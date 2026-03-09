Le constat et les explications laissent peu de place au doute. L'OL a privilégié la récupération de certains joueurs contre le Paris FC (1-1).

La composition de départ a surpris beaucoup de monde. Hormis en défense, l'OL s'est présenté avec un visage profondément remodelé contre le Paris FC dimanche. Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton étaient bien là, mais beaucoup d'éléments titulaires en ce moment manquaient à l'appel.

Gestion en vue des deux semaines avant la trêve

Sur le banc, nous retrouvions Corentin Tolisso, Noah Nartey, Endrick ou encore Roman Yaremchuk. Du beau monde sur le papier, même si cela n'a pas suffi à arracher la victoire (1-1), notamment parce que l'apport de ces derniers ne fut pas entièrement satisfaisant. Néanmoins, le staff a privilégié la récupératin, notamment en vue du 8e de finale de Ligue Europa face au Celta de Vigo les 12 et 19 mars.

Paulo Fonseca n'a pas fait de mystère sur l'état de fatigue de son groupe. "Les changements étaient nécessaires. Il était impossible de démarrer avec les deux attaquants qui ont évolué contre Lens jeudi (en Coupe de France). Si Endrick commence, il y avait la possibilité d'un nouveau blessé. Idem pour Yaremchuk et Tolisso, qui a des petits problèmes. On ne veut pas prendre de risque, a-t-il confié. Si je suis inquiet ? Oui, mais j'espère qu'à la trêve, nous aurons des retours."

Le Portugais a expliqué la situation. Et les principaux intéressés ont confirmé tout cela au micro de Ligue 1+. "Après Lens, j'étais vraiment atteint physiquement, je sentais que ça pouvait péter à tout moment, a reconnu Corentin Tolisso. J'ai eu une discussion avec le coach et le docteur. Je n'aurais pas été à 100 %, donc c'était mieux de démarrer avec d'autres joueurs."

"Physiquement, ils sont morts"

Lui n'a pas eu le loisir de souffler, mais a réalisé une solide prestation. Moussa Niakhaté n'a pas caché la réalité du moment à l'OL. "Je ne sais pas si c'est bien de le dire et d'être trop honnête, mais physiquement, ça commence à être dur, a confirmé le Sénégalais. On l'a senti en première période car on essayait de mettre de l'intensité dès l'entame du match. Et y a eu un petit coup de pompe directement. C'était dur de faire les efforts. Quand vous voyez certains gars sur le banc, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas le Paris FC, bien au contraire, la Ligue 1 est la priorité, mais ils ne pouvaient pas débuter car physiquement, ils sont morts."