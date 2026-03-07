Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Elohan Latta

    • Quatre matchs prévus pour l’OL Académie ce week-end. Parmi eux, un derby important pour les U19 face à l’AS Saint-Priest.

    Ce deuxième week-end du mois de mars s’annonce chargé pour l’OL Académie. Pour tenter de montrer l'exemple, c’est l’équipe de National 3 qui ouvrira le bal dès ce samedi. Forts de leur dernier succès dans les Alpes-Maritimes face à l’ES Cannet-Rocheville (1-2), les hommes de Gueïda Fofana espèrent continuer sur cette dynamique. Pour cette 18ᵉ journée de championnat, les coéquipiers de Tiago Gonçalves recevront Beaucaire au stade Gérard Houllier. Le coup d’envoi sera donné à 19h.

    Ce sera ensuite aux U17 nationaux de faire le travail. Leaders de leur poule, les protégés de Sami Saci sortent également d’un beau succès face au FC Sochaux-Montbéliard (4-2), le 14 février dernier. Invaincus depuis le 16 novembre, ils affronteront ce dimanche, à 14h30, l’AS Illzach Modenheim. Le club du Haut-Rhin est lanterne rouge du championnat avec seulement dix petits points en 19 journées.

    Deux rencontres capitales chez les U19-U18

    En lice ce dimanche à 15h, les U19 nationaux auront à cœur de bien figurer face à l’AS Saint-Priest. Derby d’à peine plus de 10 km, cette rencontre est cruciale pour les joueurs de Florent Balmont. Sans succès depuis trois matchs, ils ont été relégués à la dernière marche du podium après le nul face au Dijon FCO (0-0) lors de la précédente journée. Face aux Sang et Or, ils devront performer pour recoller au FC Metz, deuxième, à deux points.

    Dans le même temps, les U18 féminines entreront sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied. Opposées au Clermont Foot 63, pensionnaire de régional, les Lyonnaises tenteront de rejoindre le dernier carré de la Coupe Nationale. Elles qui espèrent bien soulever le trophée pour cette première édition.

