.... une attaque Nuamah Endrick Fofana dans quelques semaines.... ça changera la donne ! 🤞🏻
Pourtant que je disais du bien de Nuamah la saison dernière, t'insultais le Ghanéen...
T'as changé d'avis, raclure ?
Ah oui ? t'es sûr Tongaridiot ?
T'es encore bourré ma parole...
Je t'ai juste indiqué gentiment que t'étais dans l'erreur quand tu estimais que KTE était un ballon d'or en comparaison de Cherki...😂
Pour le reste, je te laisse à tes délires.
Haha le malsain moncon qui retourne encore une fois sa veste.
D'ailleurs en parlant de ballon d'or, il est où ton idole Romain Faivre ???
Tocard que tu es.
😂 😂
T'es bourré, je confirme😂
Endrick, pas sûr qu'il vienne, xabi alonso va se faire virer
Exactement. Endrick, je n'y crois pas une seconde.
Je comprends une défaite mais jamais un match comme ça.
Imagine, tu as un système qui repose tout entier sur l'animation des ailes et tu ne fais rentrer Moreira qu'à la 70ème.
Oui, je sais, faudrait vraiment haïr le football, mais imagine.
On a deux mois sans centraux à préparer, logique aussi de tester le 352.
On est d'accord que c'est pas concluant jusque là.
Il n'y a ABSOLUMENT RIEN qui va dans ce système de jeu.
On se pointe à Lorient avec SEPT JOUEURS à vocation défensive. Résultat: un vrai miracle qu'on n'en prenne qu'un.
On fait reposer tout le jeu sur l'animation des couloirs. ON SE PASSE DE MOREIRA. ON NE FAIT MÊME PAS ENTRER KARABEC. ON N'A AUCUN PUTAIN D'AILIER SUR LE TERRAIN.
Deux de nos meilleurs milieux sont alignés en 10 où ils se marchent sur les pieds pendant que le reste de l'équipe est coupé en deux.
ET L'AUTRE GÉNIE SUR LE BANC TROUVE QUE C'EST GÉNIAL ET IL NE VA PLUS LÂCHER CE SYSTÈME.
QUAND TU PENSES QU'ON AURAIT PU AVOIR SAGE SUR LE BANC A LA PLACE.
Mdr
dégoûté, pourquoi attendre la 71e minute pour faire entrer Moreira ? ça allait beaucoup mieux dès son entrée avec le passage à 4 derrière.
Vivement la fin du mois de décembre, qu'on puisse essayer de repartir de l'avant en janvier.
Fonseca s'est encore trompé dans sa lecture du match, et il était tout près pour voir que ça ne fonctionnait pas.
Malgré tout, on n'est pas encore si mal comptablement, à condition de battre Le Havre dimanche.
Fonseca, un psychorigide
Je le sentais pas ce match de mal classé.encore pire que contre auxerre et paris fv. On ne mérite pas une place européene et encore moins le podium. Le soufflé de début de saison est en train de retomber et on a la rythme d' un 12 ème de championnat. Trop de rouge qui nous condamné a chaque fois. C est un jeu ?
Quand on pense que :
- Sage est leader de L1 avec un Lens décimé cet été
- Bosz a foutu 4-1 à Liverpool à Anfield après avoir collé un 6-2 à Naples y a un mois
et que :
de l'autre côté, certains nous disent que Fonseca est le plus grand coach de l'OL au XXIème siècle sous prétexte qu'il a gagné 3 fois le championnat ukrainien, alors même qu'il nous a détruit la fin de saison dernière avec sa mégalomanie (L1 & EL) et tourne à 1 point par match (9 sur 27) depuis 9 matches de L1 avec nuls vs PFC, Auxerre, Brest et défaites vs TFC, Nice (le pire depuis 20 ans) et Lorient,
je me dis que j'ai bien raison de penser ce que je pense.
PS : Dire que je m'étais emballé en pensant que l'OL irait chercher l'EL cette saison... y a intérêt à ce que Fofana et Nuamah reviennent en forme !
Finalement t'es le Trump d'O&L.... tu dois porter la même casquette d'abruti que lui "Tongaridiot was right about every thing" 😂
En plus, vous avez un autre point commun, la sénilité bavarde et répétitive....
Ah tiens je ne suis plus staliniste, moncon ?
T'es un peu perdu en fait, t'as pas la notion de droite et de gauche, de haut et de bas, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi tu passes autant de temps à chier par la bouche.
Tonga qu'est ce que tu continues à répondre à ce troll ? Tu vois bien qu'il ne demande que ça à chaque fois.
Tu n'es pas grand chose en fait... mais je te confirme que la casquette rouge de Trump t'irait à ravir 😁
@Juni
Bah écoute je me dis que c'est parce que je leur ai répondu que le soldat de Tsahal Toutchanger et le malsain Beeeen ont finir par déserter le forum et réfléchir au sens de leurs vies donc bon sait on jamais 😉
(même si c'est vrai que moncon, vu qu'il est bloqué en HP, est obsédé par nous, son seul lien avec le monde)
😂 scène de ménage...
Tonga a raison . Ce match révèle, s’il en était encore besoin , nos faiblesses. Nous n’avons d’évidence pas l’effectif pour jouer le haute de tableau ( nous y sommes un peu accidentellement) , et pas davantage pour gagner l ‘Europa élague . Moyennant quoi je vais faire preuve d’une grande sobriété dans mes messages des mois à venir . Promis , juré !! Ma seule satisfaction de la soirée ,c’est le match ahurissant de Tyler ,dont je suis fier de l’avoir mis en avatar de mes posts.
Svp le staff de l ‘OL , faites moi plaisir : mettez dans le loft jusqu’à son transfert cet hiver , cet inénarrable AMN.
Pour notre paix intérieur svp, svp,svp.
HS
Pendant ce temps là, le Real a 9 va perdre sur son terrain, j'en connais un qui va faire sa valise dans pas longtemps 😂
Aujourd’hui nos joueurs n’y étaient pas.
AMN a la rue, pas d’envie et en plus il prend un rouge
Satriano encore absent …..
Tagliafico vraiment en dessous
Abner il joue 1 match sur 5 et ce soir il n’est pas bon
Tolisso qui d’habitude surnage, ce soir on le sentait lourd, emprunté, et c’est pas son habitude
Hateboer n’a rien à faire en ligue 1
Schultz pas à son niveau habituel
Ça fait beaucoup pour gagner un match !!!!
Tonga , bonne idée : pour garder un soupçon de motivation pour cette saison de ligue 1 , on va suivre de près l’épopée lensoise avec notre Pierrot à la barre.😉
De toute façon, plus question de s'infliger encore un match de ce Lyon-là.
Ah bah clairement Sage est capable de me faire supporter une équipe avec Thauvin, c'est dire ^^
Au-delà des erreurs tactiques de Fonseca, je ne sais plus qui disait sur le fil du match que nous n'avons que 4 joueurs de haut niveau : Nico, Moussa, Coco et Tyler.
C'est compliqué de gagner un match si seulement 2 jouent à leur niveau.
Si on ajoute AMN, pour qui j'étais encore clément par mémoire pour ce qu'il nous a apporté les années précédentes, mais qui est visiblement déjà parti dans sa tête (j'espère pour lui qu'avec un tel niveau il recevra des offres en janvier), et un jeune qui n'a pas encore le niveau pour enchaîner autant, on ne peut pas espérer mieux.
Concrètement, il va nous manquer un DC, un ARD, un milieu (sauf si Mangala parvient à revenir), en plus du 9 et des retours de Malick et Ernest. ça va être compliqué avec des bouts de ficelles, mais il faut que Fonseca arrête avec la défense à 5 quand on se retrouve à 10 contre 11, ça fait plusieurs points perdus à cause de ça (ça aiderait aussi si on arrêtait de prendre des rouges).
un pauvre match inconsistant, sous un crachin breton, des fautes stupides d'AMN et un arbitrage toujours aussi médiocre contre l'esprit du jeu, un bon gardien lorientais, un plan de jeu ridicule et un Moreira comme souvent rentré trop tard (le fameux coaching cata de seconde mi temps), et encore 3 points de perdus alors que Marseille, Rennes et Strasbourg avaient perdu, un Tolisso en baisse de régime qui va finir par donner raison à DD, bref pas grand chose à garder de cette pauvre soirée ! et donc le retour de Fonseca sur le banc pas une réussite ...
Je te promet c’est la tactique bidon de foenseca qui explique son rendement
Très très difficile de jouer avec 2 autres milieux qui sont se transforme en ailier ou défenseurs
Et un autre qui est à l’ouest total
Tactiquement très difficile de jouer comme cela.
Surtout quand tu as un plan de jeu depuis le début d’Anne qui fonctionne bien.
Tolisso s’est mis à bien rejouer et monter un plus haut quand Morton et lui ont jouer en double pivot
Non vraiment Fonseca est incompréhensible
Je vous trouve dur avec Hateboer, il ne joue pas souvent et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Non, ce qui me gêne, et c'est un classique, c'est que dès qu'on rencontre une équipe qui nous met la pression, qui est agressive (dans le bon sens), on est foutus. Problème de mental ? Je croyais qu'on avait un préparateur mental...
Disons que Hateboer n'a pas l'air d'être ami avec le ballon. il est emprunté, lourd et ses remises étaient catastrophiques, que de pertes de balle. C'est censé être un joueur expérimenté. Quand je pense que le club a bradé Kumbedi, ça me dégoute, il n'a rien à envier à Hateboer ou AMN et lui avait une marge de progression !
Fonseca est a psychanalyser absolument.
J’ai pas voulu parler après le match contre Nantes.
À la mi temps j’étais dégoûter et sans un rouge généreux pas sûre qu’on s’en sorte.
Depuis le début de l’année et bizarrement comme l’année dernière, avant le match de Manchester united, on maîtrise nos matchs m, on est bon et on a le ballon.
Avec un attaquant de niveau ligue 1 on aurait largement plus de points.
Et tout d’un coup Fonseca a besoin de rappeler que si l’équipe en est là c’est uniquement grâce à son génie.
Alors il invente une tactique bizarre…
J’étais pas content contre Nantes et ce soir quand je vois qu’il repart encore la dessus je ne peux pas m’empêcher de penser a Manchester united.
Il nous refait une chute
Je sais pas si vous avez remarqué mais TOUS les joueurs étaient nerveux
Tous
Pourquoi ??
C’est simple quand tu joue un releguable et que depuis le début de saison tu maitrise tes matchs.
Après des blessures et suspensions tu peux retrouver un 11 proche de ton meilleur 11.
Ben non ! tu te retrouves avec une équipe tactiquement à la rue…
Les joeurs ont été frustré car ils n’arrivaient pas à empêcher les merlus de les balader !
Moreira Sulc karabec
Mérah
Tolisso Morton
Tagliafico niakhate mata niles
Grief
Svp expliquez moi pourquoi il met pas cette équipe ???
Pas d’Europe rien.
Expliquez moi svp
Pfff tous ces rouges...
Et on sait que dès qu’on est à 10 c’est fini, y’a 0 espoir 😮💨
Y’en a marre aussi de jouer le dimanche
L’optimisme du début de saison est bien retombé
Il y aura des jours meilleurs.
Je tire mon chapeau à Dujeux à Angers, interdit de recrutement, privé de 9, moins de 30M€ de budget
Nous on a quand même d’autres moyens, même avec une réduction du train de vie, et d’autres joueurs
Dujeux il fait jouer ses jeunes attaquants et ça marche
Certes Fonseca a sabordé :
- MU retour en mettant Akouokou & Veretout et faisant pas entrer Matic
- Sainté en changeant toute la ligne de défense (sauf Niakhaté) alors que Perri était déjà blessé, en faisant entrer Akoukou pour 20 minutes et en tardant à faire entrer Fofana
- Monaco en ne mettant pas Cherki alors que notre meilleur joueur Tolisso était déjà absent
- Rennes en jouant la défense alors qu'on menait 3-1
- Toulouse en ne faisant aucun changement (Merah notamment) alors que notre milieu prenait l'eau depuis 30 minutes
- Nice en tentant une expérimentation dans le XI avec Kluivert dans un match à l'extérieur piège
- PFC en jouant petit bras alors qu'on menait 3-1
- Lorient en expérimentant une compo absurde avec toujours son chouchou pas bon Carvalho qui joue malgré son faible niveau
Certes il a fait toutes ces lectures de match horribles en 10 mois tout en pétant des câbles.
Certes il est connu partout où il passe pour ses lectures de match horribles.
Mais à part ça qui peut nier son génie tactique ?
Tiens, tu pourrais peut-être nous raconter à nouveau le déroulement des matchs vs MU et ASSE ? c'est passionnant et ça fait longtemps ( 15 jours ???) qu'on l'a pas entendu....
Salut !
😂
Je devrais peut être car c'est vrai que ça avait fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde, je crois que t'étais le seul pas convaincu, ce qui est logique vu que tu es con comme une bite, cher moncon 😉
T'as raison, c'est ta mission ! vas-y mon grand, ouvre donc les yeux de tous ....😂 Alors, il a vraiment fait jouer Akoukou vs MU ? Et ça nous a fait perdre la ligue Europa , C'est ça ?
En même temps, Akouokou était une pièce centrale de l'équipe depuis plusieurs années donc son traitement spécial était logique 🙂 et puis ça permettait de mettre Veretout dans les meilleures conditions, il le méritait.
En toute bienveillance, il a fait d'incroyables progrès, il n'y a qu'à voir son échange apaisé avec l'arbitre pour le temps supplémentaires,
Pour ne parler que de la L1 (épreuve de la saison la plus importante)
On perd des points de façons inadmissibles depuis le début de saison et ils sont irrécupérables !
Fonseca est en parti responsable, ne serait ce que par ses compositions et ses coaching, inefficaces ou foireux
C'est juste factuel mais le truc, c'est qu'on va gagner 2 ou 3 matchs de suite et ça viendra encore se palucher pour ce naze ...
J'arrête là, ça me casse assez les c....
Bonne nuit
Je te promet tu as raison…
Et j’en fais parti.. mea culpa
Je trouves que ce mec s’est faire jouer ses équipes,
Il a été capable de mettre en place du jeu et même d’être efficace
Mais je n’arrive pas à expliquer pourquoi quand tout semble aller dans le bon sens il se saborde avec des plans de jeu bizarres ou des changements bizarres
Contre Nantes et ce soir jusqu’au but je l’ai insulté de toutes mes forces
J’ai parler tout seule en espérant qu’il m’écoute et qu’il change son équipe avant l’irréparable
Mais rien comme si il avait pas vu comme toute la France a vu que son plan était bidon et qu’à De Carvalho est juste l’homonyme d’un autre bon joueur