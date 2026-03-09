L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé

Grand débrief d'OL - Paris FC (1-1) et projection sur la semaine cruciale mais encore éprouvante qui attend les Lyonnais. Programme copieux dans Tant qu’il y aura des Gones ce lundi.

Quelle semaine compliquée. Battu cruellement aux tirs au but par le RC Lens en quart de finale de Coupe de France jeudi, l’OL espérait surfer sur la vague de sa deuxième période encourageante. Mais face au Paris FC dimanche (1-1), les Lyonnais n’ont jamais été transcendants. Heureux de transformer un penalty en toute fin de match, les coéquipiers de Tyler Morton ont perdu leur fauteuil sur le podium, une première depuis cinq journées.

Mais à l’heure où les organismes des joueurs sont de plus en plus éprouvés et où les retours de blessure se font attendre, Paulo Fonseca peine à trouver des solutions. Hier soir, il avait opté pour la fougue des jeunes Rémi Himbert et Khalis Merah, titulaires au profit d’Endrick et Tolisso, sans réussite. L’équipe de Tant qu’il y aura des Gones reviendra plus largement sur cette rencontre au début de cette émission du lundi 9 mars.

Un sursaut impératif ?

Sans victoire depuis quatre rencontres, l’OL est en manque de solutions. À l’image de son leader d’attaque, Endrick, qui a signé une mauvaise entrée contre le PFC. Invité du jour, l'influenceur bien connu sur les réseaux sociaux, Aulasinho, pourra donner son opinion sur l’attaquant brésilien, qui sera au cœur de la seconde thématique de TKYDG.

Un constat qui inquiète au regard des prochaines échéances d’un mois de mars qui paraît interminable. Car avant la trêve internationale, il reste encore quatre confrontations, dont le 8e de finale de Ligue Europa face au Celta de Vigo, mais aussi Le Havre et Monaco en Ligue 1.