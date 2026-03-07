Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche

Redémarrer la machine. Dimanche (20h45), l’OL reçoit le Paris FC pour renouer avec le succès en Ligue 1. Un match qui sera dirigé par un arbitre bien connu de l’OL cette saison, Eric Wattellier.

Jamais deux sans trois ? Il faut espérer que non pour les hommes de Paulo Fonseca. Défaits à deux reprises lors des deux derniers matchs de Ligue 1, les Lyonnais sont à l'arrêt. Et en se retournant, les coéquipiers de Corentin Tolisso voient les concurrents à la troisième place se rapprocher. Parmi eux, leurs bourreaux du week-end dernier : l'OM. Le club phocéen n'accuse plus qu'un léger retard de deux points sur l'Olympique lyonnais.

Mais les Lyonnais tenteront toutefois de retrouver le goût de la victoire ce dimanche, face au Paris FC (20h45), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour arbitrer cette rencontre, Eric Wattellier sera au sifflet, un arbitre qui sourit aux Lyonnais cette saison.

Arbitre de l’OL pour la quatrième fois cette saison

Présent lors du match aller face à Metz pour la deuxième journée de championnat à Décines (3-0), Eric Wattellier était aussi de la partie lors de la victoire lyonnaise au match retour, le 25 janvier dernier (2-5). Entre-temps, le Français avait été au sifflet d’OL-Strasbourg, le 26 octobre dernier, un match que les Rhodaniens avaient également remporté (2-1).

Pour l’accompagner ce dimanche soir, Mehdi Rahmouni et Gwenaël Pasqualotti seront ses assistants. Faouzi Benchabane occupera la fonction de quatrième arbitre. Tandis qu’Hamid Guenaoui et Yann Flament seront à la vidéo.