Martin Satriano lors de Lorient - OL
Martin Satriano lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Encore réduit à dix, l'OL se casse les dents à Lorient (1-0)

  • par David Hernandez
  • 70 Commentaires

    • Réduit à dix pendant toute une mi-temps, l'OL a concédé sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1 (1-0). Les Lyonnais ont eu des opportunités de revenir, mais ce fut trop faible offensivement pour exister.

    On commence à en avoir l’habitude avec l’OL et spécialement qu’avec cette version 2025-2026. Ce dimanche, les Lyonnais avaient un bon coup à jouer en se rendant au Moustoir pour affronter Lorient. Les résultats des uns et des autres dans cette 15e journée de Ligue 1 offraient la possibilité à l’OL de garder le contact avec la troisième et quatrième place et de créer un petit écart avec ceux de derrière. Seulement, dans l’ADN rhodanien de ces opportunités, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé passer cette occasion. Encore une fois réduit à dix en cours de match, la formation lyonnaise a subi une cinquième défaite en Ligue 1 (1-0).

    Un néant offensif pendant trop longtemps

    En Bretagne, on savait que la tâche ne serait pas facile et ce ne sont pas les conditions climatiques qui ont arrangé les choses. Sous la bourrasque lorientaise, le 3-4-2-1 de Fonseca n’a pas eu le même succès que lors de ses deux premières expériences. Rapidement bousculés par les Merlus, les Lyonnais ont multiplié les imprécisions techniques et n’ont jamais réussi à trouver de l’allant offensif. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Satriano pousser Mvogo à une première parade sur une tête.

    Sulc et De Carvalho ont bien suivi le mouvement avec deux grosses situations sur un contre rapidement mené par le Tchèque, mais c’est bien Lorient qui a ouvert la marque à la 40e sur un ballon perdu par Tagliafico au milieu du terrain. Sur un coup de billard, Pagis a crucifié Greif à bout portant (1-0, 40e). Un premier coup dur suivi d’un second avec une exclusion de Maitland-Niles pour un deuxième jaune (42e).

    Mvogo a dégoûté les Lyonnais

    Pour la cinquième fois de la saison, l’OL a donc joué en infériorité numérique et cela a poussé Paulo Fonseca à faire reculer Tolisso dans le double pivot et faire entrer Hateboer comme piston à la place de De Carvalho. Dans une seconde période où Lorient a avant tout cherché la transition rapide, les Merlus ont quelques opportunités après l’heure de jeu, mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, les Lyonnais ont eu les occasions de revenir dans la partie. Une retournée de Corentin Tolisso a poussé Mvogo à la parade avant qu’Afonso Moreira ne bute sur le portier adverse.

    Ce dernier a eu les gants chauds sur la fin de match, avec cette claquette sur un coup-franc de Morton. Il y a eu du mieux mais ce fut bien trop décousu pour espérer quelque chose tandis que Lorient a loupé trois situations chaudes pour faire le break. Désormais, la victoire est obligatoire face au Havre dans une semaine.

    70 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 7 Déc 25 à 22 h 43

      Aucun commentaire, cela n'en vaut pas la peine.
      Et je risquerais d'être grossier .
      Bonne soirée, si j'ose dire !

      Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 46

      Sur les 9 derniers matches de L1, c'est :
      - 2 victoires à domicile (Strasbourg, Nantes)
      - 3 nuls contre des mal classés (PFC, Brest, Auxerre)
      - 4 défaites dont 3 contre des équipes moyennes (Toulouse, Nice, Lorient)

      Soit 9 points sur 27.
      1 point par match.

      Heureusement que Fonseca est un "génie" qui "fait des miracles", je n'ose imaginer sinon où on en serait...

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 48

        Et finalement heureusement que le pays génocidaire a été accepté en Europe (malgré le fait que 80% des morts à Gaza soient des victimes civiles) car sans la victoire contre le Maccabi, notre dernière victoire à l'extérieur daterait du 28 septembre à Lille.

        PS : Même si en soi on n'était même pas vraiment à l'extérieur contre Tel Aviv vu que c'était en Serbie.

        Signaler
        1. Avatar
          OctoGone - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

          Arrête avec ta politique, tu soûles et tu convaincs personne.

        2. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 22 h 51

          T'as toujours la pêche les soirs de défaite Tongaridiot🚑...

        3. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 56

          @OctoGone

          Convaincre les tocards de ton acabit n'a jamais été mon but.

          D'ailleurs, dire qu'Israël est génocidaire c'est pas un postulat que je cherche à imposer, c'est un fait, comme dire que 2 et 2 font 4 et que 4 et 4 font 8.

          A moins d'être demeuré ou sociopathe, je pense que tout le monde accepte cette réalité.

        4. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 58

          @Moncon

          Sachant que tu as dit que Sage échouerait à Lens, dans un contexte moins favorable à lui que l'OL, je t'invite solennellement à fermer ton claper, petite fiente sociopathe que tu es.

        5. Rockaddict
          Rockaddict - dim 7 Déc 25 à 23 h 01

          Pourquo arrêter avec la politique? Si d'un côté interdire les russes et valider Israël ne te gêne pas,j'avoue, je ne comprends pas. Et puis, que tu le veuilles ou non, le foot est politique : le Qatar au PSG, la coupe du monde aux US, tu crois que ce n'est pas politique ?

          C'est parce que vous préférez faire l'autruche que l'inommable est possible.

        6. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 04

          "Pourquo arrêter avec la politique? Si d'un côté interdire les russes et valider Israël ne te gêne pas,j'avoue, je ne comprends pas."

          Evidemment rockaddict, surtout sachant que le ratio de civils tués à Gaza est largement au dessus de ce qui se passe en Ukraine (même si la guerre en Ukraine est immonde aussi) mais pour se rendre compte de ça, faut avoir un cerveau, organe dont manquent malheureusement pas mal de tocards, ici comme ailleurs.

        7. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 05

          Ah ! quand le grand malade narcissique utilise "petite fiente " et raconte n'importe quoi, c'est qu'il perd son sang froid.... seule la vérité fâche mon pauvre...😂

        8. Rockaddict
          Rockaddict - dim 7 Déc 25 à 23 h 09

          Montcoua, te rends pas encore plus bête que tu le montres... Tu parles de vérité? Explique moi TA vérité, que je comprenne, éclaire moi de ta science...

        9. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 14

          Ecoute Rockaddict, t'es sans doute un brave type, mais tu me sembles être ce que l'on appelle communément "un c0n prétentieux" alors, ne m'en veux pas, mais je ne vais pas perdre de temps avec toi.
          J'en perds déjà trop avec l'autre .... mais l'autre est un cas assez rare !
          Allez, passe donc une bonne soirée !

    3. Avatar
      Rembouge - dim 7 Déc 25 à 22 h 46

      On aurait largement pu en prendre 5 sans les gros ratages des lorientais!

      Et svp, qu'on nous enlève Satriano!!!

      Signaler
      1. Rockaddict
        Rockaddict - dim 7 Déc 25 à 23 h 01

        On aurait pu en mettre trois aussi !

        Signaler
    4. Avatar
      Remi - dim 7 Déc 25 à 22 h 46

      Trop de chose. Je n'ai jamais vu notre équipe autant déséquilibrée sur un match. Des trous béants au milieu de terrain. Un moreira pas titulaire alors qu'il est le seul à amener de la percussion. Un MN à la ramasse total. Je ne comprends pas ce qu'il fait encore titulaire. Il creuse encore, même si on pensait qu'il avait toucher le fond. Un tagliafico qui semble fatigué.
      Ça manquait d'envie, de contrôle, d'équilibre.

      Signaler
    5. OL-91
      OL-91 - dim 7 Déc 25 à 22 h 46

      Lorient 3 points sur un butalac !

      Signaler
    6. j.f.ol
      j.f.ol - dim 7 Déc 25 à 22 h 46

      Vaut mieux que je me taise a chaud sinon je vais dire qu'on est a chier et que Fonseca est un gros naze
      La saison était bien partie en L1, c'est un train de devenir un chemin de croix
      Textor, cette espèce de chien qui a viré sage pour 3 ou 4 nuls de suite pour prendre ce niais
      Ça me révolte

      Et je rajoute que la nouvelle direction a bien déconné d'avoir vendu Mikau, pour se tirer balle dans le pied, faire pire, c'était pas évident, bravo 👏

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

        "Vaut mieux que je me taise a chaud sinon que je vais dire qu'on est a chier et que Fonseca est un gros naze"

        La prétérition est ma figure de style préférée !

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - dim 7 Déc 25 à 22 h 59

          😂

    7. Avatar
      Ahtmos - dim 7 Déc 25 à 22 h 47

      Peu d'envie sauf quand c'est trop tard. Je comprend pas et ça m'énerve aussi.
      Nul !

      Signaler
    8. OL-91
      OL-91 - dim 7 Déc 25 à 22 h 47

      Je vous arrête ! Fonseca est un des meilleurs coaches d'Europe.
      Il a seulement un gros défaut : on ne sait jamais quelle équipe il veut faire gagner.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

        Au tour du Havre ?

        Signaler
      2. Avatar
        ggs - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

        Faudrait quand meme le psychanalyser

        Signaler
    9. Avatar
      OctoGone - dim 7 Déc 25 à 22 h 48

      Première mi-temps totalement à l'envers.
      Le 352 n'a pas fonctionné et nous fait prendre un but et un rouge avec des pistons à la ramasse.
      Le passage à 3 attaquants a été trop tardif, car sur la deuxième mi-temps on peut avoir des regrets.
      Trop de jeu long contre le vent alors que dès qu'on posait le jeu on les mettait en difficulté.
      Les faits de jeu sont contre nous une fois de plus. Si AMN prend un deuxième jaune, Abergel doit le prendre aussi. Je voudrais bien revoir la faute sur Mata car sur le seul ralenti que propose L1+ la faute semble évidente.
      A peine 4 minutes de temps additionnel, une pure plaisanterie aussi. Dont 2 minutes de jeu effectif avec les fumigènes allumés qui sont tout simplement honteux.

      Bref, match à oublier, il va falloir se remettre la tête à l'endroit.

      Signaler
    10. Montcoua
      Montcoua - dim 7 Déc 25 à 22 h 49

      Patience.... une attaque Nuamah Endrick Fofana dans quelques semaines.... ça changera la donne ! 🤞🏻

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 59

        Pourtant que je disais du bien de Nuamah la saison dernière, t'insultais le Ghanéen...
        T'as changé d'avis, raclure ?

        Signaler
        1. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 03

          Ah oui ? t'es sûr Tongaridiot ?
          T'es encore bourré ma parole...
          Je t'ai juste indiqué gentiment que t'étais dans l'erreur quand tu estimais que KTE était un ballon d'or en comparaison de Cherki...😂
          Pour le reste, je te laisse à tes délires.

        2. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 06

          Haha le malsain moncon qui retourne encore une fois sa veste.

          D'ailleurs en parlant de ballon d'or, il est où ton idole Romain Faivre ???

          Tocard que tu es.

        3. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 06

          Haha le malsain moncon qui retourne encore une fois sa veste.

          D'ailleurs en parlant de ballon d'or, il est où ton idole Romain Faivre ???

          😂 😂

        4. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 14

          T'es bourré, je confirme😂

      2. j.f.ol
        j.f.ol - dim 7 Déc 25 à 23 h 00

        Endrick, pas sûr qu'il vienne, xabi alonso va se faire virer

        Signaler
        1. Rockaddict
          Rockaddict - dim 7 Déc 25 à 23 h 03

          Exactement. Endrick, je n'y crois pas une seconde.

    11. OL-91
      OL-91 - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

      Je comprends une défaite mais jamais un match comme ça.

      Signaler
    12. Avatar
      gOLdorak - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

      Imagine, tu as un système qui repose tout entier sur l'animation des ailes et tu ne fais rentrer Moreira qu'à la 70ème.

      Oui, je sais, faudrait vraiment haïr le football, mais imagine.

      Signaler
      1. Avatar
        OctoGone - dim 7 Déc 25 à 22 h 52

        On a deux mois sans centraux à préparer, logique aussi de tester le 352.
        On est d'accord que c'est pas concluant jusque là.

        Signaler
        1. Avatar
          gOLdorak - dim 7 Déc 25 à 23 h 02

          Il n'y a ABSOLUMENT RIEN qui va dans ce système de jeu.

          On se pointe à Lorient avec SEPT JOUEURS à vocation défensive. Résultat: un vrai miracle qu'on n'en prenne qu'un.

          On fait reposer tout le jeu sur l'animation des couloirs. ON SE PASSE DE MOREIRA. ON NE FAIT MÊME PAS ENTRER KARABEC. ON N'A AUCUN PUTAIN D'AILIER SUR LE TERRAIN.

          Deux de nos meilleurs milieux sont alignés en 10 où ils se marchent sur les pieds pendant que le reste de l'équipe est coupé en deux.

          ET L'AUTRE GÉNIE SUR LE BANC TROUVE QUE C'EST GÉNIAL ET IL NE VA PLUS LÂCHER CE SYSTÈME.

          QUAND TU PENSES QU'ON AURAIT PU AVOIR SAGE SUR LE BANC A LA PLACE.

      2. Avatar
        Vudailleurs - dim 7 Déc 25 à 23 h 24

        Mdr

        Signaler
    13. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 7 Déc 25 à 22 h 50

      dégoûté, pourquoi attendre la 71e minute pour faire entrer Moreira ? ça allait beaucoup mieux dès son entrée avec le passage à 4 derrière.
      Vivement la fin du mois de décembre, qu'on puisse essayer de repartir de l'avant en janvier.
      Fonseca s'est encore trompé dans sa lecture du match, et il était tout près pour voir que ça ne fonctionnait pas.

      Malgré tout, on n'est pas encore si mal comptablement, à condition de battre Le Havre dimanche.

      Signaler
    14. Avatar
      ggs - dim 7 Déc 25 à 22 h 52

      Fonseca, un psychorigide

      Signaler
    15. poussin
      poussin - dim 7 Déc 25 à 22 h 52

      Je le sentais pas ce match de mal classé.encore pire que contre auxerre et paris fv. On ne mérite pas une place européene et encore moins le podium. Le soufflé de début de saison est en train de retomber et on a la rythme d' un 12 ème de championnat. Trop de rouge qui nous condamné a chaque fois. C est un jeu ?

      Signaler
    16. Tongariro
      Tongariro - dim 7 Déc 25 à 22 h 52

      Quand on pense que :
      - Sage est leader de L1 avec un Lens décimé cet été
      - Bosz a foutu 4-1 à Liverpool à Anfield après avoir collé un 6-2 à Naples y a un mois

      et que :
      de l'autre côté, certains nous disent que Fonseca est le plus grand coach de l'OL au XXIème siècle sous prétexte qu'il a gagné 3 fois le championnat ukrainien, alors même qu'il nous a détruit la fin de saison dernière avec sa mégalomanie (L1 & EL) et tourne à 1 point par match (9 sur 27) depuis 9 matches de L1 avec nuls vs PFC, Auxerre, Brest et défaites vs TFC, Nice (le pire depuis 20 ans) et Lorient,

      je me dis que j'ai bien raison de penser ce que je pense.

      PS : Dire que je m'étais emballé en pensant que l'OL irait chercher l'EL cette saison... y a intérêt à ce que Fofana et Nuamah reviennent en forme !

      Signaler
      1. Montcoua
        Montcoua - dim 7 Déc 25 à 22 h 58

        Finalement t'es le Trump d'O&L.... tu dois porter la même casquette d'abruti que lui "Tongaridiot was right about every thing" 😂
        En plus, vous avez un autre point commun, la sénilité bavarde et répétitive....

        https://www.ebay.com/itm/127016651096

        Signaler
        1. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 01

          Ah tiens je ne suis plus staliniste, moncon ?

          T'es un peu perdu en fait, t'as pas la notion de droite et de gauche, de haut et de bas, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi tu passes autant de temps à chier par la bouche.

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 7 Déc 25 à 23 h 08

          Tonga qu'est ce que tu continues à répondre à ce troll ? Tu vois bien qu'il ne demande que ça à chaque fois.

        3. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 09

          Tu n'es pas grand chose en fait... mais je te confirme que la casquette rouge de Trump t'irait à ravir 😁

        4. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 14

          @Juni

          Bah écoute je me dis que c'est parce que je leur ai répondu que le soldat de Tsahal Toutchanger et le malsain Beeeen ont finir par déserter le forum et réfléchir au sens de leurs vies donc bon sait on jamais 😉

          (même si c'est vrai que moncon, vu qu'il est bloqué en HP, est obsédé par nous, son seul lien avec le monde)

        5. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 16

          😂 scène de ménage...

    17. Monark
      Monark - dim 7 Déc 25 à 22 h 53

      Tonga a raison . Ce match révèle, s’il en était encore besoin , nos faiblesses. Nous n’avons d’évidence pas l’effectif pour jouer le haute de tableau ( nous y sommes un peu accidentellement) , et pas davantage pour gagner l ‘Europa élague . Moyennant quoi je vais faire preuve d’une grande sobriété dans mes messages des mois à venir . Promis , juré !! Ma seule satisfaction de la soirée ,c’est le match ahurissant de Tyler ,dont je suis fier de l’avoir mis en avatar de mes posts.
      Svp le staff de l ‘OL , faites moi plaisir : mettez dans le loft jusqu’à son transfert cet hiver , cet inénarrable AMN.
      Pour notre paix intérieur svp, svp,svp.

      Signaler
    18. j.f.ol
      j.f.ol - dim 7 Déc 25 à 22 h 57

      HS
      Pendant ce temps là, le Real a 9 va perdre sur son terrain, j'en connais un qui va faire sa valise dans pas longtemps 😂

      Signaler
    19. Avatar
      RojOL - dim 7 Déc 25 à 22 h 59

      Aujourd’hui nos joueurs n’y étaient pas.
      AMN a la rue, pas d’envie et en plus il prend un rouge
      Satriano encore absent …..
      Tagliafico vraiment en dessous
      Abner il joue 1 match sur 5 et ce soir il n’est pas bon
      Tolisso qui d’habitude surnage, ce soir on le sentait lourd, emprunté, et c’est pas son habitude
      Hateboer n’a rien à faire en ligue 1
      Schultz pas à son niveau habituel

      Ça fait beaucoup pour gagner un match !!!!

      Signaler
    20. Monark
      Monark - dim 7 Déc 25 à 22 h 59

      Tonga , bonne idée : pour garder un soupçon de motivation pour cette saison de ligue 1 , on va suivre de près l’épopée lensoise avec notre Pierrot à la barre.😉

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - dim 7 Déc 25 à 23 h 04

        De toute façon, plus question de s'infliger encore un match de ce Lyon-là.

        Signaler
      2. Tongariro
        Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 24

        Ah bah clairement Sage est capable de me faire supporter une équipe avec Thauvin, c'est dire ^^

        Signaler
    21. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 7 Déc 25 à 23 h 04

      Au-delà des erreurs tactiques de Fonseca, je ne sais plus qui disait sur le fil du match que nous n'avons que 4 joueurs de haut niveau : Nico, Moussa, Coco et Tyler.
      C'est compliqué de gagner un match si seulement 2 jouent à leur niveau.
      Si on ajoute AMN, pour qui j'étais encore clément par mémoire pour ce qu'il nous a apporté les années précédentes, mais qui est visiblement déjà parti dans sa tête (j'espère pour lui qu'avec un tel niveau il recevra des offres en janvier), et un jeune qui n'a pas encore le niveau pour enchaîner autant, on ne peut pas espérer mieux.

      Concrètement, il va nous manquer un DC, un ARD, un milieu (sauf si Mangala parvient à revenir), en plus du 9 et des retours de Malick et Ernest. ça va être compliqué avec des bouts de ficelles, mais il faut que Fonseca arrête avec la défense à 5 quand on se retrouve à 10 contre 11, ça fait plusieurs points perdus à cause de ça (ça aiderait aussi si on arrêtait de prendre des rouges).

      Signaler
    22. Avatar
      pathetikOL - dim 7 Déc 25 à 23 h 05

      un pauvre match inconsistant, sous un crachin breton, des fautes stupides d'AMN et un arbitrage toujours aussi médiocre contre l'esprit du jeu, un bon gardien lorientais, un plan de jeu ridicule et un Moreira comme souvent rentré trop tard (le fameux coaching cata de seconde mi temps), et encore 3 points de perdus alors que Marseille, Rennes et Strasbourg avaient perdu, un Tolisso en baisse de régime qui va finir par donner raison à DD, bref pas grand chose à garder de cette pauvre soirée ! et donc le retour de Fonseca sur le banc pas une réussite ...

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - dim 7 Déc 25 à 23 h 18

        Je te promet c’est la tactique bidon de foenseca qui explique son rendement
        Très très difficile de jouer avec 2 autres milieux qui sont se transforme en ailier ou défenseurs
        Et un autre qui est à l’ouest total
        Tactiquement très difficile de jouer comme cela.
        Surtout quand tu as un plan de jeu depuis le début d’Anne qui fonctionne bien.
        Tolisso s’est mis à bien rejouer et monter un plus haut quand Morton et lui ont jouer en double pivot
        Non vraiment Fonseca est incompréhensible

        Signaler
    23. Rockaddict
      Rockaddict - dim 7 Déc 25 à 23 h 07

      Je vous trouve dur avec Hateboer, il ne joue pas souvent et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Non, ce qui me gêne, et c'est un classique, c'est que dès qu'on rencontre une équipe qui nous met la pression, qui est agressive (dans le bon sens), on est foutus. Problème de mental ? Je croyais qu'on avait un préparateur mental...

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 7 Déc 25 à 23 h 14

        Disons que Hateboer n'a pas l'air d'être ami avec le ballon. il est emprunté, lourd et ses remises étaient catastrophiques, que de pertes de balle. C'est censé être un joueur expérimenté. Quand je pense que le club a bradé Kumbedi, ça me dégoute, il n'a rien à envier à Hateboer ou AMN et lui avait une marge de progression !

        Signaler
    24. Avatar
      Olreal - dim 7 Déc 25 à 23 h 08

      Fonseca est a psychanalyser absolument.
      J’ai pas voulu parler après le match contre Nantes.
      À la mi temps j’étais dégoûter et sans un rouge généreux pas sûre qu’on s’en sorte.
      Depuis le début de l’année et bizarrement comme l’année dernière, avant le match de Manchester united, on maîtrise nos matchs m, on est bon et on a le ballon.
      Avec un attaquant de niveau ligue 1 on aurait largement plus de points.
      Et tout d’un coup Fonseca a besoin de rappeler que si l’équipe en est là c’est uniquement grâce à son génie.
      Alors il invente une tactique bizarre…
      J’étais pas content contre Nantes et ce soir quand je vois qu’il repart encore la dessus je ne peux pas m’empêcher de penser a Manchester united.
      Il nous refait une chute
      Je sais pas si vous avez remarqué mais TOUS les joueurs étaient nerveux
      Tous
      Pourquoi ??
      C’est simple quand tu joue un releguable et que depuis le début de saison tu maitrise tes matchs.
      Après des blessures et suspensions tu peux retrouver un 11 proche de ton meilleur 11.
      Ben non ! tu te retrouves avec une équipe tactiquement à la rue…
      Les joeurs ont été frustré car ils n’arrivaient pas à empêcher les merlus de les balader !
      Moreira Sulc karabec
      Mérah
      Tolisso Morton
      Tagliafico niakhate mata niles
      Grief

      Svp expliquez moi pourquoi il met pas cette équipe ???
      Pas d’Europe rien.
      Expliquez moi svp

      Signaler
    25. Avatar
      Cicinho2 - dim 7 Déc 25 à 23 h 08

      Pfff tous ces rouges...
      Et on sait que dès qu’on est à 10 c’est fini, y’a 0 espoir 😮‍💨
      Y’en a marre aussi de jouer le dimanche
      L’optimisme du début de saison est bien retombé

      Signaler
    26. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 7 Déc 25 à 23 h 10

      Il y aura des jours meilleurs.

      Signaler
    27. Avatar
      Cicinho2 - dim 7 Déc 25 à 23 h 12

      Je tire mon chapeau à Dujeux à Angers, interdit de recrutement, privé de 9, moins de 30M€ de budget
      Nous on a quand même d’autres moyens, même avec une réduction du train de vie, et d’autres joueurs

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 7 Déc 25 à 23 h 15

        Dujeux il fait jouer ses jeunes attaquants et ça marche

        Signaler
    28. Tongariro
      Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 15

      Certes Fonseca a sabordé :
      - MU retour en mettant Akouokou & Veretout et faisant pas entrer Matic
      - Sainté en changeant toute la ligne de défense (sauf Niakhaté) alors que Perri était déjà blessé, en faisant entrer Akoukou pour 20 minutes et en tardant à faire entrer Fofana
      - Monaco en ne mettant pas Cherki alors que notre meilleur joueur Tolisso était déjà absent
      - Rennes en jouant la défense alors qu'on menait 3-1
      - Toulouse en ne faisant aucun changement (Merah notamment) alors que notre milieu prenait l'eau depuis 30 minutes
      - Nice en tentant une expérimentation dans le XI avec Kluivert dans un match à l'extérieur piège
      - PFC en jouant petit bras alors qu'on menait 3-1
      - Lorient en expérimentant une compo absurde avec toujours son chouchou pas bon Carvalho qui joue malgré son faible niveau

      Certes il a fait toutes ces lectures de match horribles en 10 mois tout en pétant des câbles.
      Certes il est connu partout où il passe pour ses lectures de match horribles.

      Mais à part ça qui peut nier son génie tactique ?

      Signaler
      1. Montcoua
        Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 18

        Tiens, tu pourrais peut-être nous raconter à nouveau le déroulement des matchs vs MU et ASSE ? c'est passionnant et ça fait longtemps ( 15 jours ???) qu'on l'a pas entendu....
        Salut !
        😂

        Signaler
        1. Tongariro
          Tongariro - dim 7 Déc 25 à 23 h 20

          Je devrais peut être car c'est vrai que ça avait fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde, je crois que t'étais le seul pas convaincu, ce qui est logique vu que tu es con comme une bite, cher moncon 😉

        2. Montcoua
          Montcoua - dim 7 Déc 25 à 23 h 22

          T'as raison, c'est ta mission ! vas-y mon grand, ouvre donc les yeux de tous ....😂 Alors, il a vraiment fait jouer Akoukou vs MU ? Et ça nous a fait perdre la ligue Europa , C'est ça ?

      2. Ledromois
        Ledromois - dim 7 Déc 25 à 23 h 20

        En même temps, Akouokou était une pièce centrale de l'équipe depuis plusieurs années donc son traitement spécial était logique 🙂 et puis ça permettait de mettre Veretout dans les meilleures conditions, il le méritait.

        En toute bienveillance, il a fait d'incroyables progrès, il n'y a qu'à voir son échange apaisé avec l'arbitre pour le temps supplémentaires,

        Signaler
    29. j.f.ol
      j.f.ol - dim 7 Déc 25 à 23 h 15

      Pour ne parler que de la L1 (épreuve de la saison la plus importante)
      On perd des points de façons inadmissibles depuis le début de saison et ils sont irrécupérables !
      Fonseca est en parti responsable, ne serait ce que par ses compositions et ses coaching, inefficaces ou foireux

      C'est juste factuel mais le truc, c'est qu'on va gagner 2 ou 3 matchs de suite et ça viendra encore se palucher pour ce naze ...
      J'arrête là, ça me casse assez les c....
      Bonne nuit

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - dim 7 Déc 25 à 23 h 25

        Je te promet tu as raison…
        Et j’en fais parti.. mea culpa
        Je trouves que ce mec s’est faire jouer ses équipes,
        Il a été capable de mettre en place du jeu et même d’être efficace
        Mais je n’arrive pas à expliquer pourquoi quand tout semble aller dans le bon sens il se saborde avec des plans de jeu bizarres ou des changements bizarres
        Contre Nantes et ce soir jusqu’au but je l’ai insulté de toutes mes forces
        J’ai parler tout seule en espérant qu’il m’écoute et qu’il change son équipe avant l’irréparable
        Mais rien comme si il avait pas vu comme toute la France a vu que son plan était bidon et qu’à De Carvalho est juste l’homonyme d’un autre bon joueur

        Signaler

    Laisser un commentaire

