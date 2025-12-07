L'OL reste avec une défense à trois, Mata préféré à Hateboer

Ayant eu satisfaction avec le schéma tactique utilisé depuis deux matchs, Paulo Fonseca a choisi de surfer dessus. L'OL évoluera bien en 3-4-2-1 contre Lorient. Tessmann blessé, Clinton Mata le remplace dans la défense à trois.
On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, on ne change pas un système qui performe, car au niveau des joueurs, Paulo Fonseca a réservé quelques changements dans le onze de l'OL. Toutefois, la question principale pour le retour sur le banc du Portugais était de savoir si la formation lyonnaise allait rester en 3-4-2-1 ou allait connaitre un retour à une défense à quatre avec un Clinton Mata, remis de sa blessure. L'entraîneur lyonnais a fait le choix de la continuité, même si l'Angolais intègre bien l'équipe titulaire et prend la place de Tanner Tessmann, blessé contre Nantes.
Hans Hateboer fait les frais des choix de Fonseca après avoir connu une deuxième titularisation, plutôt convaincante face aux Canaris. Ne dépannant pas en troisième central, le Néerlandais ne sera pas plus utilisé en piston droit puisque Ainsley Maitland-Niles réintègre le onze, après avoir débuté comme remplaçant le week-end dernier. Pour le reste, l'OL fera dans le classique avec le duo Tolisso - Sulc pour soutenir Satriano.
La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano
C'est l'équipe que j'aurais mis si j'étais entraineur..
Donc si on perd ,j'assume .....
De Carvalho est pour moi le joueur le moins « sur » de toute cette compo…j’ai peur que Morton ne soit obligé de se dédoubler pour rattraper les pertes de balles du jeune gone (que je trouve vraiment neutre au mieux, mauvais la plupart du temps…).
Mangala n’aurait pas fait tâche à sa place…
Allez l’OL, y’a une sacrée opportunité à saisir ce soir…
On y croit !!!!!
Rbv... tout comme toi.
de carvalho faute de mieux...neutre ou mauvais.
Allez l OL.
Je ne dis pas que c'est la solution mais tu peux mettre Tolisso plus bas et mettre Karabec ou Moreira plus haut.
Pas fan de De Carvalho mais l'entraineur semble lui trouver des qualités à voir
Mangala blessé
La 15ᵉ journée a tourné en faveur de l’OL… et le déplacement à Lorient peut tout changer 🔥
👉 L’OL a déjà gagné une place hier sans jouer
👉 En gagnant, l’OL revient à 2 points du podium
👉 Passe à 1 point de la 4ᵉ place
👉 Et creuse l’écart sur les poursuivants :
• Rennes 👇
• Monaco 👇
• Strasbourg 👇
2 points de la 4ème place en cas de victoire
P. Fonseca n'a personne d'autre à mettre au milieu à côté de T. Morton 🥲
HS. Juma Bah c'est bien le joueur que l'OL visait, prêté par City ? Il a préféré Nice, il a obtenu 2 cet aprem avec Nice . Jusqu'à présent, je n'ai pas trop entendu de "louange" sur lui . On a peut-être échappé au pire 🤔
Dans ce systeme , et avec les blessés , on ne peut pas faire mieux .
Le trio en DC sont les trois meilleurs , Taglia doit un peu ajuster son role mais il y parvient très bien avec son expérience .
En piston , amn et abner sont les deux meilleurs , pas photo , hateboer a cependant marqué des points dans ce job aussi .
le trio tolisso sulc satriano , on a vu que ça peut fonctionner très bien quand les trois jouent haut dans la surface .
Reste le bémol de Carvalho , qui doit endosser le costume de titulaire un peu trop tôt cette année , tant que mangala n'est pas encore au top , et en l'abscence de tessman .
mais il s'en sort quand même pas mal .
Il y a moreira et karabec en super sub , deux belles armes pour la seconde mi temps .
Mais aussi merah et hateboer qui peuvent entrer .
Barisic , AGR et guezzal ne devraient pas jouer mais ils sont aussi la en dernier recours .
Il faut consolider la 5ème place et revenir à deux points du podium , il y a vraiment un gros coup à jouer .