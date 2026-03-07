Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC

Actualités
    • Malgré la fermeture partielle du Virage Nord décidée par la LFP pour la rencontre face au Paris FC, les supporters concernés seront présents.

    Ils ne scandent pas "on est là et bien là" pour rien ! Et ils pourront encore davantage le montrer ce dimanche. À l’occasion de la réception du Paris FC (20h45), le Virage Nord se retrouvera partiellement amputé de ses supporters. Les blocs 001 à 005 et 101 à 106 resteront vides, suite à la décision prise par la commission de discipline de la LFP. Une décision prise au vu des usages pyrotechniques et des chants répréhensibles lors de la rencontre à domicile face à Nice le 15 février dernier (2-0).

    Un appel à inonder de mails la LFP

    Toutefois, le Kop a informé ses adhérents que les supporters touchés par la fermeture allaient pouvoir assister au match. "Suite à la fermeture de notre tribune, nous sommes repositionnés par le club au 3ᵉ anneau (bloc 418-419)", lit-on dans leur communiqué. Cette délocalisation permettra donc à une partie des Bad Gones d’investir le haut de la tribune Ouest, proche de celle du virage Sud. L’administration du Kop a invité ses adhérents à "inonder de mails" les acteurs principaux de la LFP, à commencer par Vincent Labrune, afin qu’ils réexaminent le dossier. Une demande à laquelle l'instance ne devrait pas être réceptive, surtout au regard de l'hostilité montrée par les Bad Gones à leur égard.

    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - sam 7 Mar 26 à 10 h 26

      Laburne va certainement recevoir leur doléances avec attention ! MDR

      Signaler

