Le constat et les explications laissent peu de place au doute. L'OL a privilégié la récupération de certains joueurs contre le Paris FC (1-1).
La composition de départ a surpris beaucoup de monde. Hormis en défense, l'OL s'est présenté avec un visage profondément remodelé contre le Paris FC dimanche. Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton étaient bien là, mais beaucoup d'éléments titulaires en ce moment manquaient à l'appel.
Gestion en vue des deux semaines avant la trêve
Sur le banc, nous retrouvions Corentin Tolisso, Noah Nartey, Endrick ou encore Roman Yaremchuk. Du beau monde sur le papier, même si cela n'a pas suffi à arracher la victoire (1-1), notamment parce que l'apport de ces derniers ne fut pas entièrement satisfaisant. Néanmoins, le staff a privilégié la récupératin, notamment en vue du 8e de finale de Ligue Europa face au Celta de Vigo les 12 et 19 mars.
Paulo Fonseca n'a pas fait de mystère sur l'état de fatigue de son groupe. "Les changements étaient nécessaires. Il était impossible de démarrer avec les deux attaquants qui ont évolué contre Lens jeudi (en Coupe de France). Si Endrick commence, il y avait la possibilité d'un nouveau blessé. Idem pour Yaremchuk et Tolisso, qui a des petits problèmes. On ne veut pas prendre de risque, a-t-il confié. Si je suis inquiet ? Oui, mais j'espère qu'à la trêve, nous aurons des retours."
Le Portugais a expliqué la situation. Et les principaux intéressés ont confirmé tout cela au micro de Ligue 1+. "Après Lens, j'étais vraiment atteint physiquement, je sentais que ça pouvait péter à tout moment, a reconnu Corentin Tolisso. J'ai eu une discussion avec le coach et le docteur. Je n'aurais pas été à 100 %, donc c'était mieux de démarrer avec d'autres joueurs."
"Physiquement, ils sont morts"
Lui n'a pas eu le loisir de souffler, mais a réalisé une solide prestation. Moussa Niakhaté n'a pas caché la réalité du moment à l'OL. "Je ne sais pas si c'est bien de le dire et d'être trop honnête, mais physiquement, ça commence à être dur, a confirmé le Sénégalais. On l'a senti en première période car on essayait de mettre de l'intensité dès l'entame du match. Et y a eu un petit coup de pompe directement. C'était dur de faire les efforts. Quand vous voyez certains gars sur le banc, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas le Paris FC, bien au contraire, la Ligue 1 est la priorité, mais ils ne pouvaient pas débuter car physiquement, ils sont morts."
Malheureusement pour éviter de nouvelles grosses blessures...quand on entends Tolisso dire que ça pouvait péter à n'importe quel moment, ça fait vraiment peur pour la fin de saison...
il va falloir gérer un max jusqu'à la trêve , un joueur comme tolisso ne peut pas enchainer 3 matchs par semaine , surtout avec des batailles comme contre lens .
On va obligatoirement y laisser des plumes comme hier , forcément ; il faudra limiter au possible les dégats et démarrer avril en ayant pas trop pris de retard en route , afin de lancer le sprint final avec une équipe plus complète ( on peut espérer récupérer Moreira , Sulc , Kluivert et même Fofana ) .
Fonseca n'a pas fait tourné assez à certains moment du championnat, je comprends qu'il y avait l'enchaînement des victoires et que dans ce cas là on peut être tenté de garder en permanence une équipe qui gagne mais il aurait quand même dû faire des changements plus souvent, et faire rentrer les remplaçants plut tôt dans les matchs , à cause de ça beaucoup de joueurs ont finit par être grillé.
On était content on gagnait mais c'était pas forcément un bien pour un bien.
contraint aussi par le manque de profondeur du banc , nos coiffeurs ne sont pas au niveau ...
Un merah qui est pourtant l'un des meilleurs d'entre eux , n'a pas le poids d'un Tolisso offensivement.
Mangala était toujours blessé , impossible de faire de la rotation .
De Carvaho et autres , on n'en parle même pas .
Salut Juni38. Désolé j’avais vu ton message l’autre jour mais n’avais pu te répondre. J’espère que tu vas mieux. De mon côté ça va. C’était surtout la première quinzaine de février où j’étais bien malade.
Bonne journée !
Merah on lui en demande déjà beaucoup alors qu'il a que 19 ans. En tout cas c'est un joueur qui va monter en puissance, ll à beaucoup de qualité, c'est l'avenir de l'ol. Le staff avait raté El Arouche, Merah lui il faut pas le rater.
Mangala n'est pas blessé il était sur le banc hier, sinon il aurait été chez lui ou à la limite dans les tribunes.
@Valbranque : idem bien hs la première quinzaine de février , mais j'ai rechuté ensuite et je n'ai sorti la tête de l'eau qu'a partir du 24/02 ; maintenant je vais bien mais c'est l'OL qui va mal ! lol
@Juni : oui Merah c'est une saison d'apprentissage pour lui , il aura pris de l'expérience et ce sera un bon élément pour la saison prochaine .
Il manque de sang froid dans le dernier geste , mais il n'a pas le métier et l'expérience d'un tolisso , c'est normal .
"Oui, mais j'espère qu'à la trêve, nous aurons des retours." PAS AVANT LA TREVE ????? bonne fin de saison a tous
Et oui , je crois c'est inutile de s'interroger sur un éventuel retour d'untel ou untel , on ne reverra nos blessés qu'a partir du 5 avril ( déplacement à Angers ) .
Il faut faire une croix sur ce mois de mars et essayer de limiter au maximum les dégats .
A partir d'Avril ce sera un autre championnat qui démarrera , et on peut finir de belle façon la saison j'y crois encore .
Sans retour de Moreira par exemple ça va être TRES compliqué de passer contre Vigo
Oui dans l'état actuel de l'équipe , je pense qu'on va se faire sortir par Vigo .
Est ce un bien , est ce un mal ?
On pourra alors se concentrer uniquement sur le championnat et arracher une place en LdC et pourquoi pas la troisième ?
Il restera 7 matchs à partir d'Avril , mais avec deux gros écueils : un déplacement à Paris , et la réception de Lens pour la dernière journée ..............
Contre Monaco le 22 mars je crains qu'on se fasse balayer , et ça va revenir derrière ...
Le problème c'est que ce mois de mars était le mois le plus important de notre saison, et c'est celui où on a eu le plus de blessés importants, alors qu'on espérait des retours de blessures fin février pour justement étoffer le groupe...
Bref, c'est dommage mais on risque de tout perdre à cause de cela. En tout cas ça va laisser des regrets en fin de saison ça c'est sûr.
Après cette saison on peut s'interroger si le club est prêt à revenir en ligue des champions ?
Il faudra consolider l'équipe pour ne pas être ridicule comme l'OM cette saison .
Est ce que Ares , Kang , donneront les moyens de conserver nos meilleurs joueurs et recruter d'autres aussi forts ?
Sinon il vaut mieux rester en europa ligue et laisser Lens l'OM et compagnie batailler avec les grosses écuries européennes ...
Si on se qualifie on pourra au moins garder nos cadres et ne pas subir une saignée..
Et je pense qu'avec une saison de plus les uns avec les autres on serait vraiment redoutable..
j'en remet une couche mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas demandé un report du match du havre comme le QSG l'a fait pour pouvoir se concentrer sur la LDC. c'est incompréhensible, cela nous aurait permis de nous concentrer uniquement sur cette double confrontation contre vigo, de faire un match en moins ce qui aurait permis a nos joueurs de récupérer ce week end et ça nous laissait la possibilité de jouer Le havre dans de meilleurs conditions.
C'était vraiment pour moi une chance énorme vu l'état de fatigue et de blessure de notre équipe en ce moment.
J'imagine qu'il est trop tard maintenant pour demander ce report?