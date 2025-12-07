Réduit à dix pendant toute une mi-temps, l'OL a concédé sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1 (1-0). Les Lyonnais ont eu des opportunités de revenir, mais ce fut trop faible offensivement pour exister.

On commence à en avoir l’habitude avec l’OL et spécialement qu’avec cette version 2025-2026. Ce dimanche, les Lyonnais avaient un bon coup à jouer en se rendant au Moustoir pour affronter Lorient. Les résultats des uns et des autres dans cette 15e journée de Ligue 1 offraient la possibilité à l’OL de garder le contact avec la troisième et quatrième place et de créer un petit écart avec ceux de derrière. Seulement, dans l’ADN rhodanien de ces opportunités, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé passer cette occasion. Encore une fois réduit à dix en cours de match, la formation lyonnaise a subi une cinquième défaite en Ligue 1 (1-0).

Un néant offensif pendant trop longtemps

En Bretagne, on savait que la tâche ne serait pas facile et ce ne sont pas les conditions climatiques qui ont arrangé les choses. Sous la bourrasque lorientaise, le 3-4-2-1 de Fonseca n’a pas eu le même succès que lors de ses deux premières expériences. Rapidement bousculés par les Merlus, les Lyonnais ont multiplié les imprécisions techniques et n’ont jamais réussi à trouver de l’allant offensif. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Satriano pousser Mvogo à une première parade sur une tête.

Sulc et De Carvalho ont bien suivi le mouvement avec deux grosses situations sur un contre rapidement mené par le Tchèque, mais c’est bien Lorient qui a ouvert la marque à la 40e sur un ballon perdu par Tagliafico au milieu du terrain. Sur un coup de billard, Pagis a crucifié Greif à bout portant (1-0, 40e). Un premier coup dur suivi d’un second avec une exclusion de Maitland-Niles pour un deuxième jaune (42e).

Mvogo a dégoûté les Lyonnais

Pour la cinquième fois de la saison, l’OL a donc joué en infériorité numérique et cela a poussé Paulo Fonseca à faire reculer Tolisso dans le double pivot et faire entrer Hateboer comme piston à la place de De Carvalho. Dans une seconde période où Lorient a avant tout cherché la transition rapide, les Merlus ont quelques opportunités après l’heure de jeu, mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, les Lyonnais ont eu les occasions de revenir dans la partie. Une retournée de Corentin Tolisso a poussé Mvogo à la parade avant qu’Afonso Moreira ne bute sur le portier adverse.

Ce dernier a eu les gants chauds sur la fin de match, avec cette claquette sur un coup-franc de Morton. Il y a eu du mieux mais ce fut bien trop décousu pour espérer quelque chose tandis que Lorient a loupé trois situations chaudes pour faire le break. Désormais, la victoire est obligatoire face au Havre dans une semaine.