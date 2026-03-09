Actualités
Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre

  • par Gwendal Chabas
    • Largement en tête de la Première Ligue, OL Lyonnes peut valider sa place pour les phases finales dès mardi. Pour cela, il lui faut gagner contre Le Havre.

    Dans l'ancienne version de la Première Ligue, OL Lyonnes pourrait être champion dès la 17e journée. Mais depuis l'apparition de la phase finale, le club doit assurer le minimum en championnat - être dans le top 4 -, puis battre ses rivaux lors des demies et en finale. La fin de la saison régulière pourrait donc être une longue série de rencontres "amicales", puisque les joueuses de Jonatan Giráldez ont la possibilité de s'assurer une qualification pour les play-offs dès mardi.

    Cinq journées pour gérer l'effectif

    En cas de victoire face au Havre à domicile (19 heures), les Rhodaniennes possèderaient au moins 16 longueurs sur ses plus proches poursuivants, aujourd'hui Nantes et le Paris FC. Avec cinq matchs à disputer encore en D1, cela lui octroierait définitivement la première place. Évidemment, les coéquipières de Christiane Endler voient plus loin que ça, mais c'est un objectif supplémentaire dans cette affiche qui intervient avant deux rendez-vous plus importants.

    Car dès samedi prochain, les Lyonnaises viseront la Coupe LFFP en Côte d'Ivoire après un long périple (finale contre le PSG). Puis, le mercredi 18 mars, il faudra de nouveau affronter le HAC. Cette fois-ci dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Un trophée qu'elles souhaitent ajouter à leur collection. On peut donc s'attendre à une équipe remaniée face aux Normandes mardi, d'autant plus que la Ligue des champions revient bientôt (24/03 et 02/04).

    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - lun 9 Mar 26 à 17 h 39

      ça y est... elles arrivent... les Lyonnes sont là ! 🤗
      https://www.instagram.com/reel/DVq2Xb5jLN2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

      Signaler

