L'OL reste avec une défense à trois, Mata préféré à Hateboer

Ayant eu satisfaction avec le schéma tactique utilisé depuis deux matchs, Paulo Fonseca a choisi de surfer dessus. L'OL évoluera bien en 3-4-2-1 contre Lorient. Tessmann blessé, Clinton Mata le remplace dans la défense à trois.

On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, on ne change pas un système qui performe, car au niveau des joueurs, Paulo Fonseca a réservé quelques changements dans le onze de l'OL. Toutefois, la question principale pour le retour sur le banc du Portugais était de savoir si la formation lyonnaise allait rester en 3-4-2-1 ou allait connaitre un retour à une défense à quatre avec un Clinton Mata, remis de sa blessure. L'entraîneur lyonnais a fait le choix de la continuité, même si l'Angolais intègre bien l'équipe titulaire et prend la place de Tanner Tessmann, blessé contre Nantes.

Hans Hateboer fait les frais des choix de Fonseca après avoir connu une deuxième titularisation, plutôt convaincante face aux Canaris. Ne dépannant pas en troisième central, le Néerlandais ne sera pas plus utilisé en piston droit puisque Ainsley Maitland-Niles réintègre le onze, après avoir débuté comme remplaçant le week-end dernier. Pour le reste, l'OL fera dans le classique avec le duo Tolisso - Sulc pour soutenir Satriano.

La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano