Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières

  • par Elohan Latta

    • 12 joueuses d’OL Lyonnes disputent un match international avec leurs nations ce soir. Dont un choc entre coéquipières lors de la rencontre Norvège - Allemagne.

    C’est reparti pour un tour. Ce samedi 7 mars, 12 joueuses d’OL Lyonnes seront sur les terrains pour défendre les couleurs de leurs nations. À commencer par la Suédoise Elma Junttila Nelhage, en déplacement en Serbie dès 16h. Victorieuse de l’Italie (0-1) lors du dernier match, la défenseure de 22 ans espère de nouveau connaître le succès avec son pays.

    C’est justement la Squadra Azzurra qu’affrontera sa coéquipière en club, Sofie Svava (18h15). Elle qui aspire aussi à enchaîner après la victoire face à la Serbie (1-3). Un nouveau succès qui permettrait à sa nation de conforter sa première place dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

    Face-à-face entre coéquipières

    Quelques minutes plus tôt, à 18h, le coup d’envoi entre la Norvège et l’Allemagne sera donné. Pensionnaires du groupe D de ces éliminatoires, les deux sélections comptent dans leurs rangs trois joueuses lyonnaises. D’un côté, les Norvégiennes Ada Hegerberg et Ingrid Engen, de l’autre, l’Allemande Jule Brand. À égalité de points avant la rencontre, ce choc entre les joueuses de Jonatan Giraldez s’annonce brûlant.

    Les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes auront également leur mot à dire dans cette soirée. Elles qui étaient la majorité de la rencontre sur le banc lors du dernier match face au Canada (1-0). Les deux joueuses affronteront la Colombie dans le New Jersey. Si elles triomphent, elles remporteront le tournoi amical de la SheBelieves Cup. Un titre qui leur avait échappé la saison dernière au profit du Japon.

    Les Bleues doivent confirmer

    À 20h45, ce sera au tour de Damaris Egurrola d’entrer dans la danse. La Néerlandaise et sa sélection reçoivent l’Irlande (20h45), battue par les Bleues lors de leur dernière sortie (2-1). Une opportunité pour les "Lionnes orange" de retrouver le goût de la victoire, elles qui n’avaient pas pu faire mieux qu’un match nul face à la Pologne lors de leur dernier match (2-2).

    Les Françaises Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto seront à Dijon pour défier la Pologne (21h10). Après leur victoire peu convaincante face à l’Irlande mardi (2-1), les Bleues auront à cœur de marquer les esprits pour conclure leur trêve internationale. La fin d'une soirée très sportive.

