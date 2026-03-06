Coupe de France
Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
Les joueurs de l’OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Coupe de France : les tirs au but, une épine dans le pied de l’OL

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Comme la saison précédente face à Bourgoin, l’OL sort de la Coupe de France après une séance de tirs au but. Une élimination qui alourdit son bilan négatif dans l’exercice.

    C’est un exercice qui ne leur sourit décidément plus. En revenant au score dans les ultimes secondes grâce à un lob bien senti de Rémi Himbert (2-2, 90e+4), les Lyonnais se sont offert une séance de tirs au but face au RC Lens. Entre le coup de sifflet final et le début de celle-ci, le Parc OL est entré en ébullition. L’enceinte s’est même davantage embrasée lorsque l’arbitre Benoît Bastien a désigné le côté tiré au sort, face au Virage Nord.

    La pression n'a toutefois pas perturbé les six premiers tireurs. Lyonnais comme Lensois n’ont pas tremblé, à l’image du premier tireur Sang et Or, Ryan Fofana, auteur d’une panenka pleine d’audace. Puis est venu le tour du défenseur olympien Moussa Niakhaté. Le Sénégalais a croisé sa frappe, mais Robin Risser, fautif sur l’égalisation lyonnaise, avait choisi le bon côté et a stoppé le penalty. Dans la foulée, Sangaré et Thauvin n'ont pas tremblé et ont offert à Lens sa première demi-finale de Coupe de France depuis 2010 (4-5, tab).

    22 défaites sur 33 séances

    En s’inclinant aux tirs au but, l’OL dit donc adieu au trophée national, qu’il n’a plus remporté depuis 2012. Déjà l’année dernière, les Lyonnais n’étaient pas parvenus à s’imposer lors de leur séance face à Bourgoin, en 16es de finale (4-6). Un revers supplémentaire qui vient ainsi nourrir un bilan négatif pour le club rhodanien dans cet exercice.

    Sur les 33 séances de tirs au but disputées dans son histoire, l’Olympique lyonnais en a perdu 22. Néanmoins, hormis ces deux dernières désillusions, l’OL restait sur trois séances réussies : face à Strasbourg en quart de finale de Coupe de France 2024 (4-3), contre le LOSC lors de l’édition précédente en huitième de finale (6-4), mais aussi lors du huitième de finale de l’édition 2021-2022 qui les ont opposés au Red Star (7-6). Des victoires dont les Lyonnais devront se souvenir si une nouvelle séance venait à avoir lieu face au Celta, lors du huitième de finale retour d'Europa League, le 19 mars prochain au Parc OL.

    2 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - ven 6 Mar 26 à 12 h 54

      Si les penos étaient réellement une loterie, le bilan serait de 50 50
      Sans doute a l'OL, historiquement, on a eu bien plus de joueurs élégants et techniques que des bourrins qui tirent comme des mules ...
      Je pense qu'un penalty a plus de chance d'être marqué s'il est tiré très fort

    2. Avatar
      gOLdorak - ven 6 Mar 26 à 13 h 07

      Les tirs au but se jouent à la confiance et à rien d'autre. Preuve qu'on n'est pas si "arrogants" que cela: on tend à se faire dessus au moment précis où il faudrait être capable de ne se poser aucune question. Dans ces moments-là, effectivement, des bourrins capables d'envoyer un boulet de canon sous l'équerre sont les plus grands tireurs dont on puisse rêver – surtout qu'il est plus facile d'être plein de confiance quand on a encore du gaz.

